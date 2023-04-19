Головокружительные перспективы: смотрим на Новосибирск с высоты 114-метрового пилона четвертого моста

Новосибирцы ждут окончания строительства четвертого моста едва ли не с большим нетерпением, чем десять лет назад ждали ввода в строй Бугринского. Нынешнее нетерпение, впрочем, связано больше с препятствиями, которые это строительство создает движению, чем с желанием поскорее проехать с одного берега на другой новым способом. Сегодня областное начальство приехало посмотреть за тем, как идет работа на объекте. Обозреватель НГС не смог пропустить такое событие.
Стройка моста еще только выходит на финишную прямую, а его Н-образный пилон (это называется именно так) уже стал частью городского ландшафта — в хорошую погоду его видно аж с площади Ленина. Горожан, впрочем, эти красоты пока трогают не слишком — куда больше разговоров о сложностях для движения транспорта, вызванных строительством. Будет ли удобно пользоваться этим платным мостом или нет, покажет время, а пока хочется, чтобы просто всё это наконец закончилось.
Как таковой мостовой переход готов — физически пересечь Обь по строящемуся мосту можно уже сегодня, поднявшись со стороны Ипподромской. Но пока эта опция доступна только в «фитнес-режиме» (то есть пешком) и только для членов клуба — нужно работать на стройке.
Заявленное как «совещание на площадке строительства моста» мероприятие оказалось пресс-туром с участием министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского и представителей «Сибирской Концессионной компании» (СКК — входит в группу «ВИС»). Сначала исполнительный директор СКК Вячеслав Вавилин отчитался о ходе работ. Уточняющие вопросы задавал министр, затем телевизионщики записали отдельный синхрон с самим чиновником на другом фоне. Подобные мероприятия в принципе до сих пор заточены под картинку в телевизоре, так как при взгляде изнутри полны подобных условностей.
Вавилин рассказал, что работы по установке бетонных конструкций пилона полностью завершены, и сейчас ведется монтаж площадок для крепления вант, которые будут держать полотно моста. Сами ванты планируется начать монтировать уже в первой половине мая, всего их будет 70 штук (самая длинная — 235 метров). Осенью, когда все ванты будут на своих местах, дело дойдет до дорожного полотна и всего, чему положено быть на мосту. Потом ванты подтянут к их окончательному положению. Весь мост целиком должен быть сдан уже в декабре.
Автовладельцев (да и пассажиров общественного транспорта, впрочем, тоже) куда больше должна заинтересовать судьба участка на площадях Труда и Энергетиков, которые чересчур образованные новосибирцы уже называют первым и вторым кругами ада. По словам Вячеслава Вавилина, с июня там будет изменена схема движения — появится Т-образный перекресток, который позволит СКК начать сооружение автомобильной эстакады. Измененная схема движения будет действовать до второй половины ноября.
В окончательном виде строители обещают «не имеющую аналогов» автомобильную развязку с 25 съездами и четырьмя пешеходными переходами, что позволит организовать здесь движение без светофоров. Как уточнил потом Анатолий Костылевский, проходящая через площадь трамвайная линия будет «выходить на второй этаж» развязки. А в дополнение к уже имеющемуся путепроводу под железнодорожным мостом (это одно из узких мест) будет построен еще один — так, чтобы движение по каждому из путепроводов шло только в одном направлении.
По поводу будущего тарифа на пользование мостом министр не смог сказать ничего конкретного, ограничившись только повторением принятой еще в 2021 году базовой ставки в 100 рублей за легковой автомобиль, отметив, однако, что окончательно цены будут утверждаться ближе к окончанию строительства. Непонятно пока, будут ли распространяться на новый мост и льготы, введенные для отдельных категорий граждан на пользование платными дорогами. Это должны решить отдельно местные законодатели.
Гвоздем программы стал подъем на верхнюю точку пилона, куда поначалу хотели пустить только операторов и фотографов, но тележурналисты заявили, что им жизненно необходимо сказать хотя бы пару фраз, стоя на фоне города (тем более погода отличная), так что пустили и их.
Наверх можно попасть на временном лифте (он будет работать до окончания строительства) или карабкаясь по лестнице, смонтированной внутри пилона, — она будет использоваться для обслуживания конструкции и оборудования, которое на нее установят.
Сверху открывается потрясающий вид на реку, а также на огромную промзону, которая исторически отделяет центральную часть города от реки. Большая часть горожан здесь не то что никогда не была, но вообще плохо представляет себе, что тут происходит. Сверху вся эта территория сейчас не выглядит особенно процветающей. Ободранные дома с пустыми окнами, пустыри, склады. Продолжающий здесь работать речной порт, скорее всего, мог бы ограничиться какой-то более компактной территорией.
Строительство моста действительно подходит к концу, хотя, помня о судьбе других крупных объектов, лучше на всякий случай подготовить себя к возможным задержкам и переносам. Но уже во вполне обозримом будущем здесь поедут машины, как они поехали по Бугринскому мосту. Только в данном случае горожане смогут выразить свое отношение к необходимости этого нового инфраструктурного объекта уже не только в вербальной, но и в материальной форме.
Четвертый мост станет первым платным мостом Новосибирска. Тарифы для разных видов транспорта были утверждены еще в 2021 году.