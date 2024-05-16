Из-за одной искры: девушка получила страшные ожоги на празднике — платье вспыхнуло из-за бенгальского огня

Ксения Семушина из Архангельской области получила инвалидность из-за бенгальского огня — искра подожгла платье. Девушку с ожогами 50% тела спасли, и больше года она проходит реабилитацию — шрамы сковывают движения Ксении. В видео выше девушка рассказала нашим коллегам из 29.RU, как прошел год ее жизни после несчастного случая.

— Первые три месяца я как будто жила в розовых очках: думала, что всё будет очень хорошо. Потом они разбились, и стало очень тяжело. Надо было находить в себе силы, чтобы понимать, зачем так дальше жить, зачем дальше лечиться, а потом стало полегче. Вместе с психологом мы выстроили новые ценности моей новой жизни, появились новые опоры на себя, плюс новые отношения, новая работа, которые мне помогают развиваться и со своими моментами полноценно, хорошо прожить эту жизнь, — рассуждает Ксения.