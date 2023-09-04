«Не все жители против»: мэрия объяснила, почему около парка «Каменка» строят еще одну парковку

Как ранее рассказали жители, на этом месте уже была платная стоянка, но местные недовольны тем, что теперь здесь будет парковка для сквера. По их мнению, машины будут находиться близко к детской площадке, а трафик станет интенсивнее. В ответе НГС мэрия сообщила, что есть те жители, которые согласны с тем, чтобы на участке была стоянка.