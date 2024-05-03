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Криминал Суд арестовал замглавы поселка Краснообск — он попался ФСБ на взятке с поличным

Суд арестовал замглавы поселка Краснообск — он попался ФСБ на взятке с поличным

Евгений Коржов пробудет в СИЗО как минимум до 2 июля

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Евгений Коржов может обжаловать решение суда о его пребывании в СИЗО

Центральный районный суд Новосибирска отправил под стражу заместителя главы поселка Краснообск Евгения Коржова, который был задержан с поличным за получение взятки. Информацию об этом распространила пресс-служба Судов общей юрисдикции Новосибирской области.

— Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 июля 2024 года, — говорится в сообщении ведомства.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Евгений Коржов был задержан силовиками с поличным 2 мая. Он, как сообщалось, получил 150 тысяч рублей от предпринимателя, которому помогал в получении заказов на благоустройство поселка в системе ЖКХ. Следователи выяснили, что в 2022 году Коржов уже получал взятку от коммерсантов, с которыми администрация заключила прямой договор на изготовление и установку декоративных изделий в посёлке.

В отношении чиновника следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье о получении взятки (ч.5 ст. 290 УК РФ).

На прошлой неделе в Новосибирске приговорили бывшего преподавателя физкультуры Сибирского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНхИГС). Дениса Пантелькина признали виновным в получении взяток от студентов, которым он за деньги проставлял оценки и зачёты.

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Новосибирск Краснообск Суд ФСБ Взятка
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