Из кольца сделают полукруг: на площади Труда ограничат движение — показываем схему

В Новосибирске на площади Труда изменят схему движения. Со второй половины июня круговое движение на кольце заменят на Т-образное. Об этом сообщили в пресс-службе группы «ВИС».



Как отметили в компании, выезд на кольцо сохранится со всех прилегающих улиц: Широкой, Ватутина и Станционной. В полукольце планируют расширить дорогу, а одну часть закроют для движения автомобилей.