До моря 50 метров: под Новосибирском продают коттедж с камином и тремя спальнями — смотрим на жилье за 36 миллионов рублей

Зона отдыха с камином Источник: novosibirsk.n1.ru











В Новосибирске выставили на продажу двухэтажный деревянный коттедж с камином, сауной и тремя спальнями. Объявление на сайте N1 опубликовано 3 мая.



Коттедж сделан из соснового бруса и располагается в Бердске, на улице Морской. Площадь дома с цокольным этажом и двумя надземными этажами составляет 300 квадратных метров.

Просторный холл на первом этаже коттеджа Источник: novosibirsk.n1.ru











Продавец пишет, что на первом этаже находится прихожая, гостиная, зона отдыха с камином. На втором этаже расположился холл, три спальни и ванная комната. На цокольном этаже есть сауна и котельная.

Кухонная зона выполнена в светлых тонах Источник: novosibirsk.n1.ru











— Вокруг лес и свежий воздух, до моря 50 метров. Тихий пляж, — говорится в описании объекта.

Вход в сауну на цокольном этаже коттеджа Источник: novosibirsk.n1.ru











На участке площадью в 8 соток есть гараж на одну машину и еще два машиноместа под навесом. В доме есть электричество, центральное водоснабжение, канализация и газоснабжение.

Одна из ванных комнат в коттедже Источник: novosibirsk.n1.ru











Стоимость лота составляет 36 миллионов рублей.

Вид на коттедж с фасада Источник: novosibirsk.n1.ru











Продавец готов поменять дом на коммерческую недвижимость или квартиру.

