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Происшествия эксклюзив В Новосибирской области подросток надругался над восьмилетней девочкой

В Новосибирской области подросток надругался над восьмилетней девочкой

15-летний парень заманил девочку в переулок

4 890
22 комментария
Происшествие случилось в одном из сел Ордынского района

В Новосибирской области 15-летний подросток надругался над восьмилетней девочкой. Информацию об этом сообщил источник НГС.

Происшествие случилось в одном из сел Ордынского района. По данным паблика «ЧП-Новосибирск», 15-летний подросток заманил девочку в переулок и схватил. После случившегося подростка поймали местные и избили, сообщает источник.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Новосибирской области.

Если вам что-либо известно о случившемся, сообщите об этом редакции НГС. Можно анонимно.
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Недавно появилась информация о том, что ищут мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетней, следователи опубликовали его фоторобот.

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