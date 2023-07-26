«Русь» и «Барсы»: что будет на авиашоу в Мочище в 2023 году — в небо взлетят десятки вертолетов и самолетов

Под Новосибирском в воскресенье,
— В 2023 году мы отмечаем три замечательные даты:
Начало фестиваля запланировано на
Торжественное открытие пройдет с 10:30 до 10:45 утра. Далее будут показательные авиавыступления, концерт, на котором в том числе выступит симфонический оркестр.
Как уточнили на сайте, общее количество участников — 400 человек, общее количество воздушных судов — 80 штук. Участниками летной программы станут воздушные силы ВСК России, группа «Русь» из города Вязьма, группы «Барсы» из Сургута, новосибирские «Геликоптер, «СибНИА им.
В программе также будет полевая кухня, детские аттракционы, летние кафе. На фестивале будет наземная выставка военной и гражданской авиационной техники разных лет, выставка автомобилей времен Великой Отечественной войны и выставки ретромобилей, байк-клубов.
В аэродроме напомнили, что для комфорта лучше запастись головными уборами, зонтиками, пледами и стульчиками.
Для проведения авиашоу ограничат движение вокруг аэродрома. Временное ограничение будет действовать с