На Золотой Ниве нашли место для новой церкви — почему местные жители бунтуют

Жители нескольких домов на улице Адриена Лежена борются против строительства православного храма под окнами многоквартирного дома № 15 . Скандал начался, когда люди узнали, что церковь появится на месте спортивной площадки, где местные жители регулярно играют в футбол и баскетбол; а также пустыря, где выгуливают собак.



Управдом дома № 17 Татьяна Горшенина вспоминает, что история эта началась гораздо раньше — в октябре 2020 года. Тогда городские чиновники пригласили местных жителей обсудить проект ландшафтного парка «Каменка». К удивлению чиновников, жители на встречу пришли.



— Как обычно, о встрече написали на сайте «Зеленый Новосибирск», у нас это вовремя увидела одна девочка, и мы пришли. Они (представители мэрии. — Прим ред.) не ожидали, что кто-то придет, — думали, что это будет для галочки. Нас было около двадцати человек, — рассказывает корреспонденту НГС Татьяна Горшенина.

