В Новосибирской области подросток надругался над восьмилетней девочкой

В Новосибирской области 15-летний подросток надругался над восьмилетней девочкой. Информацию об этом сообщил источник НГС.
Происшествие случилось в одном из сел Ордынского района. По данным паблика «ЧП-Новосибирск», 15-летний подросток заманил девочку в переулок и схватил. После случившегося подростка поймали местные и избили, сообщает источник.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Новосибирской области.
Недавно появилась информация о том, что ищут мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетней, следователи опубликовали его фоторобот.
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