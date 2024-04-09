Летят утки: в парке за 384 миллиона появился необычный арт-объект — как идет стройка, которую обещали закончить в 2022 году

«Утки» на фоне соседнего жилого комплекса Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В строящемся парке «Каменка» появилась необычная инсталляция с утками. Сам парк пока «готов на 69 %», но в нём уже пытаются гулять люди. Обозреватель НГС не пожалел обуви и присоединился к любителям паркового искусства. А заодно осмотрел окрестные дома и вспомнил историю речки, которая дала парку имя.



Сам по себе топоним Каменка сегодня уже требует пояснений. Речка под таким названием существует, конечно, и сегодня (в 2021 году НГС сделал даже подробный репортаж о том, в каком состоянии она находится), но после того, как в 1970-х часть Каменки загнали в коллектор, она фактически исчезла с карты города. Какое-то время о ней напоминала Каменская магистраль, проложенная как раз по бывшему руслу. Но в 2015 году городские власти решили избавиться и от этого названия, присоединив Каменскую к Ипподромской.

Парк расположен недалеко от станции метро Золотая Нива Источник: 2ГИС











Парк — как раз то место, после которого Каменка уходит в длинный коллектор. Низина и некоторая удалённость от центра стали причиной того, что активное строительство началось здесь сравнительно недавно. На другом берегу реки вообще расположен большой кусок частного сектора.

Зона рядом с парком осваивается так интенсивно, то пришлось поставить конструкцию на сваях Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Зато со стороны Бориса Богаткова всё застроено довольно плотно. Какой-то умелец даже соорудил павильон на сваях. Никакой торговли в павильоне пока нет, но, возможно, это временно. Зато «висящая» конструкция органично вписалась в окружающую будущий парк стройку.

Мост через Каменку Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Проехать (или подойти пешком) к парку проще всего по улице Адриена Лежена (ближайший адрес — дом № 17). Сразу за этим вытянутым однообразным зданием расположена детская площадка, где маленькие новосибирцы могут поиграть в полицию (буквально: одна из конструкций игрового городка обозначена как «дежурная часть»). Миновав её и спустившись к реке, желающие погулять по парку обнаружат вполне готовый мост, который упирается в основание будущей стилизованной водяной мельницы. Но пока, как явствует из пресс-релиза мэрии, парк готов на 69%, так что претензий по поводу некоторого беспорядка быть не должно — мы на стройке.

В строящемся парке Каменка уже гуляют горожане Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Дальше какое-то время можно идти по более или менее чистой тропинке, и этой возможностью уже вовсю пользуются те, кто о ней знают. В окончательной версии парка таких дорожек здесь будет, конечно, много, так что место для прогулки смогут выбрать себе все. А пока эту единственную тропинку вынуждены делить и молодые родители с маленькими детьми, и мужские компании с пивом.

Вид на инсталляцию с утками Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В какой-то момент тропа обрывается, переходя в лужи, грязь и строительный мусор, которые частично прикрыли ветками неравнодушные граждане. Здесь уже понадобится некоторая сноровка и крайне рекомендована соответствующая обувь (нелишними будут резиновые сапоги или хотя бы галоши). Зато пройдя сквозь эти преграды, можно оказаться на сравнительно чистых, сухих деревянных мостках, откуда открывается вид на главную (пока) инсталляцию парка — стаю деревянных уток-ветряков на высоких столбах.

Когда дует ветер, деревянные утки начинают «махать крыльями» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











С обеих сторон «уток» — пропеллеры, выкрашенные таким образом, что издалека они, действительно, напоминают крылья. Если бы фигуры уток не были направлены в разнобой, получилась бы летящая куда-то стая. Но композиция всё равно привлекает гуляющих, которые стараются подобраться к ней поближе, чтобы снять на видео в движении. Пропеллеры, правда, крутятся только при порывах ветра, так что, возможно, придётся подождать.

Живые утки в парке Каменка Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Утки на столбах — не просто художественный образ: эти птицы имеются в парке в большом количестве. Сейчас у них брачный сезон и плавают они парами. Наблюдать за уточками — ещё одна из опций будущего парка, которая доступна уже сегодня. Просто после завершения строительства делать это будет значительно комфортней — в парке появятся многочисленные места для отдыха у воды.



Вид на Каменку с нового моста Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Парк стал одной из городских территорий, которые горожане выбрали для благоустройства в 2018 году. В 2021 году общественности представили проект пространства в долине реки, которое должно было стать «скорее природным, чем культурным». Кроме дорожек, лавочек и мостов на территории должен появиться двухэтажный «визит-центр», в котором разместят выставочный зал, буфет, пост охраны, санузлы, технические помещения и серверную.

Внешне строящийся парк пока выглядит далёким от завершения Источник: Стас Соколов / NGS.RU











По первоначальному замыслу работы должны были провести в срок с 25 апреля 2022 года до 15 октября 2023 года, но сделать это не удалось. Весной 2023 года работы активизировались: сначала здесь срубили старые деревья, затем высадили новые. Осенью занимавший тогда пост мэра Анатолий Локоть объяснил, что строительство парка оказалось более сложным, чем предполагали на старте, а через месяц выяснилось, что стоимость строительства парка выросла почти на треть.

В середине марта уже 2024 года в мэрии пообещали открыть парк к концу лета, утверждая, что в нём выполнено 69% всех необходимых работ. Правда, будут ли к моменту этого открытия выполнены все запланированные работы, в официальном сообщении городской администрации благоразумно указано не было.



Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.