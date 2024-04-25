«Платить не буду принципиально»: как новосибирцы отреагировали на новость о том, что из транспорта хотят убрать кондукторов

Бесконтактную оплату хотят ввести во всем городе Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Жители Новосибирска отреагировали на новость, что общественный транспорт в Новосибирске хотят перевести полностью на безналичную оплату. Читатели НГС оставили свои комментарии о том, как они относятся к такому решению.

Некоторые решили погрузиться в ностальгию и вспомнить кондукторов из прошлого.

— Эх, уходит эпоха, а еще помню кондукторов с кожаной сумкой через плечо, на которой билетики в рулонах висели, — вспомнил читатель.

Некоторые поделились своим опытом проезда на уже существующих автобусах с бесконтактной оплатой.

— Маршрут 45 и 88. Контролеры ходят, проверяют. Если кто-то не оплатил, предлагают оплатить, ни разу не видел, чтобы отказались оплатить. Про штраф речи не было, — рассказал читатель.

— В автобусах 88 маршрута всего 2 терминала, на передней площадке и на задней. Несколько раз ехал на одном том же автобусе этого маршрута, не работали оба терминала, платили водителю. На других маршрутах аж целых 3 терминала.Если салон заполнен, замучаешься оплачивать.

— Терминалы это хорошо, но как понимаю, пока не везде можно полностью перейти на них, — написал читатель под ником Михалков.

Некоторые активно поддержали решение перейти на валидаторы.

— Да давно пора. Удобней подойти к терминалу и оплатить проезд, — написал новосибирец.

— Я уже давно обратила внимание на осознанность людей, все заходят и рассчитываются.

Некоторые вроде бы и поддержали, но доверять им в этом не хочется.

— Переводите на безнал, убирайте кондукторов. Платить не буду принципиально.

Кто-то относится к новому решению явно негативно или с сомнением.

— Возможность выбора оплаты всё равно должна быть.



— Очередной бред мэрии. Безбилетников будет в разы больше, чем при кондукторах. Терминалов для оплаты всего 2 в троллейбусах, и надо к ним ещё и добраться. При движении транспорта. А отдавать в чужие руки карту, можно вообще её лишиться.



— Кондукторы ещё за порядком в салоне следят. Я бы не стал сводить их функцию только к продаже билетов.

Есть и более радикальные предложения.

— Нужно сделать весь транспорт бесплатным, и проблем не будет ни с кондукторами, ни с терминалами.

В Москве бесконтактная оплата уже давно и в комментарии даже пришли жители столицы.

— Как москвич напишу — бесконтроллерная оплата — да. Но нужна армия проверяющих. То есть если на условно каждую 5 поездку проходить контроль, то это достаточно мотивирует, чтобы платить. Технически ездить можно бесплатно — становиться у двери и высматривать, кто там на остановке, если видишь контроллеров — быстро выходить или платить. Но это разовый маргинальный вариант. Системно так не поездишь, попадешься рано или поздно.



А кто-то со своими сравнениями вышел и на международней уровень.

— В Турции все по безналу, неважно кто перевозчик муниципалитет или частник, весь оборот белый, нет никаких зайцев и злобных кондукторов.