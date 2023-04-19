Головокружительные перспективы: смотрим на Новосибирск с высоты 114-метрового пилона четвертого моста

По поводу будущего тарифа на пользование мостом министр не смог сказать ничего конкретного, ограничившись только повторением принятой еще в 2021 году базовой ставки в 100 рублей за легковой автомобиль, отметив, однако, что окончательно цены будут утверждаться ближе к окончанию строительства. Непонятно пока, будут ли распространяться на новый мост и льготы, введенные для отдельных категорий граждан на пользование платными дорогами. Это должны решить отдельно местные законодатели.

Гвоздем программы стал подъем на верхнюю точку пилона, куда поначалу хотели пустить только операторов и фотографов, но тележурналисты заявили, что им жизненно необходимо сказать хотя бы пару фраз, стоя на фоне города (тем более погода отличная), так что пустили и их.