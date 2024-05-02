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Происшествия Новосибирца заподозрили в педофилии — следователи просят помочь с его поисками. Фоторобот

Новосибирца заподозрили в педофилии — следователи просят помочь с его поисками. Фоторобот

По данным следствия, инцидент случился в апреле

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Мужчине, которого разыскивают, 30–35 лет

В Новосибирске ищут мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

По информации следствия, инцидент произошел 18 апреля 2024 года в Заельцовском районе.

— Следственные органы просят оказать помощь в установлении личности и местонахождения подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности. Всем, кому что-либо известно, просьба сообщить по телефонам ОП № 3 «Заельцовский»: (383) 232-10-02 или 102, +7 923 138-67-77, — говорится в сообщении ведомства.

Фоторобот подозреваемого

Приметы мужчины следователи называют следующие: возраст 30–35 лет, славянская внешность, худощавое телосложение, русые волосы.

Ранее в Новосибирской области подросток сбежал из-под домашнего ареста и попал в розыск.

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