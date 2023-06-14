Перекроют ночью на полмесяца. В Новосибирске запретят проезд на участке по улице Станционной

Мэрия Новосибирска планирует перекрыть улицу Станционную на ночь больше чем на две недели. Проект постановления о прекращении движения опубликовали на официальном сайте.
Согласно документу, по улице Станционной нельзя будет проехать с 22:00 до 08:00, ограничения продлятся с 8 июля до 24 июля. Объехать перекрытие можно будет по улице Широкой и улице Бетонный переезд.
Также в мэрии отметили, что улицу закроют из-за работ по капительному ремонту железнодорожного переезда «Металлургический» с заменой рельсошпальной решетки путей. Работы будет проводить ОАО «Сибпромжелдортранс».
По данным сервиса «Контур.Фокус», ОАО «Сибпромжелдортранс» занимается железнодорожными грузовыми перевозками. Предположительно владельцами являются Константин Сокол (45,6%), Василий Алексеенко (29,1%), Юрий Селезнев (7,6%) и Александр Манченко (6,2%). На конец 2022 года выручка компании составила 1,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 66,2 миллиона рублей.
НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать о перекрытии подробнее.
Ранее стало известно, что на площади Труда изменится схема проезда. Со второй половины июня круговое движение на кольце заменят на Т-образное.