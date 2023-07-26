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«Русь» и «Барсы»: что будет на авиашоу в Мочище в 2023 году — в небо взлетят десятки вертолетов и самолетов

Начало праздника назначено на 9 утра

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На фестиваль приезжают десятки тысяч жителей Новосибирской области

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Под Новосибирском в воскресенье, 30 июля, пройдет авиационный фестиваль на аэродроме Мочище (0+). В этом году название авиашоу «Виват, Россия».

— В 2023 году мы отмечаем три замечательные даты: 100-летие отечественной гражданской авиации, 100-летие Министерства спорта Российской Федерации и 110-летие со дня рождения нашего прославленного земляка, трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина. В честь этого на аэродроме Мочище пройдет ежегодный авиационный фестиваль, — рассказали на сайте аэродрома Мочище.

Начало фестиваля запланировано на 9 утра. В это время будет выступление авиамоделистов, полеты мотодельтапланов и мотопарапланов, пролет воздушных шаров.

Торжественное открытие пройдет с 10:30 до 10:45 утра. Далее будут показательные авиавыступления, концерт, на котором в том числе выступит симфонический оркестр.

Как уточнили на сайте, общее количество участников — 400 человек, общее количество воздушных судов — 80 штук. Участниками летной программы станут воздушные силы ВСК России, группа «Русь» из города Вязьма, группы «Барсы» из Сургута, новосибирские «Геликоптер, «СибНИА им. С. А. Чаплыгина», Омская Федерация свехлегкой авиации, представители авиационного учебного центра имени Покрышкина.

В программе также будет полевая кухня, детские аттракционы, летние кафе. На фестивале будет наземная выставка военной и гражданской авиационной техники разных лет, выставка автомобилей времен Великой Отечественной войны и выставки ретромобилей, байк-клубов.

В аэродроме напомнили, что для комфорта лучше запастись головными уборами, зонтиками, пледами и стульчиками.

Для проведения авиашоу ограничат движение вокруг аэродрома. Временное ограничение будет действовать с 6 утра до 5 часов вечера. НГС нарисовал интерактивную карту.

АвиашоуМочищеРасписаниеБарсы
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