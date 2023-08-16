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Фоторепортаж

Три дня злого рока: как на аэродроме под Новосибирском гремела музыка и конфликты — репортаж НГС

Журналистка НГС провела выходные в палатке вместе с сотней людей — как они выжили

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«Ветер Сибири» ждали два года — в 2022 году фестиваль отменили

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На прошедших выходных под Новосибирском прошел масштабный рок-фестиваль «Ветер Сибири». Тысячи жителей Новосибирска, Красноярска, Кузбасса и Алтайского края собрались на аэродроме Мочище, чтобы послушать музыку, пожить в палатках и насладиться атмосферой. На второй день фестиваля в Новосибирске закончилось лето, пошел дождь, и в воскресенье ситуация не улучшилась. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова поспала в палатке под дождем, сорвала голос на выступлениях и рассказывает, как проходило крупнейшее музыкальное мероприятие этого года.

От мала до велика

Найк Борзов исполнил свои знаменитые хиты в первый день

Найк Борзов исполнил свои знаменитые хиты в первый день

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К обеду пятницы, когда мы сели на электричку и поехали в Мочище, я уже устала и была не особо воодушевлена. На фестиваль я собиралась поехать еще в прошлом году и даже взяла тогда для этого отпуск. После отмены и отказа организаторов возвращать деньги за билеты я на него смотрела с опаской. До фестиваля еще и произошли ряд мелких неприятностей, которые в моих глазах превратились в одну большую: отмена выступлений «Сплина» и «Слота», отвратительная работа со СМИ — нам до последнего не говорили о получении аккредитации и не отвечали на сообщения.

Гости фестиваля сами устраивали небольшие концерты

Гости фестиваля сами устраивали небольшие концерты

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Мочище не в первый раз переживает огромный наплыв людей. Буквально за пару недель до фестиваля на аэродроме проходило авиашоу. Теперь его наполнили люди в кожаной одежде и с необычными прическами, и к обеду пятницы выстроилась огромная очередь. Весь первый день фестиваля она практически не уменьшалась. На входе зрителей встречают волонтеры, которые стараются относиться дружелюбно и отвечают на множество вопросов прибывающих.

Группа «Казускома» выступала во второй день под дождем

Группа «Казускома» выступала во второй день под дождем

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Первое, что осознаешь на фестивале, — нужно будет очень много ходить. От палаточного лагеря до фуд-корта, от главной сцены к малой и снова по кругу. Чтобы пройти от одной точки до другой, нужно потратить около 10 минут: съел хот-дог, дошел до сцены — и уже немного проголодался. В целом эти длинные прогулки даже приятны. А из-за огромного пространства аэродрома нет ощущения толпы.

Зрители приехали и из Центральной части России, и из Чукотки

Зрители приехали и из Центральной части России, и из Чукотки

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В какой-то момент даже приходит осознание, что десятки тысяч людей — не так уж много. К третьему дню ты знаешь уже часть зрителей и здороваешься с ними. Они с удовольствием рассказывают, откуда приехали и что их успело впечатлить. А на фестиваль приехали не только из ближайших городов — с Чукотки, с Белоруссии и из центральной части России.

Фестиваль объединил людей разных возрастов

Фестиваль объединил людей разных возрастов

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Наверное, помимо музыки, самое ценное и интересное на фестивале — люди. Многие из них как будто вышли из прошлого: они хранили эту культуру в себе много лет и наконец смогли оказаться среди своих. Кругом футболки с названиями групп, кожаные куртки с нашивками, банданы, татуировки и ирокезы.

— Ну не тебе об этом говорить с твоими разноцветными волосами, — убедительно говорит мне собеседник на очередное высказанное удивление.

— Так я же не с претензией, — отвечаю ему, — а с восхищением.

Днем у сцены было не так много людей, и зрители могли просто танцевать

Днем у сцены было не так много людей, и зрители могли просто танцевать

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К вечеру люди становятся пьянее. После нескольких кружек пива все друг другу ближе — практически лучшие друзья, а диалоги интереснее.

