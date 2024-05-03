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Весна фоторепортаж «Парад на дом»: новосибирских ветеранов начали поздравлять с 9 Мая — торжественные фото

«Парад на дом»: новосибирских ветеранов начали поздравлять с 9 Мая — торжественные фото

Сегодня праздник устроили возле дома Ивана Алексеевича Сысоева

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Иван Сысоев родился в 1926 году

В Новосибирской области начали поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня праздничный оркестр играл в Краснообске возле дома 98-летнего Ивана Алексеевича Сысоева.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел один из таких визитов.

Иван Сысоев — ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых сражений. Он был призван в возрасте 17 лет.
Иван Алексеевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги»
— Парад у дома ветерана, исполнение песен, игра оркестра — это лишь та малая часть, что мы можем и что мы должны делать для наших ветеранов, — уверен помощник начальника отдела по военно-политической работе капитан Антон Шищенко
— Если наш достойный ветеран физически не может прибыть на главный парад, значит парад доставим к нему на дом, — заявил Шищенко Антон
Пожилым людям проще наблюдать за программой из окон
Молодые парни поздравили ветерана
Музыканты исполняли старые и современные композиции
Иван Алексеевич поблагодарил собравшихся за праздник

Два года назад наши корреспонденты уже бывали в гостях у Ивана Алексеевича Сысоева. Подробности его истории можно почитать в этом материале.

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Поздравление 9 Мая Оркестр Военные Праздник
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