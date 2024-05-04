«Смешно наблюдать, кого они из себя строят»: как и с кем сейчас живет звезда «Дома-2» Май Абрикосов

Слева — Май Абрикосов в свой последний день на проекте в январе 2007-го. Это был 966-й день телестройки. Справа — сейчас Источник: «Дом-2» (с самого начала) / Youtube.com, личный архив Романа Тертишного











Уроженец Воронежской области Роман Тертишный известен зрителям «Дома-2» (16+) как Май Абрикосов. Золотой состав легендарной телестройки он покинул в начале 2007 года, и с тех пор о нём мало что известно. Сейчас Роману 42. После проекта он продолжил карьеру на телевидении — сначала в роли ведущего шоу «Тайны» (16+), затем как актер в сериале «Победный ветер, ясный день» (16+). Но потом Роман решил завязать с ТВ, уехал из Москвы и поселился в тихом селе Коротояк Острогожского района Воронежской области. О своей нынешней жизни, об отношениях с участниками «Дома-2» и о мечтах Роман Тертишный рассказал корреспонденту Voronezh1.ru.



«Отшельник, продающий кабачки»

До сих пор Роман нередко обсуждает героев «Дома-2» в своем телеграм-канале «Кабачок Тертишного». Некоторые называют его отшельником, зарабатывающим на продаже кабачков: так, например, о нём в интервью «Комсомольской правде» говорил Рустам Солнцев.



— Я знаю тех, о ком говорю. Поэтому смешно наблюдать, кого они из себя строят. Сам отношусь к участникам «Дома-2» нейтрально. Даже дружу с Гобозовым, у которого сейчас неприятности (в феврале Александра Гобозова приговорили к 1,5 года колонии по статье о разбое. — Прим. ред.). А если я кого и подкалываю в своем телеграм-канале, то безобидно, — говорит Роман Тертишный.



Если вернуться в прошлое

За сюжетными перипетиями «Дома-2» весело наблюдать, но жить в них — совсем другое дело, признается Роман. И не всегда всё так, как это выглядит на экране:



— Как у людей под камерами может быть реальность? В каждой ситуации думаешь, что тебя снимают. Оцениваешь, как на это отреагируют зрители. Ну вспомните, кто выигрывает конкурсы — жертвы плачущие. А реально ли они плачут?



Особое внимание в эфире «Дома-2» уделялось конфликтам между участниками. Камеры были буквально везде Источник: «Дом-2», винтаж / Youtube.com











Роман признался, что для него «Дом-2» — это больше про травмирующий опыт, чем про «строительство любви». Он говорит, что если бы сейчас ему предложили вернуться в 2004 год и вновь присоединиться к шоу, он бы отказался — предпочел бы больше времени уделять творчеству (Роман учился в Воронежской государственной академии искусств, за время учебы сыграл главные роли в различных постановках, а также ставил спектакли. — Прим. ред.).



А если бы выбирать не пришлось и так сложилось бы, что он снова оказался в «Доме-2», то больше думал бы о своей репутации, говорит Роман Тертишный. И «фильтровал» людей, с которыми вступал бы в контакт.



Впрочем, всё это не значит, что Роман ничего не испытывал к девушкам, с которыми был в отношениях на проекте, — к Ольге «Солнце» Николаевой и Алене Водонаевой. Просто свою настоящую любовь он встретил за периметром.



Распорядок дня бывшей звезды «Дома-2»

Роман Тертишный говорит, что с уходом с телепроекта он ничего не потерял: напротив, многое обрел — насыщенную и полноценную жизнь, семью, любовь и искренность:



— Сейчас я живу на две страны. У меня девушка в Белоруссии: вместе мы проводим много времени. А здесь — в России — я много работаю. Но девушка и ко мне часто приезжает. Скучать некогда.

Несмотря на прошедшие годы, Роман почти не изменился. Разве что стал чуть брутальнее Источник: личный архив Романа Тертишного











Каждый день Роман просыпается в 06:30 и начинает свое утро с пробежки и выгула собаки. Затем завтрак и кофе, а в десять Роман начинает хлопотать по хозяйству. Делает что-то во дворе, занимается фермерством, кормит собаку и кошек (приготовление каши для собаки у Романа отнимает полтора часа, говорит он).



— Я люблю готовить, сейчас соблюдаю пост. А каждый вечер много работаю — пишу сценарии для рекламы и продаю идеи для шоу. Иногда совсем не сплю, но чаще работаю до полуночи. Вообще некогда отдыхать: я еще трактор себе хочу.



«О своих идеях нельзя болтать»

О месте жительства Романа известно давно — самые преданные фанаты даже публиковали в Сети фото его дома. Но с преследованиями Роман, к счастью, не сталкивается. По его словам, ему встречаются тактичные люди, которые просят лишь о совместной фотографии. Но бывает, что настырные журналисты возьмут да и нагрянут к нему домой без предварительного согласования. Такого Тертишный не приемлет.

На скриншоте — Роман времен шоу «Тайны». Его имидж в то время был не менее таинственным, чем сама передача Источник: Михаил Чер / Youtube.com











Сейчас у Романа есть еще одна мечта (помимо трактора) — запустить собственное шоу на телевидении. Тертишный уверен, что оно будет успешным. Поэтому пока он ждет выгодного предложения. Но о концепте сильно не распространяется:

