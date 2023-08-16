Три дня злого рока: как на аэродроме под Новосибирском гремела музыка и конфликты — репортаж НГС

На прошедших выходных под Новосибирском прошел масштабный рок-фестиваль «Ветер Сибири». Тысячи жителей Новосибирска, Красноярска, Кузбасса и Алтайского края собрались на аэродроме Мочище, чтобы послушать музыку, пожить в палатках и насладиться атмосферой. На второй день фестиваля в Новосибирске закончилось лето, пошел дождь, и в воскресенье ситуация не улучшилась. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова поспала в палатке под дождем, сорвала голос на выступлениях и рассказывает, как проходило крупнейшее музыкальное мероприятие этого года.
От мала до велика
К обеду пятницы, когда мы сели на электричку и поехали в Мочище, я уже устала и была не особо воодушевлена. На фестиваль я собиралась поехать еще в прошлом году и даже взяла тогда для этого отпуск. После отмены и отказа организаторов возвращать деньги за билеты я на него смотрела с опаской. До фестиваля еще и произошли ряд мелких неприятностей, которые в моих глазах превратились в одну большую: отмена выступлений «Сплина» и «Слота», отвратительная работа со СМИ — нам до последнего не говорили о получении аккредитации и не отвечали на сообщения.
Мочище не в первый раз переживает огромный наплыв людей. Буквально за пару недель до фестиваля на аэродроме проходило авиашоу. Теперь его наполнили люди в кожаной одежде и с необычными прическами, и к обеду пятницы выстроилась огромная очередь. Весь первый день фестиваля она практически не уменьшалась. На входе зрителей встречают волонтеры, которые стараются относиться дружелюбно и отвечают на множество вопросов прибывающих.
Первое, что осознаешь на фестивале, — нужно будет очень много ходить. От палаточного лагеря до фуд-корта, от главной сцены к малой и снова по кругу. Чтобы пройти от одной точки до другой, нужно потратить около 10 минут: съел хот-дог, дошел до сцены — и уже немного проголодался. В целом эти длинные прогулки даже приятны. А из-за огромного пространства аэродрома нет ощущения толпы.
В какой-то момент даже приходит осознание, что десятки тысяч людей — не так уж много. К третьему дню ты знаешь уже часть зрителей и здороваешься с ними. Они с удовольствием рассказывают, откуда приехали и что их успело впечатлить. А на фестиваль приехали не только из ближайших городов — с Чукотки, с Белоруссии и из центральной части России.
Наверное, помимо музыки, самое ценное и интересное на фестивале — люди. Многие из них как будто вышли из прошлого: они хранили эту культуру в себе много лет и наконец смогли оказаться среди своих. Кругом футболки с названиями групп, кожаные куртки с нашивками, банданы, татуировки и ирокезы.
— Ну не тебе об этом говорить с твоими разноцветными волосами, — убедительно говорит мне собеседник на очередное высказанное удивление.
— Так я же не с претензией, — отвечаю ему, — а с восхищением.
К вечеру люди становятся пьянее. После нескольких кружек пива все друг другу ближе — практически лучшие друзья, а диалоги интереснее.
— Я своим детям запрещаю слушать рок. Увидел у дочери «Король и Шут» и заставил удалить. Дети, которые слушают рок, не занимаются спортом, не учатся на отлично, — делится мыслями гость рок-фестиваля в курилке, разговаривая с незнакомцем.
Мужчины продолжают свой сомнительный разговор, а я оглядываюсь вокруг. Утверждение про то, какие люди слушают рок, очень сомнительные. На фестивале все абсолютно разные: творческая молодежь, айтишники, ученые, спортсмены, взрослые обеспеченные и не очень люди, седобородые.
Звание самых очаровательных в этом хаосе из лиц, профессий и возрастов занимают дети-рокеры. Один малыш постоянно просит родителей приподнять его над толпой, а как только оказывается наверху, вытягивает «козу». Другие дети на «караоке», которые устраивали ведущие в перерывах, пели старые хиты русского рока.
Конечно, главное на фестивале — концерты. Группы были подобраны абсолютно разные — от поп-рока до металла и панка. Вот на сцене «нефоры», ставшие знаменитыми в «ТикТоке», — группа «Космонавтов нет», а через пару часов сердца зрителей впервые или вновь завоевывает энергичный 60-летний Найк Борзов. Хедлайнером в первый день стала группа «Ария».
По утрам с 11 до 15 часов на малой сцене выступают менее известные группы. Здесь меньше людей, но многие открывают для себя новых артистов. Мой плейлист пополнился на десятки треков после фестиваля.
Первый день заканчивается в палаточном лагере тихими разговорами. Те, у кого осталась энергия, поют под гитару. В целом среди палаток атмосфера перед сном была спокойная и умиротворяющая. Или просто мы настолько устали.
