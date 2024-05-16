«Многострадальный объект»: прокурор Новосибирска назвал ключевую проблему при строительстве «Спортивной»

Ранее власти Новосибирска заявили о планах сдать «Спортивную» в этом году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Прокурор Новосибирска Роман Сивак оценил проблемы, связанные со станцией метро «Спортивная», и объяснил, грозит ли кому-то возбуждение уголовного дела в связи с ситуацией.



Сивак назвал ключевую проблему, связанную со станцией.



— Это касается, во-первых, сроков исполнения контракта, затягивания с вводом в эксплуатацию, — отметил прокурор 16 мая на пресс-конференции ТАСС.

Ранее, уточнил Сивак, была дана предварительная оценка и собран материал прокурорской проверки, касающийся станции.



— В данный момент говорить о том, что здесь необходимо возбуждать уголовное дело в отношении кого-либо из чиновников, которые ранее были причастны или в настоящее время работают, пока нет. Но я хочу сказать, что и работавший подрядчик этой станции, был привлечен к административной ответственности (штраф более 13 миллионов), и бывший начальник департамента транспорта, — подчеркивает Сивак. — В случае выявления признаков уголовного преступления материалы будут направлены для согласования в прокуратуру области, дело будет возбуждено.



О документах на «Спортивную», часть из которых еще готовят для госэкспертизы, прокурор Новосибирска высказался следующим образом:



— Это еще один объект, который, назовем его, многострадальный в Новосибирске. Не все однозначно было с документацией. Есть ряд объективных причин, связанных с изменением конструкции, с заменой определенных деталей — все-таки это высокотехнологичный объект, который предполагает массовое пребывание людей, и, соответственно, требования повышенные, очень строгие.



Ранее стало известно, что сдать станцию планируют в 2024 году.