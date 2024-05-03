«Парад на дом»: новосибирских ветеранов начали поздравлять с 9 Мая — торжественные фото

В Новосибирской области начали поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня праздничный оркестр играл в Краснообске возле дома 98-летнего Ивана Алексеевича Сысоева.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел один из таких визитов.
Два года назад наши корреспонденты уже бывали в гостях у Ивана Алексеевича Сысоева. Подробности его истории можно почитать в этом материале.
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