Суд арестовал замглавы поселка Краснообск — он попался ФСБ на взятке с поличным

Центральный районный суд Новосибирска отправил под стражу заместителя главы поселка Краснообск Евгения Коржова, который был задержан с поличным за получение взятки. Информацию об этом распространила пресс-служба Судов общей юрисдикции Новосибирской области.

— Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 июля 2024 года, — говорится в сообщении ведомства.

Евгений Коржов был задержан силовиками с поличным 2 мая. Он, как сообщалось, получил 150 тысяч рублей от предпринимателя, которому помогал в получении заказов на благоустройство поселка в системе ЖКХ. Следователи выяснили, что в 2022 году Коржов уже получал взятку от коммерсантов, с которыми администрация заключила прямой договор на изготовление и установку декоративных изделий в посёлке.

