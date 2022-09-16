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Автостоянки есть, а дороги нет: фоторепортаж со строительства парка за 300 миллионов, к которому не ведет проезд

Новый парк на 10 гектаров закончат строить 15 октября 2023 года

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На территории парка срубили около 300 больных деревьев

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В Новосибирске к парку в пойме реки Каменки, на строительство которого предусмотрено 290 миллионов, собираются построить дорогу. Изначально к парку не предусмотрели подъезда.

Как отметил на выездном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в парке запланирована парковка и административное здание на месте, где сейчас стоят гаражи, но при этом подъехать к парку возможности нет. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что сейчас чиновники думают, как построить дорогу к парку.

— В проекте планировки этой дороги нет. Но будем смотреть, что там можно сделать, — сообщил главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.

Мэр Новосибирска дал поручение разработать план для будущей дороги.

Парк занимает около <nobr class="_">19,5 гектара</nobr>

Парк занимает около 19,5 гектара

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Как рассказал подрядчик Владимир Башкеев, исполнительный директор подрядной организации ООО «ПСК «Развитие», в этом году шли подготовительные работы.

— У нас произошло в связи с февральскими событиями изменение цен, корректировалась смета, корректировались цены и только из-за этого немножко было снижено. Сроки сдачи не поменялись. Мы выполнили плиту для визит-центра, сзади меня она находится, выполнили плиту под туалет. Сейчас ведутся работы под котлован для событийной поляны, вычищен мусор. Чуть меньше 10 тысяч кубических метров мусора — можете представить, что здесь было изначально, — сообщил Владимир Башкеев.

В этом году на территории парка подготовили место под будущую экотропу

В этом году на территории парка подготовили место под будущую экотропу

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На территории парка обустроят беговую дорожку, две площадки для выгула собак, байк-трассы, каменный лабиринт и другие объекты для прогулок и отдыха

На территории парка обустроят беговую дорожку, две площадки для выгула собак, байк-трассы, каменный лабиринт и другие объекты для прогулок и отдыха

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что раньше в пойме реки Каменки было много мусора.

— Это по-своему уникальный объект. Там, где мы стоим, — большая вероятность подтопления каждый год. Река Каменка она вроде бы небольшая, но на самом деле в период таяния снегов она поднимается. Спланирован парк, решения здесь используются такие, чтобы учесть возможные подтопления, — рассказал мэр Новосибирска.

В этом году на парк потратили около <nobr class="_">100 миллионов</nobr>, в следующем году будет выделено около еще около <nobr class="_">200 миллионов</nobr>

В этом году на парк потратили около 100 миллионов, в следующем году будет выделено около еще около 200 миллионов

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Из-за того что часть деревьев вырубили, в этом году в пойме реки стало больше птиц

Из-за того что часть деревьев вырубили, в этом году в пойме реки стало больше птиц

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Специалисты надеются, что после того как высадят новые деревья, в парке появятся белочки

Специалисты надеются, что после того как высадят новые деревья, в парке появятся белочки

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За рекой Каменкой следят местные жители и активисты. Еще несколько лет назад на реку выходят с субботниками. Такая практика продолжается. В субботу, 17 сентября, жители и активисты вновь выйдут на уборку территории.

Перед началом работ с территории убрали около 1000 гаражей

Перед началом работ с территории убрали около 1000 гаражей

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Строительством занимается компания ООО «ПСК «Развитие», которая была образована 24 мая 2010 года. Генеральный директор компании — Николай Башкеев, он же — единственный учредитель. Выручка «Развития» — 228,8 миллиона, чистая прибыль — 2,6 миллиона. Николай Башкеев также владеет ООО «Инвестиционно-строительная компания "Развитие строительных технологий"».

Гаражи снесут для строительства парковки

Гаражи снесут для строительства парковки

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Ранее НГС показывал дизайн-проект благоустройства парка. Обозреватель НГС Лиза Пичугина изучила историю этого места и эскизы будущего места отдыха — посмотрите, каким его хотят сделать.

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