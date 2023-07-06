Когда откроют проезд на Станционную? Для новосибирских водителей есть неблагоприятный прогноз

В мэрии Новосибирска рассказали, что новая схема движения на площади Энергетиков ориентировочно будет существовать до 30 октября этого года.
Сейчас поворот на Станционную перекрыт и водителям приходится тратить время, чтобы развернуться под путепроводом.
— Указанные работы носят временный характер, на период производства работ разработаны временные схемы организации дорожного движения, которые позволяют обеспечить безопасность дорожного движения при условии соблюдения Правил дорожного движения, — рассказали в пресс-службе мэрии города.
Новая схема движения появилась 1 июля. Помимо перекрытия поворота на Станционную, был также закрыт проход на пешеходов на половине площади Энергетиков и сузили проезжую часть.
Как после изменений, на которые жалуются новосибирские водители, выглядит площадь Энергетиков запечатлел фотокорреспондент НГС.