Проливные дожди и сломанная техника
В первую же ночь на фестивале начал идти дождь. Я не в первый раз попадаю под дождь, когда живу «дикарем», и для меня это всегда волшебная атмосфера. Мы подготовились: привезли несколько одеял, так что было тепло и даже уютно. В семь утра аэродром накрыл туман. Тихие одинокие люди чистят зубы, кто-то наливает чай. Соседи по лагерю желают доброго утра.
Уехать на день в субботу с фестиваля у меня получилось только физически: мыслями я затерялась где-то между сценой и шашлычной. Подруги продолжали присылать мне видео и рассказывали, что происходит. Весь день шел дождь, так что начались неполадки с большой сценой. Всех артистов быстро перевели на малую сцену и выступления продолжались там.
В воскресенье я обнаружила друзей в мокрых кроссовках, новых носках и целлофановых пакетиках между ними — так влажная обувь не мочила носки. За небольшую сумму большая часть гостей приобрела дождевики — их до конца фестиваля уже не снимали. На нашей палатке сушились носки, а вся туалетная бумага закончилась, потому что ее использовали вместо полотенец.
Утром в воскресенье на аэродром приехали тракторы с сеном, которое положили перед главной сценой. Все на фестивале, несмотря на погоду, выглядели заряженными и не унывающими — некоторые были бодрее меня. Всё гудело в ожидании последнего дня и последних выступлений.
Последний день фестиваля
В последний день фестиваля я успела к сцене, когда там выступала группа, исполнявшая что-то похожее на шансон. Послушав их немного, я со спокойной душой ухожу на фуд-корт. Стоит отметить, что на фестивале были очень демократичные цены. Нормально поужинать можно было рублей за 300, а если ваш организм переваривает «дошираки», то и за 100 рублей. Организаторы предоставляли горячую и холодную воду, а платной из необходимого была только зарядка для техники.
После обеда концерт переходит с малой сцены на большую — начинают выступать артисты из «высшей лиги». На последний день организаторы приберегли группы BeatCoven, Павла Пиковского, «Йорша», 7Б, «Северный флот», «Ундервуд», F.P.G. Хедлайнерами последнего дня стали The Hatters. Читателям НГС их стиль выступления может быть известен по репортажу Алены Золотухиной. На этот раз группа устроила настоящее шоу с раздеванием, интерактивом и музыкальными шутками.
Два дня из трех у организаторов были проблемы с группами. В первый день это стала популярная группа Папин Олимпос — ее выступление не состоялось. В комментариях в официальной группе во «ВКонтакте» организаторы фестиваля на вопрос «А где же?» ответили: «Это у них спросите. Они не прилетели».
В воскресенье должна была выступить группа «План Ломоносова». В толпе перед сценой постоянно раздавались вопросы про эту группу. Но ни на сцене, ни в группе во «ВКонтакте» информации о ее выступлении не было.
Организаторы решили высказаться на следующий день после окончания фестиваля: администратор группы фестиваля во «ВКонтакте» отметил, что в воскресенье продолжались неполадки с техникой из-за субботней непогоды, и многие группы не успели провести саундчек — в том числе «План Ломоносова». В своих соцсетях участники группы объяснили, что не смогли играть без хорошего качества. Якобы организаторы предложили им выступить с плохим звуком или не выступать. Группа выбрала второе.
— Мы предложили, чтобы не позорить группу, рассказать красивую версию о сложных ситуациях в рамках подготовки выступления. И на этом договорились с директором артистов! Но, как вы помните, группа собрала весь накрытый стол из гримерки до последнего огурца, а там среди прочего было 3 бутылки спиртного и 20 банок пива. Поэтому через 2 часа и появилось их видео, где они стараются объяснить свою непорядочность и непрофессионализм тем, что технические службы плохо сработали, — заявили организаторы.
К вечеру понедельника появился пост во «ВКонтакте» от барабанщика группы «Северный флот» Александра Щиголева. Артисты выступали в воскресенье, но спеть смогли не все песни и со сцены объявили зрителям, что это произошло не по их вине. Барабанщик решил уточнить всё, что случилось, но утверждает, что из группы «Ветра Сибири» его комментарий удалили.
— За время нашего сокращенного саунд-чека мы не добились никаких результатов, все пульты были почему-то залиты дождем, не накрыты даже простеньким полиэтиленом, менеджер сцены вел себя непрофессионально. Все выступления сдвинулись по времени, не скажу, что у нашей группы сложное подключение каналов, но и их не могли найти перед нашим выступлением. Кое-как разобрались и начали концерт, на 4-й песне местный техник выдернул все каналы обеих гитар, — написал у себя на странице Александр Щеглов.
Несмотря на множество огрехов, на таком мероприятии многие люди побывали впервые. И отвечая для себя на главный вопрос о том, пойду ли я на что-то подобное еще раз — да. Но порадуюсь, если в Сибири появится альтернатива.
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