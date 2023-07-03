«Дичайшая пробка»: у Станционной поменяли схему движения — как отреагировали жители

— В видео показано, что поворот на Станционную стал ближе к мосту — раньше он был чуть дальше. Также там теперь не кольцевое движение, а перекрестки. Соответственно, просто повернуть по кольцу теперь нельзя, и это теперь превращается в какой-то ад. И если ты проедешь свой поворот, то развернуться можно только на мосту, — объяснил НГС Василий Баранов.



Видео с транспортной развязки также опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Подписчики отметили, что многие водители пропускают нужный поворот.