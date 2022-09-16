Автостоянки есть, а дороги нет: фоторепортаж со строительства парка за 300 миллионов, к которому не ведет проезд

Как рассказал подрядчик Владимир Башкеев, исполнительный директор подрядной организации ООО «ПСК «Развитие», в этом году шли подготовительные работы.



— У нас произошло в связи с февральскими событиями изменение цен, корректировалась смета, корректировались цены и только из-за этого немножко было снижено. Сроки сдачи не поменялись. Мы выполнили плиту для визит-центра, сзади меня она находится, выполнили плиту под туалет. Сейчас ведутся работы под котлован для событийной поляны, вычищен мусор. Чуть меньше 10 тысяч кубических метров мусора — можете представить, что здесь было изначально, — сообщил Владимир Башкеев.

