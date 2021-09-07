Стало известно, кто сможет бесплатно ездить по четвертому мосту в Новосибирске

Новосибирский Минтранс назвал стоимость проезда по четвертому мосту
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области назвало категории транспортных средств, которые освободят от платы за проезд по четвертому мосту.
— Транспорт общего пользования, специальные транспортные средства, оборудованные устройствами для подачи световых и звуковых сигналов, транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, — перечислили корреспонденту НГС в министерстве.
Платить также не будут пожарные и полицейские машины и скорые. При этом плату будут взимать с такси, маршруток и междугородних автобусов
— В соответствии с пунктом 61 основных условий концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на платной основе мостового перехода, максимальный размер платы за проезд не должен превышать следующих величин: 100 рублей за одну поездку автотранспортных средств
К транспортным средствам первой категории относятся мотоциклы, легковые автомобили, фургоны и микроавтобусы. Ко второй категории — автотранспортные средства, в том числе грузовики, у которых высота над передней осью составляет от 2 до
Ожидается, что по мосту будет проезжать
На прошлой неделе на мосту начали строить пункты для оплаты проезда. Для этого в районе улицы Большой снесли 13 домов.
Ранее концессионер показывал, как будет выглядеть новый мост. Взгляните на эти эскизы.