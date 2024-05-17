НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+6°

ясная погода, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

штиль.

 754мм 83%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,92
EUR 98,90
Реклама

СРОЧНО

За что арестовали чиновницу мэрии — подробности

Выбираем лучший бизнес вместе
Убийство матери при детях
Что с выпускными
Убытки ОРЦ за 8 миллиардов
Делают город круче
Гаражи-квартиры
Врачи о главных проблемах
Как живут возле горящей свалки
НГС в Telegram
Город Парк «Каменка» в Новосибирске должны открыть в этом году — что осталось обустроить на территории

Парк «Каменка» в Новосибирске должны открыть в этом году — что осталось обустроить на территории

На благоустройство выделили более 300 миллионов рублей

1 189
5 комментариев
В зеленой зоне уже установили стаю деревянных уток, они трещат, когда дует ветер

Парк «Каменка» в Дзержинском районе Новосибирска в пойме одноименной реки, по договору должны открыть в этом году. Об этом НГС сообщил депутат Георгий Андреев, часть округа которого занимает зеленая зона.

Как объяснил депутат, срок окончания работ по благоустройству парка «Каменка» — 30 августа этого года. За это время должны спланировать и обустроить покрытия из асфальтобетона для технического проезда с велополосой и покрытия основных пешеходных дорожек. Кроме того, в парке появится площадка для тренажеров, две огороженные площадки для выгула собак (больших и маленьких), системы видеонаблюдения и оповещения.

Подрядчик также благоустроит игровую площадку «Каменный лабиринт», смонтирует малые архитектурные формы, установит уличное и приствольное освещение вдоль пешеходных дорожек. Должны закончить работы и по сохранению зеленых насаждений, высадке новых деревьев и кустарников, благоустроить газон и цветники.

На парк выделили более 300 миллионов рублей, уже построили мост и несколько дорожек, сохранили затопляемость территории, установили арт-объект — стаю деревянных уток-ветряков на высоких столбах. Сейчас зеленая зона готова больше чем на половину, горожане уже гуляют по территории.

«Каменка» стала одной из городских территорий, которые горожане выбрали для благоустройства в 2018 году. В 2021 году представили проект пространства в долине реки, которое должно стать скорее природным, чем культурным. Кроме дорожек, лавочек и мостов на территории должен появиться двухэтажный «визит-центр», в котором разместят выставочный зал, буфет, пост охраны, санузлы, технические помещения и серверную.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Каменка Благоустройство Парк Зеленая зона
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Рекомендуем
Знакомства

Lika,  44

Людмила,  46

Алина,  19

Дмитрий,  35

Maksim,  49

Marina,  48

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление