freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 1/10
usd 90.98
eur 99.96
Тема дняВ Новосибирске появился новый тариф такси
Ведущие
Все новости
Все новости
Онлайн-трансляция

Огромный фуд-корт и песни SHAMAN'а: в Мочище началось авиашоу — онлайн-трансляция

Тысячи новосибирцев приехали на аэродром

4 033

В Новосибирске сегодня, 30 июля, началось авиашоу в Мочище. Сотни людей приехали со всего региона, чтобы посмотреть на выступления пилотов. В этом году мероприятие называется «Виват, Россия». Корреспонденты НГС рассказывают о происходящем на авиашоу в онлайн-режиме.

Поделиться

Авиашоу открыл самолет Як-52. Это спортивно-тренировочная машина.

Поделиться

Поделиться

Оркестр выступает на шоу не первый год 

Оркестр выступает на шоу не первый год 

На открытии шоу выступает Новосибирский симфонический оркестр.

Поделиться

Поделиться

Зрители берут с собой на авиашоу разные вещи. Кто-то пришел с биноклем, кто-то с пледом и стульями.

Поделиться

Поделиться

«Яндекс.Погода» показывает, что утром будет небольшой дождь. Как передают корреспонденты НГС, на аэродроме немного холодный ветер. Так что те, кто еще не приехал, не забудьте теплую одежду.

Поделиться

Поделиться

Над аэродромом подняли флаг России.

Поделиться

Поделиться

Дети могут залезть в вертолет 

Дети могут залезть в вертолет 

Шоу официально еще не началось, и зрители активно исследуют территорию. Здесь подготовлено несколько выставок.

Территорию охраняют 

Территорию охраняют 

Мальчик попробовал порулить 

Мальчик попробовал порулить 

Поделиться

Поделиться

До официального открытия на авиашоу выступают авиамоделисты, мотопарапланеристы и мотодельтапланеристы. На аэродроме несколько концертных площадок, на одной из которых играют песни SHAMAN'а. Гостей также встречает фуд-корт, самое популярное блюдо на котором — шашлык.

Поделиться

Поделиться

Сегодня будут выступать «Русь» и «Барс». Официальное открытие в 10 утра, закончить авиашоу планируют в 15:00. Музыкальное сопровождение будет от новосибирского симфонического оркестра.

Как уточнили на сайте, общее количество участников — 400 человек, общее количество воздушных судов — 80 штук. Участниками летной программы станут воздушные силы ВКС России, группа «Русь» из города Вязьма, группы «Барсы» из Сургута, новосибирские «Геликоптер, «СибНИА им. С. А. Чаплыгина», Омская Федерация сверхлегкой авиации, представители авиационного учебного центра имени Покрышкина.

Поделиться

АвиашоуСамолетыМочищеВертолеты
  • ЛАЙК7
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter