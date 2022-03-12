Оркестр и салют под окнами: старейший ветеран Великой Отечественной войны отпраздновала 105-летний юбилей

Тюменка Александра Чебаненко отпраздновала 105-й день рождения. Она признана старейшим из ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны в России и занесена в Книгу рекордов. Александра Васильевна родилась 10 марта 1917 года. Из-за возраста и проблем со здоровьем она уже не выходит из дома, поэтому в честь юбилея прямо под ее окнами устроили праздник. На всю улицу звучали песни военных лет в исполнении оркестра, пожелания долгих лет жизни, а потом был салют.

Гостей Александра Чебаненко встречала при параде. На груди — ордена и медали за боевые заслуги. В рядах Красной армии она воевала на Украине и в Чехословакии, победу встретила в Германии.