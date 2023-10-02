Благоустройство новосибирских парков могут перенести на следующий год — подрядчикам мешает погода

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил скорректировать планы по благоустройству в регионе. По его словам, часть работ лучше перенести на следующий год, когда будет подходящая погода для работ. Под перенос может попасть парк «Каменка» в Новосибирске.
На прошлой неделе Андрей Травников высказался по поводу задержки работ на объектах благоустройства. Ему не понравилось, что подрядчики хотят затянуть сроки до декабря. Эту тему подняли и на оперативном совещании 2 октября.
— Похоже, подрядчиков в сфере благоустройства мы перегрузили работой точно также, как перегрузили строителей в сфере создания новых социальных объектов. Или заказчики в отдельных муниципалитетах не справляются с тем объемом работ по благоустройству, который обеспечен финансированием, — сказал Андрей Травников.
Губернатор обратил внимание на то, что сейчас идет формирование бюджета. Пока не выпал первый снег, есть возможность закончить работы или перенести их завершение на следующий год. Это позволит выполнить благоустройство без ущерба качеству.
— Давайте примем решение: если наши подрядные организации не справляются с таким объемом работ, лучше не будем планировать. Лучше средства перенаправим на какие-то более приоритетные задачи. У нас в дорожной деятельности есть территории, которые работают с опережением. Давайте на дороги просто перекинем деньги, если подрядчики не справляются с проектами по благоустройству, — заявил Андрей Травников.
Губернатор также спросил мэра Анатолия Локтя о том, будут ли закончены объекты благоустройства в Новосибирске. Глава города ответил, что работы в парке «Каменка» могут перенести:
— Нет сомнений, что в Нарымском, Первомайском сквере работы будут завершены. Арену сделали. Действительно столкнулись со сложностями, ошибки были в проектно-сметной документации по федеральному проекту «Каменка». Вполне возможно, что в этом году окончательно не сдадим этот объект. Будет предложение рассматривать перенос на следующий год, чтобы качество не пострадало.
Андрей Травников поручил готовить новые проекты для объектов благоустройства.
В начале сентября в парке «Каменка» пропала лестница, по которой школьники добирались в школу. В мэрии объяснили, почему это произошло.