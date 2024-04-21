«Легкая неряшливость». Что носит звездный модник с ухмылкой Александр Петров

В одежде Александр Петров придерживается свободного и простого стиля Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Суперзвезда российского кино Александр Петров известен не только своими смелыми ролями, но и необычным стилем. Кажется, что актер не тратит много сил при выборе одежды: для ЗАГСа надевает джинсы, а на собственную свадьбу — разрисованный костюм. Публика уже привыкла к его экстравагантным аксессуарам и неряшливой прическе.

Наши коллеги из 76.RU попросили звездного стилиста Оксану Плонскую оценить выходы «полицейского с Рублевки» (18+) в свет. Правда ли, что актер не придает излишнего значения моде, или его простота и есть часть образа?

Александр Петров родился в Переславле-Залесском Ярославской области в семье медсестры и электрика. После школы поступил в местный институт, но долго в родной провинции не задерживался. Отчислился на первом курсе, перепоступив на режиссерский факультет в московский РАТИ-ГИТИС. Петров учился вместе с Александром Палем (звезда фильма «Горько!» (16+)) и Александром Молочниковым (известен по спортивной драме «Чемпионы» (6+)). Впервые Петров запомнился зрителю по роли голубоглазого Вани Котова из «Обнимая небо» (18+) на Первом. Следом громкие проекты так и сыпались на ярославца — «Полицейский с Рублевки», «Лед» (12+), «Гоголь» (16+), а еще «Т-34» (12+), сериал «Звоните ДиКаприо!» (18+) и «Текст» (18+). Ранее мы рассказывали, как живет и чем зарабатывает самый популярный актер России Александр Петров.



Высшая степень стиля

Гардероб Александра Петрова разобрала стилист Оксана Плонская Источник: plonskaya_oksana / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Александр Петров — один из самых востребованных актеров современного кинематографа. Его любят и ненавидят, ему подражают и завидуют — равнодушных нет. В чем секрет такой популярности? Как считает стилист Оксана Плонская, отчасти дело в имидже.

— На первый взгляд кажется, что актер не заморачивается над тем, что надеть. Как будто в целом равнодушен к моде. Но эта «легкая неряшливость» — высшая степень стиля и моды. На самом деле каждая деталь его образа очень хорошо продумана, — отметила эксперт. — В основе стиля Петрова лежат лаконичность и комфорт. Он выбирает свободные брюки, футболки и дополняет всё это пиджаками в стиле casual либо куртками. Ключевой цвет — черный. Его актер разбавляет другими ахроматами («бесцветные» цвета, в них есть только светлота. — Прим. ред.) — белым, серым.

Стилистика Александра Петрова напоминает японских дизайнеров, но с неким простым и бунтарским русским характером «своего парня» Оксана Плонская, стилист

Оксана Плонская предполагает, что при создании образов стилист Петрова вдохновляется работами японских коллег Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Свободного стиля в одежде Александр Петров придерживается даже на звездных вылазках.

— На премьере «Лед-3» (12+) Петров удачно выбрал традиционные для себя свободные брюки в стиле 90-х, которые сейчас являются одним из главных трендов в мужской моде, дополнил «потертым» кожаным пиджаком. Порадовало, что Виктория подобрала аутфит для выхода в стилистике Александра, выбрала похожие цвета для образа. Цветок в качестве аксессуара гармонирует с пиджаком актера. В целом получился хороший парный образ, — считает Оксана Плонская.

Фото с премьеры фильма «Лед-3» Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











На премьере «Дворца» (18+) пара выглядела а-ля отличница и хулиган. Как будто подчеркивается характер каждого. Парный образ объединяет цветовая гамма.

На премьеру фильма «Дворец» пара пришла в образе отличницы и хулигана Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











«Его образы далеко не дешевые»

Как отмечает стилист, Петрова можно назвать «героем нашего времени». Он улыбчивый, активный, свободный и при этом дерзкий. Его одежда подчеркивает характер.

— Александр редко указывает бренды, которые выбирает, отдавая предпочтение менее массовым, чем создает как бы некий противовес другим знаменитостям. При этом его образы далеко не дешевые. Он тесно сотрудничает с российским дизайнером Дмитрием Логиновым, который, например, специально для него создал свадебный костюм. На спине у пиджака была надпись «Саша + Вика» в зеркальном отображении, как будто Петров прислонился к зеркалу. На премьеру фильма «Сто лет тому вперед» (6+) актер также выбрал костюм от Логинова, который был изготовлен в стилистике картины и смотрелся безупречно.

Не так давно актер стал чаще выходить в свет с молодой женой Викторией Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Петров не страшится сочетать классический костюм с акцентной шапкой Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Жениться Петров пошел в джинсах и белой футболке Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Яркие шапки, как и небрежная прическа, — изюминка в стиле Петрова Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Образы Петрова простые, лаконичные и выдержанные. Они оставляют впечатление легкой небрежности. Через имидж актер будто транслирует, что он не про тренды, бренды и богатство, а про простоту и комфорт.

— В его гардеробе практически отсутствуют яркие цвета и вещи с логотипами люксовых брендов. Он выбирает более скрытые смыслы в одежде. Например, надписи на пиджаках или часто используемый аксессуар — подвеска на длинной цепочке. При этом в аутфитах героя чувствуется свобода, как будто он сам задает правила.

А вам нравится стиль Александра Петрова? Да, наряжается не как все Так себе, можно было бы и следить за трендами Не слежу за Петровым Свое мнение напишу в комментариях