Что будет, если съесть кулич до Пасхи? Спросили об этом священника

В воскресенье, 5 мая, православные христиане отпразднуют Пасху. На прилавках самарских магазинов в этом году куличи впервые были замечены еще две недели назад. Что будет, если поддаться соблазну и съесть кулич до Воскресения Христова? Редакция 63.RU спросила об этом ректора Самарской духовной семинарии, протоиерея Максима Кокарева.
— В грешники не запишут. Ничего не будет, кроме того, что человек сам себя обворует, украдет праздничную атмосферу, — объясняет батюшка Максим. — Те, кто держит пост, до Пасхи куличи есть не будут. Тут более серьезный вопрос: что внутри у человека, зачем ему так поступать? Если у него есть еда, кроме куличей, и похожая выпечка, если он не умирает от голода, почему не подождать несколько дней и не почувствовать праздник? Вопрос не в поступке, а в голове и сердце.
По словам протоиерея, сам по себе кулич не несет какого-то сакрального смысла.
— Это максимально праздничное блюдо, которое было у наших предков. Раньше не было таких высоких форм и куличи пекли так же, как караваи. Это была низкая, сладкая и вкусно украшенная сдоба. В церковной богослужебной традиции есть такой специальный пасхальный хлеб — артос. Кулич — это его домашний аналог. Только сладкий.
А вы до Пасхи ни-ни или уже полакомились куличом?
В этом году некоторые представители самарского общепита решили блеснуть VIP-куличами. Так в ресторане Nebo, расположенном на крыше отеля «Лотте», объявили предзаказ на куличи, в рецепт которых входит настоящее золото. Так называемый GOLD кулич весит 600 граммов и стоит 15 тысяч рублей.