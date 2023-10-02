Благоустройство новосибирских парков могут перенести на следующий год — подрядчикам мешает погода

Губернатор обратил внимание на то, что сейчас идет формирование бюджета. Пока не выпал первый снег, есть возможность закончить работы или перенести их завершение на следующий год. Это позволит выполнить благоустройство без ущерба качеству.



— Давайте примем решение: если наши подрядные организации не справляются с таким объемом работ, лучше не будем планировать. Лучше средства перенаправим на какие-то более приоритетные задачи. У нас в дорожной деятельности есть территории, которые работают с опережением. Давайте на дороги просто перекинем деньги, если подрядчики не справляются с проектами по благоустройству, — заявил Андрей Травников.

