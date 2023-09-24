«Голыми ползали в грязи»: сибирячка побывала на Burning Man-2023 в США — на подготовку уходят десятки тысяч долларов

Ежегодно в американской пустыне Блэк-Рок штата Невада проходит крупнейший фестиваль самовыражения. Десятки тысяч людей со всей планеты собираются вместе, чтобы превратить пустырь в сверкающий огнями мегаполис. Вместо привычных жилищ там кемпинги и дома на колёсах, а вместо деревьев и фонарей — причудливые арт-объекты. Они буквально извергают огонь, светятся и даже возят людей. В джинсах и рубашках там не ходят — положен экстравагантный костюм. Блогер из Новосибирска Дарья Царенко побывала на фестивале и описала впечатления в авторской колонке.
«Некоторые ходили голыми. Такой костюм»
Для меня Burning Man — это именно тот случай, когда ожидания не совпали с реальностью. Казалось, туда съезжаются самые рьяные любители пьяных тусовок и веселья, но вышло совсем наоборот. Я не встретила валящихся с ног пьяниц, таких привычных в ночных клубах. Пустыня влечет уникальных, интересных людей со всего мира, как площадка для максимального полёта творчества и фантазии. У каждого там — свое видение себя, и, чтобы его выразить, обязательно нужен яркий костюм.
Я ехала на фестиваль с молодым человеком — позже к нам присоединились еще двое друзей. У меня было 6 костюмов, у подружки — штук 8. Но все, к сожалению, мы надеть не успели из-за непредвиденных ливней. Костюмы у участников были самые разные — у кого какая воля фантазии. Некоторые даже ходили на «Бёрнин Мэне» голыми. И это нормально. Позже, в дни сильных дождей, они нагими ползали в грязи. В этом еще одна особенность праздника: полная свобода.
На фестивале ты можешь делать все, что хочешь, и не будешь воспринят в штыки — всюду доброжелательная атмосфера. Очень тяжело представить ситуацию, в которой на тебя косо посмотрят. Конечно, если ты не нарушаешь свободу других.
Сам фестиваль по красоте, буйству огней и света не сравнить ни с чем. Люди своими руками наполняют временный город шедевральными инсталляциями. Некоторые из них — на колёсах. Умельцы превращали свои машины в передвижную танцплощадку в виде космических кораблей, лодок, рыб, драконов и прочих фантастических животных. И любой участник действа мог свободно забраться наверх, познакомиться и потанцевать вместе с другими.
«Никакой катастрофы не было — СМИ всё раздули»
В этом году «Бёрнин мэн» привлёк внимание общественности из-за необычных погодных условий: впервые за 30 лет песок невадской пустыни смочили мощные ливни. СМИ писали, как участники фестиваля застряли тут без воды, еды и возможности покинуть площадку. Но никакой катастрофы не было — СМИ всё раздули.
Сильные ливни действительно прошли: пыль и песок превратились в вязкую, зыбучую глину. Ездить было невозможно и на машинах, и на велосипедах. Но эта ловушка продлилась всего 2 дня и ничего страшного произойти не могло — была только середина фестиваля и запасов хватало. Единственной проблемой в эти часы была скука: организаторы приостановили все инсталляции и события на время ливней. Из-за этого мы с подругой не успели покрасоваться во всех нарядах.
Организаторы сообщали: пока выезжать нельзя. Но находились лихачи, которые хотели уехать с «Бёрнин Мэна» пораньше. Они-то и застревали в грязи. У меня есть друзья, которые 13 часов простояли на месте, посадив машину в этом глиняном болоте.
Те, кто хорошо водит, помогали выбираться из ловушек. Еще одна особенность этого праздника — атмосфера отзывчивости, неравнодушия. Если ты увидел человека в беде, ты должен подойти и помочь — такие правила. При этом там нет денег и все добро люди творят на безвозмездной основе.
Конец фестиваля и главная его фишка — сожжение огромного чучела, мэна. От символического обряда и пошло название — Burning Man. К этому моменту мы уже ездили по площадкам на велосипедах. Из-за рытвин от других машин и велосипедов ездить было тяжеловато, но возможно. Так что мы без труда выехали оттуда по засохшей глине, не задержавшись в пустыне «без воды и еды», как пишут.
Можно спокойно потратить 100 тысяч долларов
Как ни странно, самое интересное и сложное — это подготовка к «Бёрнин мэну». Организаторы публиковали список обязательных для выживания вещей, насчитывающий около 100 позиций. Из них только одна составляет еду. Самое важное — это маски-респираторы и очки, полностью защищающие от пылевых бурь. Без этого там никак. Песчаная пыль почти не отстирывается и очень сложно вымывается из волос, потом их не расчесать.
Чтобы основательно подготовиться к празднику, нужно потратить много времени и денег. Самый минимум на человека — около 5 тысяч долларов. Это если жить в палатке. За аренду дома на колесах, в котором мы жили и на котором передвигались, пришлось выложить 15 тысяч долларов. Вход на «Бёрнин мэн» — еще тысяча долларов. Хочешь поселиться в хороший кемпинг на время проведения? Готовь 4 тысячи долларов. Тысяч 5 на костюмы и еще пару на бензин и продукты. В итоге собирается кругленькая сумма. Пришлось купить даже электровелосипеды, чтобы по 8 часов в день комфортно передвигаться по многочисленным локациям «мегаполиса».
Поэтому на фестиваль можно спокойно потратить 100 тысяч долларов, если покупать и брать в аренду все самое лучшее. Одни только монстр-кары умельцев могут стоить больше сотни тысяч. Некоторые для сооружения своих инсталляций искали спонсоров. При этом на «Бёрнин мэне» запрещена реклама — только благотворительность.
Ранее корреспонденты НГС писали о том, как в Новосибирске прошел фестиваль «Ветер Сибири». Тысячи жителей Новосибирска, Красноярска, Кузбасса и Алтайского края собрались на аэродроме Мочище, чтобы послушать музыку, пожить в палатках и насладиться атмосферой.