Мэрия Новосибирска объяснила, как будут перекрывать Станционную в июле — график и карта

Мэрия Новосибирска объяснила, в какое время в июле будут перекрывать Станционную. На время прекращения движения установят специальные дорожные знаки.
— Перекрытие будет с 8 июля 2023 по 24 июля 2023 года, в ночное время по выходным дням, в районе железнодорожного переезда «Металлургический» между домами 18/2 и 24 по улице Станционной, объезд по улице Широкой, улице Бетонный переезд, — ответили НГС в городской администрации.
Таким образом, дорога будет закрыта в ночь с 8 на 9 июля, с 9 на 10 июля, с 15 на 16 июля, с 16 на 17 июля, с 22 на 23 июля, с 23 на 24 июля. Проезд будут ограничивать с 22:00 до 06:00. Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Широкой и Бетонный переезд.
Улицу закроют из-за работ по капитальному ремонту железнодорожного переезда «Металлургический», в это время будут менять рельсошпальные решетки путей. Работы будет проводить ОАО «Сибпромжелдортранс».
По данным сервиса «Контур.Фокус», ОАО «Сибпромжелдортранс» занимается железнодорожными грузовыми перевозками. Предположительно владельцами являются Константин Сокол (45,6%), Василий Алексеенко (29,1%), Юрий Селезнев (7,6%) и Александр Манченко (6,2%). На конец 2022 года выручка компании составила 1,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 66,2 миллиона рублей.
В проекте постановления, опубликованном на официальном сайте администрации, сообщалось, что по улице Станционной нельзя будет проехать с 22:00 до 08:00.
Сегодня, 26 июня, стало известно, что улицу Ленина оставят пешеходной на весь июль.