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Здоровье Из-за одной искры: девушка получила страшные ожоги на празднике — платье вспыхнуло из-за бенгальского огня

Из-за одной искры: девушка получила страшные ожоги на празднике — платье вспыхнуло из-за бенгальского огня

Рассказываем, как она живет сейчас и помогает ли реабилитация

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Ксения Семушина из Архангельской области получила инвалидность из-за бенгальского огня — искра подожгла платье. Девушку с ожогами 50% тела спасли, и больше года она проходит реабилитацию — шрамы сковывают движения Ксении. В видео выше девушка рассказала нашим коллегам из 29.RU, как прошел год ее жизни после несчастного случая.

Сейчас Ксении 21 год и на произошедший несчастный случай она смотрит уже без слез.

— Первые три месяца я как будто жила в розовых очках: думала, что всё будет очень хорошо. Потом они разбились, и стало очень тяжело. Надо было находить в себе силы, чтобы понимать, зачем так дальше жить, зачем дальше лечиться, а потом стало полегче. Вместе с психологом мы выстроили новые ценности моей новой жизни, появились новые опоры на себя, плюс новые отношения, новая работа, которые мне помогают развиваться и со своими моментами полноценно, хорошо прожить эту жизнь, — рассуждает Ксения.

Девушка всё еще проходит постожоговую реабилитацию и своих шрамов не стесняется, это результат большой работы над собой вместе с психологом.

ПО ТЕМЕ
Бенгальские огни Несчастный случай Ожоги Реабилитация
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