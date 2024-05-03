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Еда Религия Что будет, если съесть кулич до Пасхи? Спросили об этом священника

Что будет, если съесть кулич до Пасхи? Спросили об этом священника

Отвечаем на один из самых популярных вопросов о православном празднике

3 074
25 комментариев
А вы печете куличи или покупаете?

В воскресенье, 5 мая, православные христиане отпразднуют Пасху. На прилавках самарских магазинов в этом году куличи впервые были замечены еще две недели назад. Что будет, если поддаться соблазну и съесть кулич до Воскресения Христова? Редакция 63.RU спросила об этом ректора Самарской духовной семинарии, протоиерея Максима Кокарева.

— В грешники не запишут. Ничего не будет, кроме того, что человек сам себя обворует, украдет праздничную атмосферу, — объясняет батюшка Максим. — Те, кто держит пост, до Пасхи куличи есть не будут. Тут более серьезный вопрос: что внутри у человека, зачем ему так поступать? Если у него есть еда, кроме куличей, и похожая выпечка, если он не умирает от голода, почему не подождать несколько дней и не почувствовать праздник? Вопрос не в поступке, а в голове и сердце.

По словам протоиерея, сам по себе кулич не несет какого-то сакрального смысла.

— Это максимально праздничное блюдо, которое было у наших предков. Раньше не было таких высоких форм и куличи пекли так же, как караваи. Это была низкая, сладкая и вкусно украшенная сдоба. В церковной богослужебной традиции есть такой специальный пасхальный хлеб — артос. Кулич — это его домашний аналог. Только сладкий.

А вы до Пасхи ни-ни или уже полакомились куличом?

Пощусь, кулича отведаю только в Пасху
Каюсь: не удержался, купил и съел
Пост не соблюдаю, но традиции свято чту — кулич только на Пасху
Вообще не ем никакой выпечки
Свой ответ напишу в комментариях

В этом году некоторые представители самарского общепита решили блеснуть VIP-куличами. Так в ресторане Nebo, расположенном на крыше отеля «Лотте», объявили предзаказ на куличи, в рецепт которых входит настоящее золото. Так называемый GOLD кулич весит 600 граммов и стоит 15 тысяч рублей.

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Пасха Кулич Куличи Пасхальный кулич Максим Кокарев Священник Духовная семинария
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