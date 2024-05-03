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Развлечения «Потому что ты человек гнилой»: как обычный бетонщик из Брянска вмиг стал звездой интернета

«Потому что ты человек гнилой»: как обычный бетонщик из Брянска вмиг стал звездой интернета

Мужчина хотел найти себе пару, а получил всенародную любовь

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2 комментария

Иногда слава приходит к человеку внезапно: достаточно просто опубликовать свое фото в интернете, и вот тебя уже обсуждают всей Сетью. Именно это произошло с Евгением из Брянска, который пытался найти любовь на сайте знакомств, а нашел народное обожание.

На мужчину обратила внимание женщина с ником Арошка в соцсети Х (бывший Twitter). Она наткнулась на фотографию Евгения в приложении для знакомств, и он ее, мягко говоря, не впечатлил, чем она и решила поделиться.

Однако твиттерские в ответ встали на защиту мужчины, который просто хотел найти любовь.

Пользователи стали желать Евгению поскорее найти свою вторую половинку.

А вот Арошку, которая решила посмеяться над Евгением, резко раскритиковали всем интернетом.

Не выдержав критики в свой адрес, Арошка ограничила доступ к странице и удалила злосчастный пост. Но людей было уже не остановить — «Евгений 42» стал мемом.

Новоиспеченные фанаты Евгения даже представили, как бы мужчина выглядел на обложках журналов.

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Но пока весь интернет обсуждал Евгения, он даже не подозревал, что стал популярным. Как выяснила «База», мужчина работает бетонщиком в Брянской области и безразличен к тому, что его сравнивают с Джеймсом Бондом.

— Мне это как-то безразлично, — признался Евгений.

Мы пытались дозвониться Евгению, но мужчина не берет трубку. Свою страницу в соцсетях он удалил, но его всё еще можно найти в приложении для знакомства.

Как считаете, Евгений — красавчик?

Евгений отлично выглядит, надеюсь, он найдет свою любовь
Мужчина как мужчина, ничего интересного
Главное, чтобы человек был хороший
Я Евгений, девушки — пишите

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