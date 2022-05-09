«Бои вели без артиллерии»: как советские войска отбивали Вену, пытаясь сохранить город — рассказ ветерана

Для Ивана Алексеевича Сысоева День Победы — самый главный праздник в году. Ветеран Великой Отечественной войны был призван семнадцатилетним мальчишкой, служил на втором и третьем Украинских фронтах, участвовал в освобождении трех европейских столиц — Будапешта, Праги и Вены. Ко Дню Победы ветеран рассказал о войне и сделал напутствие следующим поколениям.

— Когда началась война, мне было 15 лет, — вспоминает Иван Алексеевич. — На первых порах [военные] неудачи нас беспокоили. Все помыслы нашей молодежи были скорей пойти, разбить Гитлера.