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Развлечения Ивлеева дала первое после «голой вечеринки» интервью: куда она пропала и почему не уехала из России

Ивлеева дала первое после «голой вечеринки» интервью: куда она пропала и почему не уехала из России

Блогерша рассказала, что делала всё это время и чем будет заниматься дальше

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Нет больше былой Насти Ивлеевой — теперь вместо «плоского контента» будет патриотизм и традиционные ценности

На долгое время после скандально известной «голой вечеринки» Настя Ивлеева полностью пропала из инфополя: блогерша удалила все свои посты из инстаграма*, а в телеграме ограничивалась только постами о выборах, государственных праздниках и трагедии в «Крокусе». И вот наконец-то Ивлеева вышла на связь — она дала большое интервью ресторатору и, с недавнего времени, ютьюб-блогеру Андрею Третьякову, в котором рассказала о своей жизни в последние месяцы.

Куда пропала Ивлеева после «голой вечеринки»

В ответ на вопрос, что это была за вечеринка, Ивлеева ответила коротко:

— Это было мероприятие, которое произошло не в то время и не в том месте.

После той истории, которая закрутилась в результате обнаженной светской тусовки, Настя приняла решение «уйти в режим тишины» и старалась поправить свое психологическое состояние, успокоиться, прийти в себя. Также она внимательно слушала, что о ней говорят в Сети.

Погрузившись в «другое инфополе», Настя Ивлеева сильно изменилась, что прекрасно заметно по тому контенту, который она публикует в своем телеграме. Многие даже думали, что вместо нее соцсети ведет кто-то другой, но оказалось, что это не так.

Раньше Ивлеева любила лишний раз оголиться и показать свое поджарое тело в нижнем белье. Для блогерши это было раз плюнуть.

Теперь же Настя чрезвычайно скромна. Носит черную извинительную водолазку и, судя по внешнему виду, в целом предпочитает не отсвечивать и не привлекать лишнего внимания.

— Это неудивительно, конечно, на контрасте с Настей, которая была до конца 23-го года. Действительно есть с чем сравнивать, но да, канал вела я сама и веду его до сих пор, — заявила Ивлеева.

Почему Ивлеева не уехала из России после скандальной вечеринки


Блогерша заявила, что не уезжала из страны, и все слухи об этом — ложь.

— Нет, желания покинуть Россию у меня не было никогда. И зачем мне вообще покидать родную страну, в которой у меня всё: и друзья, и семья, и бизнес, работа, аудитория, в конце концов, — подчеркнула Ивлеева. — То есть об этом вопрос не стоял никогда, ни разу.

«Это вышло за пределы нормы»

Сразу после скандальной вечеринки на Ивлееву обрушилась волна ненависти, с которой она еще никогда не сталкивалась.

— Мне кажется, это вышло за пределы нормы по всем категориям. Я поняла, что в современном медиапространстве обвинение — это равно приговор, — заявила Ивлеева. — Без объяснения причин, без выяснения каких-либо подробностей. То есть вот есть одно мнение, оно в глазах общественности единственное верное — это заклеймить, зачмырить и не дать возможности оправдаться от слова совсем.

По мнению организатора «голой вечеринки», та ненависть, которая обрушилась на гостей — явный перебор.

— И эти массовые гонения на артистов, негатив, хейт, доносы — это за пределами добра и зла, это где-то за гранью, — считает Ивлеева. — Вот этот случай, он был показателем того, насколько высока может быть человеческая агрессия. Ну и ненависть, в принципе, без объяснения причин, без какой-то сути, и это ужасно, это грустно.

Блогерша считает, что на примере участников «голой вечеринки» видно, что сейчас в России культура отмены, над которой мы еще недавно смеялись, работает на уровне с США.

Почему Ивлеева удалила все посты в инстаграме*

Во время интервью у Насти Ивлеевой спросили — зачем она удалила все публикации в инстаграме*. Блогерша объяснила этот поступок испугом.

— Вот я девчонка, с которой случился весь этот коллапс: на тебя атака по всем категориям, нет ни одной инстанции, которая бы тебя не хейтила, не ненавидела, не обвиняла во всех смертных грехах, — призналась Ивлеева. — От тебя отказываются, от тебя открещиваются, ты не понимаешь своего будущего, ты не понимаешь, как и кто будет реагировать, и что в принципе с тобой будет дальше. Плюс у тебя нет опытных старших товарищей, которые бы подсказали, как тебе в этой ситуации действовать. Поэтому из растерянности, от незнания, от страха, я это всё удалила.

«Выводы сделаны»

На вопрос о том, как складываются отношения у Насти Ивлеевой с другими участниками, которые резко начали открещиваться от организатора вечеринки, она ответила коротко.

— Я ни на кого зла не держу. Всем мир, — ответила Ивлеева. — «Крикну, а в ответ тишина. Снова я осталась одна», — это то, что я пела на протяжении четырех месяцев.

Блогерша призналась, что просто старается не концентрировать на этом внимания и продолжать жить.

— Как говорится, выводы сделаны, — добавила Настя. — Нет на это ни энергии, ни сил. Поэтому идем дальше.

Новая Ивлеева

После всего случившегося у Ивлеевой резко изменилось представление о том, каким должен быть блогер и что он должен снимать.

— Эта ситуация позволила пересмотреть многие вещи, — призналась Настя. — Я думаю, что у аудитории однозначно есть запрос на традиционные ценности.

По мнению блогерши, люди устали от «плоского контента», а вот с традиционными ценностями можно «понапридумывать много классного мотивирующего».

— Традиционные ценности делятся на множество категорий: любовь, доверие, искренность, лояльность, милосердие и так далее, — перечислила блогерша. — И довольно много подтем, которые ты можешь брать и трансформировать в совершенно различные интересные контенты, подавать это аудитории.

Как думаете, Настя исправилась?

Отстаньте от нее, и так несчастной досталось
Понятно всё, сломали Ивлееву
Может хоть теперь начнет нормальный контент делать
Подождет еще годик и вернется в привычное русло, когда про «голую вечеринку» забудут

*Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

ПО ТЕМЕ
Ивлеева Интервью Голая вечеринка Культура отмены Запреты Артисты Традиционные ценности
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