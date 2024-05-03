Что будет, если съесть кулич до Пасхи? Спросили об этом священника

В воскресенье, 5 мая, православные христиане отпразднуют Пасху. На прилавках самарских магазинов в этом году куличи впервые были замечены еще две недели назад. Что будет, если поддаться соблазну и съесть кулич до Воскресения Христова? Редакция 63.RU спросила об этом ректора Самарской духовной семинарии, протоиерея Максима Кокарева.

— В грешники не запишут. Ничего не будет, кроме того, что человек сам себя обворует, украдет праздничную атмосферу, — объясняет батюшка Максим. — Те, кто держит пост, до Пасхи куличи есть не будут. Тут более серьезный вопрос: что внутри у человека, зачем ему так поступать? Если у него есть еда, кроме куличей, и похожая выпечка, если он не умирает от голода, почему не подождать несколько дней и не почувствовать праздник? Вопрос не в поступке, а в голове и сердце.