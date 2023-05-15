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Из кольца сделают полукруг: на площади Труда ограничат движение — показываем схему

Движение ограничат с июня до ноября

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Ограничения связаны со строительством четвертого моста

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В Новосибирске на площади Труда изменят схему движения. Со второй половины июня круговое движение на кольце заменят на Т-образное. Об этом сообщили в пресс-службе группы «ВИС».

Как отметили в компании, выезд на кольцо сохранится со всех прилегающих улиц: Широкой, Ватутина и Станционной. В полукольце планируют расширить дорогу, а одну часть закроют для движения автомобилей.

Для регулировки новой схемы установят временные светофоры, а трамваи на участке улиц Широкой и Ватутина переведут на реверсивное движение.

Сейчас автомобили проезжают по всему кольцу

Сейчас автомобили проезжают по всему кольцу

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По новой схеме транспорт будет проезжать по площади Труда со второй половины июня до ноября 2023 года. После завершения строительства моста систему движения перестроят: вместо круговой схемы появится сквозной разноуровневый проезд без светофоров.

— Я вижу, что приняты решения, которые позволили дополнительно расширить полукольца, что, конечно же, положительно повлияет на трафик, на пропускную способность, — отметил губернатор области Андрей Травников.

Со второй половины июня будет действовать новая схема проезда

Со второй половины июня будет действовать новая схема проезда

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Недавно журналист НГС побывал на стройке четвертого моста, и даже поднялся на 114-метровый пилон.

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Площадь ТрудаСхема движенияОграничениеЧетвертый мост
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