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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске До моря 50 метров: под Новосибирском продают коттедж с камином и тремя спальнями — смотрим на жилье за 36 миллионов рублей

До моря 50 метров: под Новосибирском продают коттедж с камином и тремя спальнями — смотрим на жилье за 36 миллионов рублей

На цокольном этаже дома также расположена сауна

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Зона отдыха с камином

В Новосибирске выставили на продажу двухэтажный деревянный коттедж с камином, сауной и тремя спальнями. Объявление на сайте N1 опубликовано 3 мая.

Коттедж сделан из соснового бруса и располагается в Бердске, на улице Морской. Площадь дома с цокольным этажом и двумя надземными этажами составляет 300 квадратных метров.

Просторный холл на первом этаже коттеджа

Продавец пишет, что на первом этаже находится прихожая, гостиная, зона отдыха с камином. На втором этаже расположился холл, три спальни и ванная комната. На цокольном этаже есть сауна и котельная.

Кухонная зона выполнена в светлых тонах

— Вокруг лес и свежий воздух, до моря 50 метров. Тихий пляж, — говорится в описании объекта.

Вход в сауну на цокольном этаже коттеджа

На участке площадью в 8 соток есть гараж на одну машину и еще два машиноместа под навесом. В доме есть электричество, центральное водоснабжение, канализация и газоснабжение.

Одна из ванных комнат в коттедже

Стоимость лота составляет 36 миллионов рублей.

Вид на коттедж с фасада

Продавец готов поменять дом на коммерческую недвижимость или квартиру.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу квартиру с трехметровыми потолками и ремонтом в стиле лофт. За нее просят 28 миллионов рублей.

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