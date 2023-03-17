СЕЙЧАС +1°С
Пробки 5/10
usd 76.41
eur 81.14
Тема дняЧто происходит в будущем парке «Каменка»
Все новости
Все новости

Что сейчас происходит в будущем парке «Каменка» в Новосибирске — смотрим фотографии

По планам, стройку закончат в октябре этого года

1 438

Парк занимает площадь около 19,5 гектара

Поделиться

Мэрия Новосибирска показала фотографии со стройки парка в пойме реки Каменки. Сейчас там возобновили работы, а сам парк должны закончить в 2023 году.

На строительство парка «Каменка» предусмотрено 290 миллионов. Здесь благоустроят ландшафтный парк, постепенно восстановив утерянные растения, которые свойственны для речных долин. Всего в парке будет 10 ландшафтных зон, из них 9 — участки, которые регулирует сама вода.

— Продолжаются мероприятия по устройству визит-центра (смонтирован металлокаркас, начат монтаж внутренних лестниц), моста № 2, площадки под арт-объект «Ветряки», — сообщили в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».

Здание визит-центра — отсылка к первым кирпичным заводам. Здесь разместятся администрация парка, кафе и теплые туалеты, а места хватит для того, чтобы собирать горожан на лекции

Здание визит-центра — отсылка к первым кирпичным заводам. Здесь разместятся администрация парка, кафе и теплые туалеты, а места хватит для того, чтобы собирать горожан на лекции

Поделиться

На территории парка обустроят беговую дорожку, две площадки для выгула собак, байк-трассы, каменный лабиринт и другие объекты для прогулок и отдыха.

В парке появятся необычный объект «Ветряки»

В парке появятся необычный объект «Ветряки»

Поделиться

Ранее НГС показывал дизайн-проект благоустройства парка. Обозреватель НГС Лиза Пичугина изучила историю этого места и эскизы будущего места отдыха — посмотрите, каким его хотят сделать. Также к парку хотят построить дорогу.

По теме

ПаркКаменкаСтроительствоПарки и скверы
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter