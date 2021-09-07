Стало известно, кто сможет бесплатно ездить по четвертому мосту в Новосибирске

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области назвало категории транспортных средств, которые освободят от платы за проезд по четвертому мосту.

— Транспорт общего пользования, специальные транспортные средства, оборудованные устройствами для подачи световых и звуковых сигналов, транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, — перечислили корреспонденту НГС в министерстве.

Платить также не будут пожарные и полицейские машины и скорые. При этом плату будут взимать с такси, маршруток и междугородних автобусов