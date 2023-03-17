Что сейчас происходит в будущем парке «Каменка» в Новосибирске — смотрим фотографии

Мэрия Новосибирска показала фотографии со стройки парка в пойме реки Каменки. Сейчас там возобновили работы, а сам парк должны закончить в 2023 году.
На строительство парка «Каменка» предусмотрено 290 миллионов. Здесь благоустроят ландшафтный парк, постепенно восстановив утерянные растения, которые свойственны для речных долин. Всего в парке будет 10 ландшафтных зон, из них 9 — участки, которые регулирует сама вода.
— Продолжаются мероприятия по устройству визит-центра (смонтирован металлокаркас, начат монтаж внутренних лестниц), моста
На территории парка обустроят беговую дорожку, две площадки для выгула собак, байк-трассы, каменный лабиринт и другие объекты для прогулок и отдыха.
Ранее НГС показывал дизайн-проект благоустройства парка. Обозреватель НГС Лиза Пичугина изучила историю этого места и эскизы будущего места отдыха — посмотрите, каким его хотят сделать. Также к парку хотят построить дорогу.