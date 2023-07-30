Огромный фуд-корт и песни SHAMAN'а: в Мочище началось авиашоу — онлайн-трансляция

Авиашоу открыл самолет Як-52. Это спортивно-тренировочная машина.
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На открытии шоу выступает Новосибирский симфонический оркестр.
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Зрители берут с собой на авиашоу разные вещи. Кто-то пришел с биноклем, кто-то с пледом и стульями.
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«Яндекс.Погода» показывает, что утром будет небольшой дождь. Как передают корреспонденты НГС, на аэродроме немного холодный ветер. Так что те, кто еще не приехал, не забудьте теплую одежду.
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Над аэродромом подняли флаг России.
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Шоу официально еще не началось, и зрители активно исследуют территорию. Здесь подготовлено несколько выставок.
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До официального открытия на авиашоу выступают авиамоделисты, мотопарапланеристы и мотодельтапланеристы. На аэродроме несколько концертных площадок, на одной из которых играют песни SHAMAN'а. Гостей также встречает фуд-корт, самое популярное блюдо на котором — шашлык.
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Сегодня будут выступать «Русь» и «Барс». Официальное открытие в 10 утра, закончить авиашоу планируют в 15:00. Музыкальное сопровождение будет от новосибирского симфонического оркестра.
Как уточнили на сайте, общее количество участников — 400 человек, общее количество воздушных судов — 80 штук. Участниками летной программы станут воздушные силы ВКС России, группа «Русь» из города Вязьма, группы «Барсы» из Сургута, новосибирские «Геликоптер, «СибНИА им. С. А. Чаплыгина», Омская Федерация сверхлегкой авиации, представители авиационного учебного центра имени Покрышкина.
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