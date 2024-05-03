До моря 50 метров: под Новосибирском продают коттедж с камином и тремя спальнями — смотрим на жилье за 36 миллионов рублей

В Новосибирске выставили на продажу двухэтажный деревянный коттедж с камином, сауной и тремя спальнями. Объявление на сайте N1 опубликовано 3 мая.
Коттедж сделан из соснового бруса и располагается в Бердске, на улице Морской. Площадь дома с цокольным этажом и двумя надземными этажами составляет 300 квадратных метров.
Продавец пишет, что на первом этаже находится прихожая, гостиная, зона отдыха с камином. На втором этаже расположился холл, три спальни и ванная комната. На цокольном этаже есть сауна и котельная.
— Вокруг лес и свежий воздух, до моря 50 метров. Тихий пляж, — говорится в описании объекта.
На участке площадью в 8 соток есть гараж на одну машину и еще два машиноместа под навесом. В доме есть электричество, центральное водоснабжение, канализация и газоснабжение.
Стоимость лота составляет 36 миллионов рублей.
Продавец готов поменять дом на коммерческую недвижимость или квартиру.
Ранее в Новосибирске выставили на продажу квартиру с трехметровыми потолками и ремонтом в стиле лофт. За нее просят 28 миллионов рублей.