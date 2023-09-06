В парке «Каменка» из-за ливней исчезла лестница — дети идут в школу через грязь и глину

В Новосибирске в парке «Каменка» пропала лестница, по которой ходят школьники с улицы Лежена на улицу Гоголя. Сейчас детям, как рассказал читатель НГС Кирилл, приходится подниматься в гору через грязь и глину.
— У меня ребенок ходит. Обувь и штаны грязные, — отметил местный житель.
Лестницу должны были реконструировать в рамках создания нового парка, но исчезла она после плохой погоды.
— К сожалению, когда был сильный дождь, лестницу снесло. Сейчас будем устанавливать срочно опоры железные и восстанавливать лестницу, — сообщили вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Недавно жители улицы Лежена возмутились новой парковкой, которая должна появиться возле парка «Каменка». Автостоянку решили разместить недалеко от жилого дома и детской площадки.