Мэрия Новосибирска объяснила, как будут перекрывать Станционную в июле — график и карта

Мэрия Новосибирска объяснила, в какое время в июле будут перекрывать Станционную. На время прекращения движения установят специальные дорожные знаки.



— Перекрытие будет с 8 июля 2023 по 24 июля 2023 года, в ночное время по выходным дням, в районе железнодорожного переезда «Металлургический» между домами 18/2 и 24 по улице Станционной, объезд по улице Широкой, улице Бетонный переезд, — ответили НГС в городской администрации.