Новосибирца заподозрили в педофилии — следователи просят помочь с его поисками. Фоторобот

В Новосибирске ищут мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.
По информации следствия, инцидент произошел 18 апреля 2024 года в Заельцовском районе.
— Следственные органы просят оказать помощь в установлении личности и местонахождения подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности. Всем, кому что-либо известно, просьба сообщить по телефонам ОП № 3 «Заельцовский»: (383) 232-10-02 или 102, +7 923 138-67-77, — говорится в сообщении ведомства.
Приметы мужчины следователи называют следующие: возраст 30–35 лет, славянская внешность, худощавое телосложение, русые волосы.
Ранее в Новосибирской области подросток сбежал из-под домашнего ареста и попал в розыск.