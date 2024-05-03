«Потому что ты человек гнилой»: как обычный бетонщик из Брянска вмиг стал звездой интернета

Иногда слава приходит к человеку внезапно: достаточно просто опубликовать свое фото в интернете, и вот тебя уже обсуждают всей Сетью. Именно это произошло с Евгением из Брянска, который пытался найти любовь на сайте знакомств, а нашел народное обожание.
На мужчину обратила внимание женщина с ником Арошка в соцсети Х (бывший Twitter). Она наткнулась на фотографию Евгения в приложении для знакомств, и он ее, мягко говоря, не впечатлил, чем она и решила поделиться.
Однако твиттерские в ответ встали на защиту мужчины, который просто хотел найти любовь.
Пользователи стали желать Евгению поскорее найти свою вторую половинку.
А вот Арошку, которая решила посмеяться над Евгением, резко раскритиковали всем интернетом.
Не выдержав критики в свой адрес, Арошка ограничила доступ к странице и удалила злосчастный пост. Но людей было уже не остановить — «Евгений 42» стал мемом.
Новоиспеченные фанаты Евгения даже представили, как бы мужчина выглядел на обложках журналов.
Но пока весь интернет обсуждал Евгения, он даже не подозревал, что стал популярным. Как выяснила «База», мужчина работает бетонщиком в Брянской области и безразличен к тому, что его сравнивают с Джеймсом Бондом.
— Мне это как-то безразлично, — признался Евгений.
Мы пытались дозвониться Евгению, но мужчина не берет трубку. Свою страницу в соцсетях он удалил, но его всё еще можно найти в приложении для знакомства.
Как считаете, Евгений — красавчик?