— Я своим детям запрещаю слушать рок. Увидел у дочери «Король и Шут» и заставил удалить. Дети, которые слушают рок, не занимаются спортом, не учатся на отлично, — делится мыслями гость рок-фестиваля в курилке, разговаривая с незнакомцем.

Группа «Космонавтов нет» выступала в первый день фестиваля

Группа «Космонавтов нет» выступала в первый день фестиваля

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Мужчины продолжают свой сомнительный разговор, а я оглядываюсь вокруг. Утверждение про то, какие люди слушают рок, очень сомнительные. На фестивале все абсолютно разные: творческая молодежь, айтишники, ученые, спортсмены, взрослые обеспеченные и не очень люди, седобородые.

Выступления проходили до самой ночи

Выступления проходили до самой ночи

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Звание самых очаровательных в этом хаосе из лиц, профессий и возрастов занимают дети-рокеры. Один малыш постоянно просит родителей приподнять его над толпой, а как только оказывается наверху, вытягивает «козу». Другие дети на «караоке», которые устраивали ведущие в перерывах, пели старые хиты русского рока.

В первый день хедлайнером стала группа «Ария»

В первый день хедлайнером стала группа «Ария»

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Конечно, главное на фестивале — концерты. Группы были подобраны абсолютно разные — от поп-рока до металла и панка. Вот на сцене «нефоры», ставшие знаменитыми в «ТикТоке», — группа «Космонавтов нет», а через пару часов сердца зрителей впервые или вновь завоевывает энергичный 60-летний Найк Борзов. Хедлайнером в первый день стала группа «Ария».

Зрители с фонариками создают особую атмосферу

Зрители с фонариками создают особую атмосферу

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По утрам с 11 до 15 часов на малой сцене выступают менее известные группы. Здесь меньше людей, но многие открывают для себя новых артистов. Мой плейлист пополнился на десятки треков после фестиваля.

Любитель рок-музыки решил, что фестиваль — идеальное место для предложения руки и сердца

Любитель рок-музыки решил, что фестиваль — идеальное место для предложения руки и сердца

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Первый день заканчивается в палаточном лагере тихими разговорами. Те, у кого осталась энергия, поют под гитару. В целом среди палаток атмосфера перед сном была спокойная и умиротворяющая. Или просто мы настолько устали.

На сцене выступали как уже много лет знаменитые музыканты, так и совсем молодые группы

На сцене выступали как уже много лет знаменитые музыканты, так и совсем молодые группы

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Проливные дожди и сломанная техника

В первую же ночь на фестивале начал идти дождь. Я не в первый раз попадаю под дождь, когда живу «дикарем», и для меня это всегда волшебная атмосфера. Мы подготовились: привезли несколько одеял, так что было тепло и даже уютно. В семь утра аэродром накрыл туман. Тихие одинокие люди чистят зубы, кто-то наливает чай. Соседи по лагерю желают доброго утра.

Сотни зрителей ночевали в палаточном лагере

Сотни зрителей ночевали в палаточном лагере

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Уехать на день в субботу с фестиваля у меня получилось только физически: мыслями я затерялась где-то между сценой и шашлычной. Подруги продолжали присылать мне видео и рассказывали, что происходит. Весь день шел дождь, так что начались неполадки с большой сценой. Всех артистов быстро перевели на малую сцену и выступления продолжались там.

После первой ночи часть людей уехала из-за плохой погоды

После первой ночи часть людей уехала из-за плохой погоды

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В воскресенье я обнаружила друзей в мокрых кроссовках, новых носках и целлофановых пакетиках между ними — так влажная обувь не мочила носки. За небольшую сумму большая часть гостей приобрела дождевики — их до конца фестиваля уже не снимали. На нашей палатке сушились носки, а вся туалетная бумага закончилась, потому что ее использовали вместо полотенец.

Утром в воскресенье на аэродром приехали тракторы с сеном, которое положили перед главной сценой. Все на фестивале, несмотря на погоду, выглядели заряженными и не унывающими — некоторые были бодрее меня. Всё гудело в ожидании последнего дня и последних выступлений.

