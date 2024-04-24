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Дороги и транспорт «Кондукторы исчезнут сами»: как новосибирский транспорт хотят перевести к бесконтактной оплате и что мешает городу

«Кондукторы исчезнут сами»: как новосибирский транспорт хотят перевести к бесконтактной оплате и что мешает городу

Власти хотят улучшить работу контролеров

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Безналичную оплату планируют сделать более удобной для пассажиров, чем наличную

Общественный транспорт в Новосибирске хотят перевести полностью на безналичную оплату. По словам губернатора региона Андрея Травникова, вскоре потребность в кондукторах исчезнет сама. Об этом глава заявил в прямом эфире телеканала «ОТС».

— Отказаться от кондукторов перевозчиков сдерживают несколько факторов: зайцы и желание часть выручки увести в серый оборот. Кондуктор наличные средства может не учесть, — рассказал Андрей Травников.

Губернатор объяснил, что есть несколько способов решения этой проблемы: передать все муниципальным перевозчикам или перевести все на муниципальный контракт. В последнем случае такое решение можно использовать, когда у города достаточно средств, чтобы оплачивать рейсы по контракту, не считая сколько они собрали выручки с билетов. Пока Новосибирск, отмечает Травников, к этим решениям не готов. Во-первых, губернатор считает, что исключать конкуренцию на рынке не стоит, во-вторых, платить город не может.

— Мы переводим расчет на безналичную формы, почти во всех транспортах есть терминалы. Например, реализуется проект социальная карта жителя Новосибирской области, там есть подпроект транспортного приложения. Реализовать его должны летом. Надеемся, что увеличится количество тех, кто рассчитывается безналично и в кондукторах потребность исчезнет сама.

Кроме того, в городе в этом году хотят улучшить систему ревизоров, которые с безбилетников сразу будут взимать штраф.

Недавно НГС устроил тест-драйв маршруту № 36, на который вышли новые троллейбусы «Горожанин», собранные в Уфе.

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