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Развлечения Где в Новосибирске пожарить шашлык и сколько это будет стоить — показываем на карте

Где в Новосибирске пожарить шашлык и сколько это будет стоить — показываем на карте

Снять беседку можно не выезжая из города

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5 комментариев
На майских праздниках многие планируют снять беседки

В Новосибирск пришло настоящее тепло и многие жители города на предстоящих выходных планируют поехать пожарить шашлыки. Это можно сделать и в черте города — необязательно уезжать куда-то далеко. Новосибирцы могут выбрать парк, озеро, горнолыжный центр или Обское море. НГС собрал места и стоимость беседок на картах.

Добраться до городских беседок можно на общественном транспорте
На Обском море есть несколько точек, где можно арендовать беседку

Более полную информацию о том, где пожарить шашлыки и куда нужно звонить — можете посмотреть в этом материале. В нем мы собрали не только городские беседки, но и загородные, до которых не так долго ехать.

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