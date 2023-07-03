«Дичайшая пробка»: у Станционной поменяли схему движения — как отреагировали жители

В Новосибирске после изменения схемы движения в районе улицы Станционной у водителей возникли проблемы с поворотом на эту дорогу. Некоторые не замечают, что въезд перенесли, в результате время в пути увеличивается.
Как ранее сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, схему движения поменяли 1 июля. Согласно ей, чтобы попасть на Станционную с площади Энергетиков, водителям нужно развернуться под автодорожным путепроводом в сторону Димитровского моста. На выезде с площади Энергетиков установили информационные плакаты о новой схеме.
— Движение транспортных средств в сторону улицы Станционной по направлению с Димитровского моста осуществляется посредством правого поворота в районе дома на улице Станционной, 8, по новому участку дороги, — пояснили в мэрии.
Новосибирцы сообщили, что из-за нового поворота утром, 3 июля, на этом участке собралась пробка.
— Уже сегодня там дичайшая пробка. Гораздо хуже той, что была до этого, — рассказал читатель НГС.
Новосибирский блогер Василий Баранов, известный под ником Baranovmovie, рассказал, что сегодня пропустил новый проезд и потратил лишние 30–40 минут на дорогу.
— В видео показано, что поворот на Станционную стал ближе к мосту — раньше он был чуть дальше. Также там теперь не кольцевое движение, а перекрестки. Соответственно, просто повернуть по кольцу теперь нельзя, и это теперь превращается в какой-то ад. И если ты проедешь свой поворот, то развернуться можно только на мосту, — объяснил НГС Василий Баранов.
Видео с транспортной развязки также опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Подписчики отметили, что многие водители пропускают нужный поворот.
— Я сегодня по этой чудо-схеме с Энергетиков на Станционную 55 минут разворачивался! Машин — море! Все эти нововведения нужно отменять, иначе по утрам так и будет всё забито, — написал пользователь «ВКонтакте» Юрий.
Также новосибирцы отметили, что теперь на съезд на Станционную одна полоса. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, до какого числа будет действовать новая схема проезда.
С 8 июля Станционную будут перекрывать по ночам. НГС опубликовал график и карту перекрытий.