Оркестр и салют под окнами: старейший ветеран Великой Отечественной войны отпраздновала 105-летний юбилей

Тюменка Александра Чебаненко отпраздновала
Гостей Александра Чебаненко встречала при параде. На груди — ордена и медали за боевые заслуги. В рядах Красной армии она воевала на Украине и в Чехословакии, победу встретила в Германии.
На вопрос о том, как прожить долго и сохранить светлый ум и память, ветеран отвечает просто.
— Сколько помню себя, постоянно читала и училась-училась-училась. Всё время с головой была в учебе и работе, — поделилась Александра Чебаненко.
Александра Васильевна родилась и выросла в небольшом селе Богоявленском в Пензенской области в 1917 году. Семья была большая, мать воспитывала 11 детей. Многим из них не удалось пережить войну: восемь братьев ветерана погибли на фронте. Всю свою жизнь Александра Васильевна трудилась: медсестрой на фронте, контролером на заводе, механиком на речном катере. Даже когда вышла на пенсию, подрабатывала в магазинах и вышивала на заказ.
Александра Чебаненко пережила своих мужа, сына и внука. Сейчас из родных у нее остались дочь, внучка и правнучка. На тяжелую судьбу женщина не жалуется, по-прежнему сохраняет чувство юмора и волевой характер.