Парк «Каменка» в Новосибирске должны открыть в этом году — что осталось обустроить на территории

В зеленой зоне уже установили стаю деревянных уток, они трещат, когда дует ветер Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Парк «Каменка» в Дзержинском районе Новосибирска в пойме одноименной реки, по договору должны открыть в этом году. Об этом НГС сообщил депутат Георгий Андреев, часть округа которого занимает зеленая зона.



Как объяснил депутат, срок окончания работ по благоустройству парка «Каменка» — 30 августа этого года. За это время должны спланировать и обустроить покрытия из асфальтобетона для технического проезда с велополосой и покрытия основных пешеходных дорожек. Кроме того, в парке появится площадка для тренажеров, две огороженные площадки для выгула собак (больших и маленьких), системы видеонаблюдения и оповещения.

Подрядчик также благоустроит игровую площадку «Каменный лабиринт», смонтирует малые архитектурные формы, установит уличное и приствольное освещение вдоль пешеходных дорожек. Должны закончить работы и по сохранению зеленых насаждений, высадке новых деревьев и кустарников, благоустроить газон и цветники.

На парк выделили более 300 миллионов рублей, уже построили мост и несколько дорожек, сохранили затопляемость территории, установили арт-объект — стаю деревянных уток-ветряков на высоких столбах. Сейчас зеленая зона готова больше чем на половину, горожане уже гуляют по территории.

«Каменка» стала одной из городских территорий, которые горожане выбрали для благоустройства в 2018 году. В 2021 году представили проект пространства в долине реки, которое должно стать скорее природным, чем культурным. Кроме дорожек, лавочек и мостов на территории должен появиться двухэтажный «визит-центр», в котором разместят выставочный зал, буфет, пост охраны, санузлы, технические помещения и серверную.