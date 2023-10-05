Положить асфальт на болото нельзя: мэр Новосибирска объяснил, почему в парке «Каменка» могут перенести работы

В Новосибирске рассматривают перенос сроков сдачи парка в пойме реки Каменки. Как сообщил мэр Анатолий Локоть 5 октября, большую часть проекта специалисты выполнят в этом году, но работы могут завершить в 2024 году.
— Мы должны были закончить проект в этом году. Не получается не потому, что плохо работали. Трудный оказался, — сообщил Анатолий Локоть в эфире программы «Мэр отвечает» на радио «Городская волна». — Сложнее, чем мы думали, заболоченность.
По словам мэра Новосибирска, специалистам потребовался больший объем работ для строительства парка, чем предполагалось.
— Положить асфальт на болото нельзя. Поэтому приходится вынимать грунт, потребовался больший объем работ, чем мы предполагали. Чтобы не потерять качество, чтобы на следующий год дороги не вспучились, мы, конечно, большую часть проекта выполним в этом году. Но закончим уже, видимо, в следующем, — сказал мэр.
На строительство парка «Каменка» предусмотрено 290 миллионов. Как сообщали в мэрии Новосибирска, там обустроят беговую дорожку, площадки для выгула собак, байк-трассы, каменный лабиринт и другое.
О возможности переноса работ в парке «Каменка» Анатолий Локоть также сообщил в начале октября. Он сообщил, что специалисты будут рассматривать перенос на следующий год, «чтобы качество не пострадало».