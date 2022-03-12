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Оркестр и салют под окнами: старейший ветеран Великой Отечественной войны отпраздновала 105-летний юбилей

Александра Чебаненко говорит, что секрет долголетия в том, чтобы всю жизнь учиться и много читать

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Александра Чебаненко родилась 10 марта 1917 года

Александра Чебаненко родилась 10 марта 1917 года

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Тюменка Александра Чебаненко отпраздновала 105-й день рождения. Она признана старейшим из ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны в России и занесена в Книгу рекордов. Александра Васильевна родилась 10 марта 1917 года. Из-за возраста и проблем со здоровьем она уже не выходит из дома, поэтому в честь юбилея прямо под ее окнами устроили праздник. На всю улицу звучали песни военных лет в исполнении оркестра, пожелания долгих лет жизни, а потом был салют.

Гостей Александра Чебаненко встречала при параде. На груди — ордена и медали за боевые заслуги. В рядах Красной армии она воевала на Украине и в Чехословакии, победу встретила в Германии.

На вопрос о том, как прожить долго и сохранить светлый ум и память, ветеран отвечает просто.

— Сколько помню себя, постоянно читала и училась-училась-училась. Всё время с головой была в учебе и работе, — поделилась Александра Чебаненко.

Александра Васильевна родилась и выросла в небольшом селе Богоявленском в Пензенской области в 1917 году. Семья была большая, мать воспитывала 11 детей. Многим из них не удалось пережить войну: восемь братьев ветерана погибли на фронте. Всю свою жизнь Александра Васильевна трудилась: медсестрой на фронте, контролером на заводе, механиком на речном катере. Даже когда вышла на пенсию, подрабатывала в магазинах и вышивала на заказ.

Александра Чебаненко пережила своих мужа, сына и внука. Сейчас из родных у нее остались дочь, внучка и правнучка. На тяжелую судьбу женщина не жалуется, по-прежнему сохраняет чувство юмора и волевой характер.

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