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Весна До 23 метров в секунду: сильный ветер обрушится на Новосибирскую область — прогноз синоптиков

До 23 метров в секунду: сильный ветер обрушится на Новосибирскую область — прогноз синоптиков

Он ожидается 5 мая

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В Новосибирской области прогнозируются дожди и сильный ветер

В Новосибирской области ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду. Об этом сообщается в бюллетене опасных и неблагоприятных явлений погоды Гидрометцентра России.

— 5 мая в Омской области дождь, снег, ветер 19–24 м/с. В Томской и Новосибирской областях дождь, ветер до 23 м/с, — сказано в сообщении.

По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 5 мая в Новосибирской области температура составит +6…+11 градусов, местами похолодание до 0…+5 градусов. Днем воздух прогреется до +9…+14, местами до +20 градусов.

В Новосибирской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах прогнозируются небольшие дожди, грозы. Ночью по западу, днем по юго-востоку — местами умеренные дожди.

Ветер западный ночью будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 м/с. Днем — 8–13, местами порывы до 21 метра в секунду.

Несколько дней назад в Новосибирской области прошел снегопад. Публикуем видео снежных осадков.

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