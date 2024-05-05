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Стиль и красота эксперт Эти вещи лучше выкинуть: стилист дала советы, как одеваться недорого, но стильно

Эти вещи лучше выкинуть: стилист дала советы, как одеваться недорого, но стильно

Карина Ефиманова рассказала о трендах весны 2024

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Стилист рассказала, как собрать базовый гардероб

Весна приходит не только с изменением погоды, но и с необходимостью обновления гардероба. В магазинах появляются новые коллекции с последними трендами. От разнообразия разбегаются глаза. В такие моменты главное не накупить вещей, которые будут надеты лишь однажды, а дальше станут покрываться пылью в шкафу.

Какие вещи весной 2024-го уже лучше не покупать? Какие есть тренды в этом сезоне? Как одеваться стильно и недорого? На эти и другие вопросы ответила нашим коллегам из 76.RU стилист Карина Ефиманова.

Тренды и антитренды сезона

Весной 2024 года вернулась мода на бахрому, банты. По словам стилиста, если раньше их использовали в качестве аксессуаров, в виде резинки для волос или чокера на шею, то в новом сезоне эти детали стали частью дизайна на футболках, пиджаках, даже обуви.

— Кроме того в тренде всевозможные боди, короткие шорты, а также кружево и полупрозрачные ткани, — отметила Карина Ефиманова. — Из обуви вернулись в моду балетки, как классические так и декорированные шипами, клепками, сеткой, классические лодочки (особенно из лаковой кожи), кроссовки более классических моделей. Основными модными веяниями являются бельевой стиль — это всевозможные топы, боди, платья комбинации из шелка, кружева, летящие силуэты, которые можно стилизовать с грубыми ботинками, пиджаками с мужского плеча, либо всё теми же балетками и таким образом обыграть один и тот же элемент гардероба в разных стилях.

Как отметила эксперт, на пике сейчас также находится офисный стиль — office siren, только в более женственных и утонченных образах. Здесь в ход идут костюмы — брючные и с юбкой, жилетки, рубашки, галстуки и неизменный аксессуар — очки в тонкой оправе, напоминающие стилистику начала 2000-х.

— Еще два тренда вернувшиеся к нам — деним и рубашки в клетку. Из текстур и цветов бесспорными фаворитами остаются красный, винный, леопардовый принт, — рассказала стилист.

В этом сезоне лучше отказаться сразу от нескольких позиций:

  • массивных кроссовок, по типу моделей Баленсиаги;

  • туфель и босоножек на платформе, мокасин;

  • ⁠⁠джинсов с низкой посадкой, но только если это не объемные джинсы широкого кроя, а также джинсов с бахромой, рваными коленками;

  • брюк карго с накладными карманами, они были трендовыми только в прошлом сезоне;

  • вещей с рукавами в три четверти;

  • принтованных маек и футболок;

  • узких приталенных пиджаков.

Как собрать базовый гардероб?

Чтобы выглядеть стильно, необязательно скупать последние тренды с витрин. Для создания актуального и модного образа достаточно собрать капсулу базового гардероба — вещей, легко сочетающихся между собой.

— Главный секрет — хорошая качественная база в которую мы добавляем трендовые акценты, в виде одного-двух предметов одежды и аксессуаров, — рассказала Карина Ефиманова. — Несомненно есть вещи сезона — это ультрамодные предметы гардероба, которые транслируют нам дизайнеры, знаменитости, стилисты и блогеры. Данные акцентные вещи можно приобрести и внедрить в базовый гардероб, но нужно помнить, что чаще всего это вещи одного сезона.

Топ вещей базового гардероба на весну-лето:

1.⁠ ⁠Качественный однотонный тренч или пальто. Лаконичного классического кроя;
2.⁠ ⁠Пиджак, в данном случае предпочтение лучше отдать свободному крою, сдержанной цветовой палитре и хорошей плотной ткани;
3.⁠ ⁠Брюки/джинсы также классической расцветки, фасон подбирается индивидуально под фигуру;
4.⁠ ⁠Рубашка свободного кроя из плотной качественной ткани;
5.⁠ ⁠Базовые футболки из плотного хлопка;

6.⁠ ⁠Платье/юбка, однотонные, фасон подбирается под фигуру;

7.⁠ ⁠Сумки базовых цветов. Для базового гардероба достаточно иметь одну большого или среднего размера и еще одну маленькую — кросс-боди. Предпочтение лучше отдавать моделям с минимальным количеством декоративных элементов;

8.⁠ ⁠Обувь в базовых цветах: сапоги, лоферы, кроссовки, туфли (варьируется от образа жизни). Натуральных материалов: кожаные либо замшевые.

Не скупайте тренды сезона

Маркетплейсы значительно ускорили и упросили жизнь многих модниц и модников. Теперь, чтобы закупиться обновками, не нужно тратить много часов изнуряющих прогулок по душному ТЦ. Всё делается в пару кликов в приложении смартфонов. Но какие есть плюсы и минусы у шоппинга на маркетплейсах?

— В целом собрать базовый гардероб на маркетплейсе возможно, сейчас многие бренды представлены на этих площадках, — пояснила в разговоре с 76.RU стилист. — Конечно, всегда нужно обращать внимание на отзывы пользователей и размерную сетку. Стараться избегать соблазна заказать какие-то недорогие и ультратрендовые вещи, которые всплывают на таких площадках в качестве рекламы. Здесь есть опасность купить вещи из которых не составишь базовый гардероб. Ну и еще один минус такого шопинга, что нет возможности сразу примерять комплекты одежды, сформировать образ целиком, добавляя детали из ассортимента магазина в моменте здесь и сейчас.

Одеваться модно — не всегда значит дорого.

— Одеваться стильно и недорого сейчас не составляет труда. Магазины и онлайн, и офлайн перенасыщены ассортиментом на любой вкус. Главный совет всем — не скупайте тренды сезона. Базовый гардероб должен быть основой, — порекомендовала Карина Ефиманова. — Сейчас в условиях современности можно отдать предпочтение русским брендам, за последние несколько лет качество и уровень актуальности сильно возрос. Огромную популярность сейчас приобретает resale [перепродажа вещей], модницы Москвы, Санкт Петербурга и других крупных городов России пропагандируют осознанное потребление, заботу об экологии. Кроме того, на подобных распродажах, где люди продают свои вещи, вы можете приобрести уникальные и брендовые позиции по супер низким ценам, тем самым подчеркнете свою индивидуальность и всегда будете привлекать внимание.

Ранее стилист Оксана Плонская разобрала гардероб звездного актера Александра Петрова. Что носит и под кого косит один из самых популярных артистов российского кинематографа — читайте в этом материале.

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