На фестивале даже работал ЗАГС

На фестивале даже работал ЗАГС

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Последний день фестиваля

В последний день фестиваля я успела к сцене, когда там выступала группа, исполнявшая что-то похожее на шансон. Послушав их немного, я со спокойной душой ухожу на фуд-корт. Стоит отметить, что на фестивале были очень демократичные цены. Нормально поужинать можно было рублей за 300, а если ваш организм переваривает «дошираки», то и за 100 рублей. Организаторы предоставляли горячую и холодную воду, а платной из необходимого была только зарядка для техники.

Несмотря на погоду, многие получили удовольствие от музыки

Несмотря на погоду, многие получили удовольствие от музыки

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После обеда концерт переходит с малой сцены на большую — начинают выступать артисты из «высшей лиги». На последний день организаторы приберегли группы BeatCoven, Павла Пиковского, «Йорша», 7Б, «Северный флот», «Ундервуд», F.P.G. Хедлайнерами последнего дня стали The Hatters. Читателям НГС их стиль выступления может быть известен по репортажу Алены Золотухиной. На этот раз группа устроила настоящее шоу с раздеванием, интерактивом и музыкальными шутками.

Два дня из трех у организаторов были проблемы с группами. В первый день это стала популярная группа Папин Олимпос — ее выступление не состоялось. В комментариях в официальной группе во «ВКонтакте» организаторы фестиваля на вопрос «А где же?» ответили: «Это у них спросите. Они не прилетели».

На фестивале работали сотрудники полиции и охрана. Но и им, кажется, всё понравилось

На фестивале работали сотрудники полиции и охрана. Но и им, кажется, всё понравилось

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В воскресенье должна была выступить группа «План Ломоносова». В толпе перед сценой постоянно раздавались вопросы про эту группу. Но ни на сцене, ни в группе во «ВКонтакте» информации о ее выступлении не было.

Организаторы решили высказаться на следующий день после окончания фестиваля: администратор группы фестиваля во «ВКонтакте» отметил, что в воскресенье продолжались неполадки с техникой из-за субботней непогоды, и многие группы не успели провести саундчек — в том числе «План Ломоносова». В своих соцсетях участники группы объяснили, что не смогли играть без хорошего качества. Якобы организаторы предложили им выступить с плохим звуком или не выступать. Группа выбрала второе.

К вечеру второго дня погода немного улучшилась

К вечеру второго дня погода немного улучшилась

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— Мы предложили, чтобы не позорить группу, рассказать красивую версию о сложных ситуациях в рамках подготовки выступления. И на этом договорились с директором артистов! Но, как вы помните, группа собрала весь накрытый стол из гримерки до последнего огурца, а там среди прочего было 3 бутылки спиртного и 20 банок пива. Поэтому через 2 часа и появилось их видео, где они стараются объяснить свою непорядочность и непрофессионализм тем, что технические службы плохо сработали, — заявили организаторы.

Группа LASCALA была единственной с женским вокалом

Группа LASCALA была единственной с женским вокалом

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К вечеру понедельника появился пост во «ВКонтакте» от барабанщика группы «Северный флот» Александра Щиголева. Артисты выступали в воскресенье, но спеть смогли не все песни и со сцены объявили зрителям, что это произошло не по их вине. Барабанщик решил уточнить всё, что случилось, но утверждает, что из группы «Ветра Сибири» его комментарий удалили.

— За время нашего сокращенного саунд-чека мы не добились никаких результатов, все пульты были почему-то залиты дождем, не накрыты даже простеньким полиэтиленом, менеджер сцены вел себя непрофессионально. Все выступления сдвинулись по времени, не скажу, что у нашей группы сложное подключение каналов, но и их не могли найти перед нашим выступлением. Кое-как разобрались и начали концерт, на 4-й песне местный техник выдернул все каналы обеих гитар, — написал у себя на странице Александр Щеглов.

Всего на фестивале выступило больше 40 музыкальных групп

Всего на фестивале выступило больше 40 музыкальных групп

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Несмотря на множество огрехов, на таком мероприятии многие люди побывали впервые. И отвечая для себя на главный вопрос о том, пойду ли я на что-то подобное еще раз — да. Но порадуюсь, если в Сибири появится альтернатива.

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