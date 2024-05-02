Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально

С колясками папам и мамам в новосибирском метро не просто Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Алексей и Мария Тихоновы из Новосибирска недавно стали родителями. Молодые папа и мама обычно передвигаются по городу с ребенком в коляске пешком либо на автомобиле. Но машина может сломаться, и встает вопрос: как передвигаться дальше. Алексей Тихонов решил провести эксперимент и спуститься с супругой и ребенком в коляске в новосибирское метро. Журналисты НГС сопроводили семью, чтобы на месте проверить — возможно ли родителям беспрепятственно передвигаться в метро с детьми в колясках и заодно записать их впечатления. Далее повествование от лица Алексея Тихонова.



Недавно у меня родился ребенок. Обычно мы передвигаемся с ним на машине, коляску складываем в багажник. Либо, если не далеко до пункта Б, прямо с коляской идем. Так как иногда машина ломается, решили проверить, получится ли у нас спуститься с коляской в метро и возможно ли добираться куда-то с ребенком в коляске на этом транспорте. Я подозревал что это будет непросто, но не думал, что настолько.

На случай, если машина сломается, пара решила воспользоваться общественным транспортом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По сути, в реальности это невозможно: до касс колея у пандусов слишком узкая и подходит больше для багажа, чем для коляски. Если съехать по ней с трудом можно, то заехать очень тяжело, требуется посторонняя помощь. Колея пандусов не рассчитана под современные коляски, поэтому катить ее приходится на двух или трех колесах. Ни о какой доступной среде и перемещению одного человека с коляской не может быть и речи.



Самое веселое — это когда после турникетов к поездам метро идет огромная лестница, но на ней нет вообще пандусов. Остается единственный выход — тащить коляску на себе. Более того, скажу, что и в переходах на другую линию метро на «Красном проспекте» тоже нет пандусов. Поэтому там коляску можно только тащить вдвоем. То есть, опять же, перемещение одному взрослому в метро с ребенком в коляске невозможно.

Габариты пандусов не подходят к современным коляскам Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В метрополитене мне сообщили, что на лестнице пандусы мешают эвакуации. Но при этом на железнодорожном вокзале почему-то есть нормальные пандусы, и никому они не мешают.



В целом, говоря о доступности новосибирского транспорта для людей с колясками, могу сказать, что трамваев и автобусов с низким полом по городу не такое уж большое количество курсирует, плюс туда с коляской самостоятельно не попасть, да и физически все забито людьми. Например, на остановке «Телецентр» (следующая за остановкой «Метро площадь Маркса» в сторону площади Станиславского), как правило, не зайти — места для коляски нет, если ты попал в час пик.

По мнению молодых родителей, общественный транспорт города не приспособлен для семей с детьми Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Также тротуары в городе, даже находящиеся близко к центру, бывают просто ужасными. Когда идешь пешком, можно легко обойти лужи, ямы и колдобины, но когда идешь с коляской, это уже намного сложнее.



Изначально казалось, что в метро будет передвигаться удобнее всего, но по факту это не так. Такое ощущение, что единственный нормальный способ передвижения — это машина или такси. Я хоть и имею свою машину, предпочел бы возможность поехать на метро или в автобусе вместо, к примеру, такси, так как это не дешевое удовольствие.

Удивительно, что в метро все же можно встретить людей с колясками Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Считаю, что в метро однозначно нужно расширять колею пандуса, а также установить пандус на всех лестницах. Мне как человеку, который лично сделал пандус в своем подъезде для удобства жены, чтобы она даже в мое отсутствие могла без трудностей выкатить и закатить коляску с ребенком, не кажется это большой сложностью.

Алексей оборудовал в своем подъезде складной пандус, согласовав его с соседями и властями Источник: предоставлено Алексеем Тихоновым











Я сделал пандус на лестнице, которая идет от лифта до выхода из подъезда, так что жена может самостоятельно выезжать из подъезда, не таская коляску. В большинстве магазинов и ТЦ города тоже есть хорошие удобные пандусы.



Что говорят в метро

Алексей Тихонов направил запрос в новосибирский метрополитен с просьбой прокомментировать состояние пандусов. Там сообщили, что лестничные марши входов станций оборудованы колясочными спусками, спроектированными и выполненными для детских колясок и хозяйственных сумок-тележек с шириной колеи от 375 до 600 мм. При этом лестничные марши, которые ведут из кассовых залов и переходов между станциями на пассажирские платформы, не оборудованы колясочными спусками по проекту.

В метро сообщили, что пандусы на спусках к поездам не предусмотрены проектом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Ширина указанных лестничных маршей определена исходя из максимального пассажиропотока и расчетного времени эвакуации из замкнутого пространства платформ при возникновении ЧС для скорейшего удаления пассажиров. Укладка полозьев уменьшит ширину лестничных маршей, станет дополнительным препятствием при массовом движении людей, а также может привести к давке и тяжелым последствиям, –– объяснили в Новосибирском метрополитене.



В метро также добавили, что при обращении работники станции оказывают необходимую помощь нуждающимся пассажирам, в том числе пассажирам с детскими колясками. Заявку на сопровождение можно оставить по телефону 222–49–80 или на сайте метрополитена.

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