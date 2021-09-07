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Стало известно, кто сможет бесплатно ездить по четвертому мосту в Новосибирске

Для легковых автомобилей, грузовиков, маршруток и микроавтобусов тариф составит от 100 до 300 рублей

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Ожидается, что по новому мосту будут проезжать почти 70 тысяч автомобилей

Ожидается, что по новому мосту будут проезжать почти 70 тысяч автомобилей

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Новосибирский Минтранс назвал стоимость проезда по четвертому мосту

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области назвало категории транспортных средств, которые освободят от платы за проезд по четвертому мосту.

— Транспорт общего пользования, специальные транспортные средства, оборудованные устройствами для подачи световых и звуковых сигналов, транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, — перечислили корреспонденту НГС в министерстве.

Платить также не будут пожарные и полицейские машины и скорые. При этом плату будут взимать с такси, маршруток и междугородних автобусов

— В соответствии с пунктом 61 основных условий концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на платной основе мостового перехода, максимальный размер платы за проезд не должен превышать следующих величин: 100 рублей за одну поездку автотранспортных средств 1-й категории, 150 рублей — 2-й категории, 200 рублей — 3-й категории, 300 рублей — 4-й категории, — сообщили в Минтрансе НСО.

К транспортным средствам первой категории относятся мотоциклы, легковые автомобили, фургоны и микроавтобусы. Ко второй категории — автотранспортные средства, в том числе грузовики, у которых высота над передней осью составляет от 2 до 2,6 м. Автомобили третьей категории — грузовики, трейлеры, автобусы, чья высота над передней осью больше 2,6 м. К четвертой категории относятся специализированные крупногабаритные транспортные средства, грузовики и трейлеры с тремя осями и высотой более 2,6 м.

Ожидается, что по мосту будет проезжать 68 480 автомобилей в сутки. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2022 год.

На прошлой неделе на мосту начали строить пункты для оплаты проезда. Для этого в районе улицы Большой снесли 13 домов.

Ранее концессионер показывал, как будет выглядеть новый мост. Взгляните на эти эскизы.

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строительствочетвертый мостдороги
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