Морские хищницы: 9 эффектных трендов на купальники, которые будут в моде этим летом — кто смелый?

Изучаем самые модные модели купальников лета 2024 Источник: Юрий Орлов, Городские порталы











Выбор купальника на лето может обернуться сущим кошмаром, стрессом и в итоге отказом выходить на пляж совсем. Обилие цветов сбивает с толку, то же касается и разнообразия моделей — не мудрено растеряться и уйти ни с чем. На самом деле, если подготовиться заранее, то шопинг даже станет приятным. Пляжная мода во многом перекликается с повседневной — те же тренды, но с некоторыми нюансами. Для того чтобы вам было проще сориентироваться в мире пляжной моды, мы попросили стилиста и тренд-аналитика Марину Воробьеву рассказать про самые актуальные модели и принты купальников — ищем тот, который стройнит.



Дизайнеры уже давно представили новые коллекции купальников, аналитики тщательно изучили новинки и составили список самых трендовых моделей. В моде — лаконичность, принты, нестандартные исполнения, вырезы, текстуры и завязки. Не спешите бежать в магазин, посмотрите нашу подборку, переберите купальники из прошлых сезонов — вполне возможно, они не утратили своей актуальности. Речь, конечно, о моделях, купленных недавно, а не в далеком 2010 году — купальники с гипюровыми вставками и яркими бантиками на лифе остались в прошлом. Итак, что же в моде летом 2024-го?

Леопардовый принт

Пора признать, что леопардовый принт стал базой Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Актуален и не намерен сдавать своих позиций. Чтобы не быть как все, Марина Воробьева рекомендует присмотреться к леопардовому принту в сером цвете: выглядит дороже и сдержаннее — не так хищно, как классический леопард. Другие анималистичные принты также в тренде — к примеру, зебра.

Спорт-шик

Для любительниц водных видов спорта Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Если вам близок этот стиль, то присмотритесь к моделям, имитирующим форму для занятий в зале: топы и шорты. Закрытые модели будут актуальны для тех, кто любит водные виды спорта: сапсёрфинг или вейк — так ваша кожа будет под защитой от длительного пребывания на солнце.

Присмотритесь к бренду Roda Soleil Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Существуют бренды, которые выпускают купальники с функцией SPF — они защищают кожу от воздействия солнечных лучей. В них можно спокойно загорать и не переживать, что останутся полосы на теле.

Бельевой стиль

На сибирских пляжах в таком купальнике вы произведете фурор Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Дизайнеры предложили использовать атлас не только для пошива нижнего белья, но и для купальников. В тренде модели, напоминающие сексуальное белье, со вставками из кружева или сетки, корсеты. Рискнете?



Прозрачность

Купальник с секретом — как будто раздельный, но на самом деле нет Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Речь идет о слитных купальниках со вставками из сетки — в тон или телесного цвета, они создают иллюзию максимально открытого купальника. Такую модель можно попробовать девушкам с фигурой плюс-сайз: вставки скроют нюансы фигуры и сделают ваш образ более эффектным.



Блеск и пайетки

Модели идеально впишутся в образ для пляжной вечеринки Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Такие модели будут красиво переливаться на солнце, особенно, когда вы выходите из моря. Блеск, стразы, металлизированные фактуры: золото или серебро, ткани с напылением. Когда, если не сейчас?



Ретро

Если захотелось примерить на себя образ пинап-гёрл Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Лифы с бандо, удлиненные трусики, шорты или слипы. Обратите внимание на модели с белой каймой, слитные ретро модели смотрятся очень женственно и красиво.



3D цветы

Хоть прямо сейчас вылетай на Санторини Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Они перекочевали с чокеров на одежду, а к лету добрались и до купальников. Модель, которая точно пригодится вам для отпуска на море — берите на заметку. Подсказка: брошь в виде цветка можно купить отдельно и надевать, когда захочется вызвать вау-эффект своим появлением.



Вырезы и драпировки

Идея такая же, как и в случае с брошью, пришла в пляжную моду из повседневного гардероба. Такие купальники будут красиво смотреться на отдыхе у бассейна или на вечеринке, пляжной или пенной.

Модели с вырезом смотрятся очень эффектно Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Драпировки тоже полюбились — с их помощью можно сформировать нужный вам силуэт, скрыть нюансы, добавить визуально объем туда, куда хочется. Еще это удачное решение для девушек плюс сайз.

В таком купальнике гарантировано все комплименты ваши Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Несколько советов

Марина Вороьбева рекомендует иметь несколько купальников в гардеробе: разные модели, расцветки и принты, слитные и раздельные. Совет особенно актуален для тех, кто отправляется в отпуск и планирует проводить много времени у воды — пока один купальник сохнет, вы наденете второй. К тому же солнце и соленая вода быстро выводят вещи из строя, будет обидно, если ваш купальник потеряет вид в самом начале отдыха.

— Для отпуска можно сформировать небольшую капсулу: шорты и рубашки из натуральных материалов, таких как лен или хлопок, легкое платье. Обувь — сланцы, эспадрильи или босоножки, головной убор — кепка, панама или шляпа. На отдыхе пляжная униформа — основная, с ее помощью можно разнообразить гардероб — носить верх от купальника как топ или слитный купальник в качестве боди — так вы сэкономите место для багажа и получите интересные образы, — подсказывает эксперт.

Базовые модели никто не отменял Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Самая частая ошибка при выборе купальника — несовпадение размера и неправильная посадка: примерьте купальник, оцените себя со стороны, комфортно ли вам в этой модели? Если есть хоть малейшее сомнение, то не берите: выбор велик, вы обязательно найдете свое.



— Сформировать и скорректировать силуэт помогут модели с драпировкой, главное правильно расставить акценты. Если хочется удлинить ноги, то выберете трусики с высокой посадкой или высоким вырезом по бедру, примерьте слитный купальник. Если вы переживаете, что у вас полные руки, присмотритесь к моделям с рукавами — длинными или три четверти. Есть модели тройки: верх, низ и поверх легкий лонгслив из сетки — они помогут скрыть нюансы фигуры, — подсказывает Марина Воробьева.

Примеры моделей для женщин размера плюс сайз Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Если вы желаете добавить объем в зону груди, наденьте верх купальника с рюшами, акцентным принтом или с цветком. Эксперт не советует модели с пушапом — вам будет жарко и некомфортно, к тому же лиф от купальника будет долго сохнуть.



Девушкам и женщинам с фигурой плюс сайз Марина Воробева рекомендует присмотреться к моделям на широких лямках — важно поддерживать грудь. Трусики выбирайте с высокой посадкой и на широкой резинке — так будет комфортнее.

Не забывайте о правилах уместности: отправляясь в места для семейного отдыха, откажитесь от слишком откровенной модели, оставьте такой купальник на вечеринку или для места, где собирается более раскованная аудитория.

Помните, что пляжный гардероб следует обновлять: своевременно избавляйтесь от выгоревших моделей со следками носки. На маркетплейсах и в специализированных магазинах огромный выбор — порадуйте себя покупкой.

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