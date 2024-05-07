Где в Новосибирске пожарить шашлык и сколько это будет стоить — показываем на карте

В Новосибирск пришло настоящее тепло и многие жители города на предстоящих выходных планируют поехать пожарить шашлыки. Это можно сделать и в черте города — необязательно уезжать куда-то далеко. Новосибирцы могут выбрать парк, озеро, горнолыжный центр или Обское море. НГС собрал места и стоимость беседок на картах.

Более полную информацию о том, где пожарить шашлыки и куда нужно звонить — можете посмотреть в этом материале. В нем мы собрали не только городские беседки, но и загородные, до которых не так долго ехать.