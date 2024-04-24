Русалка Меган Фокс, Риана в мехах и новый образ Пэрис Хилтон — рассматриваем эпатажные наряды звезд с фестиваля Коачелла

На фото актриса Меган Фокс на фестивале Коачелла Источник: Telegram-канал Golden Chihuahua











В теплые апрельские выходные в США, штате Калифорния прошел большой музыкальный фестиваль Coachella. Событие существует уже 20 лет и считается одним из самых известных среди фестивалей независимой музыки и искусств. Проводят мероприятие в долине Коачелья — отсюда и название феста. Казалось бы, где американский фестиваль, а где мы? Культура не имеет разделений по национальному признаку. Мы точно так же слушаем зарубежных исполнителей, которые принимают участие в событии, интересуемся модой, а новая информация никогда не бывает лишней — просвещаемся. Рассказываем, кто выступил на сцене в калифорнийской долине и рассматриваем необычные наряды гостей.



На музыкальный фестиваль в долину Коачелья собираются артисты разной жанровой направленности: от хип-хопа и инди-рока до попсы и электронной музыки. В разные годы хэдлайнерами фестиваля были Tame Impala, Ariana Grande, Eminem, Beyonce, The Weekend, Drake, ACDC, Jack White, Kendrick Lamar, Radiohead и многие другие.

В 2024 среди самых громких имен Lana del Rey, Tyler, TheCreator, Doja Cat, No Doubt. На фестиваль съехались не только представители музыкальной индустрии, но и актеры, актрисы, модели, блогеры, инфлюенсеры.

Певица Лана дель Рей выбрала для фестиваля одежду в голубом цвете Источник: vk.com / bgmaproject











Модель Алессандра Амбросио в ультрамодных кожаных трусах (привет Miu Miu) и куртке с бахромой. Модель Хейли Бибер с оригинальным чехлом для телефона (это теперь аксессуар) и косынкой с лео-принтом поверх кепки: лайфхак девчонкам, которые хотят интересно обыграть пацанские образы в духе 80-х.



Разглядываем образ: Алессандра Амбросио и Хейли Бибер Источник: Telegram-канал: Печенюшки&Co, MUR











Coachella — это всегда средоточие невероятных образов: на фестиваль принято одеваться по последним трендам. Судя по нарядам гостей, в этом году в приоритете ковбойкор: на каждой второй гостье шляпы, казаки, бахрома, замша.



Судя по всему, летом ковбойкор выйдет за рамки карнавального костюма и станет повседневной историей Источник: Telegram-канал MUR











Не отстают образы в духе ранних нулевых: заниженная посадка, короткие топы, брюки клеш. Снова посмотрите на образ бразильской модели Алессандры Амбросио: она сменила кожаные трусы и куртку с бахромой на цветочные низкие брюки и серебристый топ — смесь бохо и вестерна ей к лицу.

Видео блогер и танцовщица Чарли Дамелио обыграла сразу несколько трендов: прозрачность, нижнее белье и заниженная посадка. Образ получился дерзким и бунтарским: грубые ботинки и бандана, завязанная на байкерский манер, сработали отлично.

Алессандра Амбросио и Чарли Дамелио. Кто круче? Источник: Telegram-канал: Печенюшки&Co











Неотъемлемая часть аутфита в долине — деним и голубой цвет. Актриса Меган Фокс даже покрасила волосы, образ она дополнила ковбойской шляпой. Актриса Холли Бейли, исполнившая роль русалочки Ариэль (фильм «Русалочка», 2023) выбрала удлиненные джинсовые шорты, топ в стиле 2000-х и, разумеется, казаки. Возникает ощущение, что в другой обуви на фестиваль не пускали.



Актрисы Меган Фокс и Холли Бейли. И кто теперь из них русалка? Источник: Telegram-канал Golden Chihuahua, Печенюшки&Co











Тренд на прозрачность и корсеты — берем на заметку для ваших будущих летних образов. Желание оголяться на фестивале — не только преданность современным тенденциям, но и необходимость: температура в долине в дневные часы может быть выше 40 градусов (а к вечеру резко упасть до +10).

Корсеты вышли за рамки вечернего дресс-кода, адаптируем под свой стиль и носим. Излишне прозрачные вещи рекомендуем оставить для пляжа или надевать на тематические вечерикни Источник: Telegram-канал MUR











Классический белый — беспроигрышный вариант, особенно в сочетании с высокими казаками. Удобная обувь в долине Коачелья — необходимость. Актриса Эмма Робертс выбрала платье в стиле колор-блок, а Алессандра Амброссио переоделась уже в третий раз и стала главным объектом папарацци.

Модель Алессандра Амбросио и актриса Эмма Робертс Источник: Telegram-канал Golden Chihuahua











Модель Николь Уильямс видимо так и не смогла определиться, кем хочет быть: звездой американского футбола или ковбойшей, а певица Эйва Макс вдохновилась ранней Аврил Лавин и Кристиной Агилерой: в ее образе улавливаются черты обеих исполнительниц.

Модель Николь Уильямс и Эйва Макс Источник: Telegram-канал: Печенюшки&Co











Пэрис Хилтон не узнать — светская дива сменила розовый на неоновый салатовый: костюм красиво подчеркивает ее стройную фигуру.

Признавайтесь, узнали «блондинку в шоколаде»? Источник: Telegram-канал Golden Chihuahua











Риана пришла в мехах, Сьюки Уотерхаус (возлюбленная Роберта Паттинсона) — тоже. Подготовились, молодцы, вечером в долине уже не так жарко.

Риана и Роки, Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон Источник: Telegram-канал: Печенюшки&Co











Первый музыкальный фестиваль Coachella прошел в 1999 году. Истоки фестиваля восходят к 1993 году и концерту группы Pearl Jam в долине: тогда собралось более 25 тысяч человек. Стало ясно, что локация идеальна для проведения масштабных мероприятий.

Традиционно фестиваль Coachella проходит в последние выходные апреля в два этапа — каждый по три дня с перерывом в неделю. На территории расположено несколько сцен или тентов, названных именами пустынь: основная сцена Coachella Stage и малые сцены Outdoor Theatre, Gobi Tent, Mojave Tent, Sahara Tent.

Фестиваль проводит компания Goldenvoice Источник: Telegram-канал MUR











Похожий музыкальный фестиваль Burning Man проходит в Америке в пустыне Невада — на 8 дней в американской пустыне вырастает несуществующий город, который в конце разбирают и сжигают, чтобы не осталось даже мусора. Блогер из Новосибирска Дарья Царенко побывала на фестивале и описала впечатления в авторской колонке.



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