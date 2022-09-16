Автостоянки есть, а дороги нет: фоторепортаж со строительства парка за 300 миллионов, к которому не ведет проезд
Новый парк на 10 гектаров закончат строить 15 октября
В Новосибирске к парку в пойме реки Каменки, на строительство которого предусмотрено
Как отметил на выездном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в парке запланирована парковка и административное здание на месте, где сейчас стоят гаражи, но при этом подъехать к парку возможности нет. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что сейчас чиновники думают, как построить дорогу к парку.
— В проекте планировки этой дороги нет. Но будем смотреть, что там можно сделать, — сообщил главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.
Мэр Новосибирска дал поручение разработать план для будущей дороги.
Как рассказал подрядчик Владимир Башкеев, исполнительный директор подрядной организации ООО «ПСК «Развитие», в этом году шли подготовительные работы.
— У нас произошло в связи с февральскими событиями изменение цен, корректировалась смета, корректировались цены и только из-за этого немножко было снижено. Сроки сдачи не поменялись. Мы выполнили плиту для визит-центра, сзади меня она находится, выполнили плиту под туалет. Сейчас ведутся работы под котлован для событийной поляны, вычищен мусор. Чуть меньше
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что раньше в пойме реки Каменки было много мусора.
— Это по-своему уникальный объект. Там, где мы стоим, — большая вероятность подтопления каждый год. Река Каменка она вроде бы небольшая, но на самом деле в период таяния снегов она поднимается. Спланирован парк, решения здесь используются такие, чтобы учесть возможные подтопления, — рассказал мэр Новосибирска.
За рекой Каменкой следят местные жители и активисты. Еще несколько лет назад на реку выходят с субботниками. Такая практика продолжается. В субботу, 17 сентября, жители и активисты вновь выйдут на уборку территории.
Строительством занимается компания ООО «ПСК «Развитие», которая была образована 24 мая 2010 года. Генеральный директор компании — Николай Башкеев, он же — единственный учредитель. Выручка «Развития» —
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