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Проехать можно только с пропиской: как ограничат движение у Северного обхода для авиашоу — показываем карту

Ограничение будет действовать 30 июля

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Авиашоу пройдет на аэродроме Мочище

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Под Новосибирском 30 июля прекратят движение по дороге напротив аэродрома Мочище. Временное ограничение будет действовать с 6 утра до 17 часов вечера. Как рассказали в ТУАД, это связано с проведением традиционного авиашоу, которое в этом году носит название «Виват Россия!».

Ограничат дорогу на улице Линейной в направлении Новосибирска, на Сокур и в поселок Октябрьский.

— Исключение — транспорт местных жителей по паспорту с пропиской. Для остальных пользователей дорог будет доступен Северный обход и общественный транспорт — автобусы и электропоезда, — добавили в пресс-службе ТУАД.

Заехать на аэродром можно будет по Северному обходу. Также будет запрещена стоянка вдоль дороги, прилегающей к аэродрому, и на дорогах станции Мочище.

В ТУАД призвали соблюдать соответствующие дорожные знаки и пользоваться общественным транспортом.

В начале июля в Новосибирске изменилась схема движения на площади Энергетиков. Ориентировочно она будет существовать до 30 октября этого года.

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