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«Дичайшая пробка»: у Станционной поменяли схему движения — как отреагировали жители

Некоторые пропускают поворот и тратят больше времени на дорогу

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Рядом со Станционной поставили плакат с новой схемой движения

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В Новосибирске после изменения схемы движения в районе улицы Станционной у водителей возникли проблемы с поворотом на эту дорогу. Некоторые не замечают, что въезд перенесли, в результате время в пути увеличивается.

Как ранее сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, схему движения поменяли 1 июля. Согласно ей, чтобы попасть на Станционную с площади Энергетиков, водителям нужно развернуться под автодорожным путепроводом в сторону Димитровского моста. На выезде с площади Энергетиков установили информационные плакаты о новой схеме.

— Движение транспортных средств в сторону улицы Станционной по направлению с Димитровского моста осуществляется посредством правого поворота в районе дома на улице Станционной, 8, по новому участку дороги, — пояснили в мэрии.

Новосибирцы сообщили, что из-за нового поворота утром, 3 июля, на этом участке собралась пробка.

— Уже сегодня там дичайшая пробка. Гораздо хуже той, что была до этого, — рассказал читатель НГС.

Новосибирский блогер Василий Баранов, известный под ником Baranovmovie, рассказал, что сегодня пропустил новый проезд и потратил лишние 30–40 минут на дорогу.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Рядом идет строительство четвертого моста

Видео: Baranovmovie

— В видео показано, что поворот на Станционную стал ближе к мосту — раньше он был чуть дальше. Также там теперь не кольцевое движение, а перекрестки. Соответственно, просто повернуть по кольцу теперь нельзя, и это теперь превращается в какой-то ад. И если ты проедешь свой поворот, то развернуться можно только на мосту, — объяснил НГС Василий Баранов.

Видео с транспортной развязки также опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Подписчики отметили, что многие водители пропускают нужный поворот.

— Я сегодня по этой чудо-схеме с Энергетиков на Станционную 55 минут разворачивался! Машин — море! Все эти нововведения нужно отменять, иначе по утрам так и будет всё забито, — написал пользователь «ВКонтакте» Юрий.

Также новосибирцы отметили, что теперь на съезд на Станционную одна полоса. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, до какого числа будет действовать новая схема проезда.

С 8 июля Станционную будут перекрывать по ночам. НГС опубликовал график и карту перекрытий.

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