«Не все жители против»: мэрия объяснила, почему около парка «Каменка» строят еще одну парковку

Мэрия Новосибирска объяснила, зачем строят еще одну парковка для будущего парка Каменка на улице Адриена Лежена. Автостоянку решили разместить недалеко от жилого дома и детской площадки.
По данным городской администрации, участок на улице Адриена Лежена рядом с домом № 17 передали МАУ «Дирекции городских парков» в бессрочное пользование. Благоустройство парка Каменка подразумевало на участке универсальную площадку, там и решили разместить дополнительную парковку.
Как ранее рассказали жители, на этом месте уже была платная стоянка, но местные недовольны тем, что теперь здесь будет парковка для сквера. По их мнению, машины будут находиться близко к детской площадке, а трафик станет интенсивнее. В ответе НГС мэрия сообщила, что есть те жители, которые согласны с тем, чтобы на участке была стоянка.
— Не все жители против. Придомовая территория по улице Адриена Лежена, 17 очень маленькая, парковочных мест не хватает. В настоящее время автомобили паркуются на придомовой территории, что значительно ближе по расположению к детской площадке и окнам жильцов дома первых этажей, — говорится в ответе.
В мэрии уточнили, что парковка будет бесплатная, позже при выделении финансирования на участке могут появиться шлагбаум и паркомат. Благоустройство прилегающей зеленой зоны к парковке хотят благоустроить с учетом мнения жителей: установка шлагбаума, сокращения количества парковочных мест и устройство защитной полосы между парковкой и придомовой территорией.
— Проектная документация прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение, следовательно, все требования соблюдены, — отметили в мэрии.
Два года назад жители улицы Лежена узнали, что на их жилмассиве под окнами многоэтажки построят православный храм. В дизайн-проекте парка «Каменка» объект также указан как храм с трапезной. Местные оказались против, но городские чиновники и представители РПЦ убеждают их не протестовать.