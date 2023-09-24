«Голыми ползали в грязи»: сибирячка побывала на Burning Man-2023 в США — на подготовку уходят десятки тысяч долларов

На фестивале ты можешь делать все, что хочешь, и не будешь воспринят в штыки — всюду доброжелательная атмосфера. Очень тяжело представить ситуацию, в которой на тебя косо посмотрят. Конечно, если ты не нарушаешь свободу других.



Сам фестиваль по красоте, буйству огней и света не сравнить ни с чем. Люди своими руками наполняют временный город шедевральными инсталляциями. Некоторые из них — на колёсах. Умельцы превращали свои машины в передвижную танцплощадку в виде космических кораблей, лодок, рыб, драконов и прочих фантастических животных. И любой участник действа мог свободно забраться наверх, познакомиться и потанцевать вместе с другими.