«Бои вели без артиллерии»: как советские войска отбивали Вену, пытаясь сохранить город — рассказ ветерана
Иван Сысоев описал, как во время боев пытались сохранить исторические города
Для Ивана Алексеевича Сысоева День Победы — самый главный праздник в году. Ветеран Великой Отечественной войны был призван семнадцатилетним мальчишкой, служил на втором и третьем Украинских фронтах, участвовал в освобождении трех европейских столиц — Будапешта, Праги и Вены. Ко Дню Победы ветеран рассказал о войне и сделал напутствие следующим поколениям.
— Когда началась война, мне было 15 лет, — вспоминает Иван Алексеевич. — На первых порах [военные] неудачи нас беспокоили. Все помыслы нашей молодежи были скорей пойти, разбить Гитлера.
В армию его призвали в ноябре 1943 года, добровольно досрочно, в
— Нас агитировали и Киевские, и Московские, и Ленинградские училища, образованные офицеры нужны были. Я отказался: единственный сын в семье, а служить долго надо было, — рассказывает Иван Сысоев, — приехал представитель из воздушно-десантных войск и сагитировал нас туда [служить]. Я дал согласие, и мы поехали в Подмосковье обучаться прыгать с парашютом, то есть десантным делам. Однако же время шло, изменилась обстановка [на фронте], и нашу воздушно-десантную бригаду преобразовали в Сотую гвардейскую дивизию Краснознаменную с направлением на фронт, в Кишиневскую группировку.
Гвардейцы освобождали пригороды Будапешта, потом вошли в столицу Венгрии. Именно там Иван Алексеевич поучаствовал в первом своем бою.
— Что самое страшное? — переспрашивает ветеран. Надолго задумывается, смотрит незрячими глазами куда-то сквозь стену. — Там [на войне] сейчас уже и не поймешь, что страшно, а что и смешно почти [было]. Страшно, когда товарищ с тобой рядом стоял, а через час — его нет.
Четвертая гвардейская дивизия, в составе которой воевал и ефрейтор Сысоев, вошла в Вену первой. Иван Алексеевич был контужен, но скоро вернулся в строй. 13 апреля 1945 года он получил личную благодарность Сталина.
— Вена — красивейший город! Нас политработники предупреждали, — вспоминает Иван Алексеевич, — здесь бои вести поаккуратнее, без артиллерии, потому что город надо сберечь.
Именно поэтому бои были особенно страшными: в прекрасных исторических зданиях и лабиринтах улиц солдаты противника прекрасно ориентировались. А советские бойцы привыкли воевать совсем в других условиях.
— Городская война — это не на улице или где-то в окопах, — объясняет ветеран. — Остались они [солдаты гитлеровских войск] или в подвалах сидели, или на чердаке. И ни с того ни с сего... раз тебя, как воробья, подстрелит, и все. И ты его не увидишь.
9 мая, когда весь Советский Союз праздновал Победу над фашистскими войсками, Четвертая гвардейская дивизия была в пути: ее передали в состав 2-го Украинского фронта, под командование Малиновского, и отправили в восставшую Прагу.
— В спешном порядке нас бросили на помощь Праге. Пошли через единственный мост через Дунай, который чудом сохранился. В дороге солдат, как обычно, пользуется «сарафанным радио», слухами. Слышим, говорят: война кончилась. Да как же так? Война-то идет!.. Прибыли мы под Прагу, а там еще войска. Генерал Шёрнер не подчинился капитуляции.
Фердинанд Шёрнер (1892 — 1973) — генерал-фельдмаршал армии Третьего рейха, исполняя приказ Гитлера, отвел войска к Праге, намереваясь сделать из нее новый Берлин.
— До 18 мая еще наши ребята гибли, — припоминает Иван Алексеевич.
К концу войны гвардеец был награжден орденом Отечественной войны, медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта» «За взятие Праги», «За победу над Германией».
Демобилизовался Иван Алексеевич в 1947 году. Вернулся в родное село Усть-Мосиха Ребрихинского района Алтайского края, женился. Работал сначала бухгалтером, потом стал председателем сельсовета.
— 17 лет проработал, — с гордостью рассказывает ветеран, — а село большое было
В поселок Краснообск Новосибирской области ветеран перебрался почти
В конце августа Ивану Алексеевичу исполнится
— Вы наша смена, — торжественно говорит Иван Алексеевич в ответ на просьбу поздравить молодежь с Днем Победы. — Я думаю и надеюсь, что эта смена будет достойной. Самое важное пожелание, чтобы все добрые дела, которые мы во славу нашей Родины делаем, сопутствовались крепким миром!
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