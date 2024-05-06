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Религия обзор Вознесение в 2024 году: когда наступит, что можно и нельзя делать в этот день

Вознесение в 2024 году: когда наступит, что можно и нельзя делать в этот день

Отвечаем на самые частые вопросы

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На Пасхе православные праздники не заканчиваются. Один из ближайших — Вознесение

Весна традиционно щедра на церковные праздники и памятные даты. Главный из них, конечно же, Пасха — Светлое Христово Воскресение. Но и лето не отстает. Ближайшее важное в православии событие — Вознесение. Рассказываем «без воды» о сути праздника, традициях, запретах и народных приметах.

Что означает Вознесение

Вознесение Господне христиане отмечают в память о том, что Иисус Христос после распятия воскрес из мертвых и вознесся в небеса. Также в этот день люди получили весть о его втором пришествии. В честь этих значимых для церкви чудесных событий и появился праздник.

Этот день символизирует надежду христиан на второе пришествие Христа, а еще означает полный расцвет весны по славянским традициям.

Когда Вознесение в 2024 году

Дата Вознесения — плавающая. Его отмечают на 40-й день после Пасхи. В этом году этот день пришелся на воскресенье, 5 мая. Поэтому Вознесение православные будут отмечать, соответственно, 13 июня. Это будет четверг. В этом году Вознесение практически совпадает с Днем России, который за день до этого — 12 июня. Эта дата является официальным выходным.

Как отмечают Вознесение

Традиционно в Вознесение православные христиане отправляются на службу в церковь. Также принято читать молитвы.

Еще в этот церковный праздник люди поминают умерших, наводят порядок на могилах и навещают близких. Хотя устраивать шумные застолья на Вознесение совсем не желательно.

Особое внимание стоит уделить нежданным гостям и просителям. Согласно христианскому вероучению, в день Вознесения Иисус Христос может под видом нищего попросить у вас милостыню. Поэтому не отказывайте бездомным и нуждающимся.

Традиции Вознесения

Наши предки, памятуя о возрождении Христа, устраивали гулянья и водили хороводы. Так они выражали свои чаяния насчет будущего урожая — всем хотелось от матушки-земли изобилия и плодородия. А вот свадьбы на Вознесение устраивать не принято.

Хозяйки пекли пироги с луковой начинкой и особый хлеб — лествицы. Из теста выкладывали 7 своеобразных «перекладин», которые символизировали ступени лестницы в небеса. Их было принято освящать в церкви и раздавать как угощение.

Были и запреты. Например, предаваться унынию, грустить и ругаться. Нельзя было ссориться и затевать дома уборку, работать в поле или огороде.

Приметы на Вознесение

Солнечный день на Вознесение — хороший знак. Радуга в этот день сулила счастье и благополучие в скором будущем. А проливной дождь и сильный ветер на Вознесение наши предки считали дурным предзнаменованием.

В 2024 году Вознесение выпадает на 13 июня. По народному календарю это Еремей Распрягальник. К этому дню обычно землепашцы заканчивали сев и распрягали коней.

Наблюдали наши предки и за погодой. Если на Еремея было дождливо, то богатого урожая по осени не ждали. А теплая ночь предвещала щедрый урожай овощей. Утренний туман сулил обилие грибов летом.

Особое внимание обращали в старину 13 июня на представителей фауны. Если пауки принялись плести паутину, то потепление не за горами. Хорошую погоду накукует и кукушка — ее громкие крики предвещали летнее тепло.

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Вознесение Церковные праздники Православная культура Традиции и обряды Традиции Приметы Православие Праздник Христианство
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