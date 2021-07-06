На Золотой Ниве нашли место для новой церкви — почему местные жители бунтуют

Новосибирцы выступили против строительства церкви на месте спортплощадки
Жители нескольких домов на улице Адриена Лежена борются против строительства православного храма под окнами многоквартирного дома
Почему жители улицы Адриена Лежена против церкви
Жители нескольких домов на улице Адриена Лежена борются против строительства православного храма под окнами многоквартирного дома
Управдом дома
— Как обычно, о встрече написали на сайте «Зеленый Новосибирск», у нас это вовремя увидела одна девочка, и мы пришли. Они (представители мэрии. — Прим ред.) не ожидали, что кто-то придет, — думали, что это будет для галочки. Нас было около двадцати человек, — рассказывает корреспонденту НГС Татьяна Горшенина.
Женщина уточняет, что обсуждали тогда совсем другую проблему, связанную с организацией парка в районе реки Каменка со стороны гаражного комплекса на Адриена Лежена 11,
— А потом, 19 января, мы пришли на презентацию проекта, где нам всё это показали уже на большом экране. Но то, что там будет прям храм, я вот не заметила. Объясню, почему там это не проскочило: этот кусок даже сейчас не межеван. Формально его еще не выдернули под церковь. Ее просто нарисовали на этом красивом проекте. Но нарисовали не в виде часовни, а уже как храм. Где даже обозначена трапезная, — рассказала управдом.
Но и тогда жители не придали особого внимания этой детали. Лишь в мае на встрече в администрации Дзержинского района по поводу благоустройства придомовой территории
— Нам показали картинку, где нарисован прямоугольник, который отдают под церковь. И сказали, что спортивная площадка туда входит, но заметили, что за ней будет ухаживать РПЦ. Что площадка будет содержаться в полном порядке, что у РПЦ есть футбольная команда. И сказали, что гарантии пропишут в проект. Но для меня это не аргумент: нельзя написать в проекте, что РПЦ будет пожизненно ухаживать за этой площадкой. Для меня принципиально одно: ставьте часовню, — к ней вообще вопросов нет, но и участок ей такой не нужен, но не трогайте спортивную площадку, — возмущается Татьяна Горшенина.
По ее словам, для местных жителей это больной вопрос, потому что за 20 лет в этом районе, где когда-то был лес, камыши и утки, выстроено огромное количество домов, но ничего не построено для дополнительного образования.
— Вот эта спортивная площадка пользуется спросом. Она неофициальная, но за ней присматривает
Кто придумал строить храм и как чиновники убеждали жителей
Спортивная площадка оказалась принципиальным моментом, от которого многие жители отступать не намерены: место, где можно в любой момент поиграть в мяч, должно остаться в любом случае. И как там что-то строить, спрашивают жители, когда от жилого дома до площадки всего несколько метров? Некоторые пытаются разобраться в проекте строительства церкви еще глубже и задаются вопросом: а кто всё это придумал?
На встрече с жильцами
В Новосибирской епархии по этому поводу корреспонденту НГС пояснили коротко: «Строительство храма инициировано жителями жилмассива». Видимо, в подтверждение этого некие люди в начале июня собирали в районе Золотой Нивы подписи в защиту строительства церкви.
— Женщина прогуливалась в районе остановки и всех проходящих просила поставить подписи за храм. Я у неё спросила, где его будут строить? А она мне: там же у вас есть какое-то болото, вот там храм и будут строить. Нет, я ничего против православия не имею, но целесообразность постройки именно здесь? У нас есть храм в двух остановках. А еще на углу Воинской и Никитина храм строят. Очень красивый. Но мне всегда жалко, что его не могут никак достроить — больше десяти лет уже строят, — рассказала жительница дома по Андриена Лежена, 19 Гульмира Батырова.
Собирает подписи в своем доме за строительство церкви и старшая
— Я собрала 34 подписи на двух листах. Люди хотят храм, люди не хотят там дом. В храме будет чисто и территория будет огорожена. Говорят, если люди не хотят там храм, вполне вероятно, там поставят дом. Кто говорит? Знающие люди... Мы были на приеме в администрации Дзержинского района, и там несколько человек было — работников администрации. Но я не буду фамилии называть, — прокомментировала старшая дома по Адриена Лежена, 15.
Женщина пояснила, что на встрече с отцом Сергием в церкви в парке Берёзовая роща им пообещали: строительство будет вестись на деньги епархии, спортивную площадку трогать не будут, а в построенной церкви откроют церковно-приходскую школу.
О психологическом давлении чиновников рассказывают и другие местные жители. На встречах противникам строительства церкви намекали не только, что вместо храма здесь могут поставить дом, но и говорили, что это место может приглянуться мулле.
Правда, подобным намекам верят далеко не все. Некоторые жильцы в разговоре с корреспондентом НГС подобные рассуждения чиновников назвали шантажом. К тому же, говорят эти люди, как жилые дома будут сосуществовать с постоянным колокольным звоном, процессиями для отпевания и прочими приезжающими в церковь, для которых непонятно где нужно будет построить парковку и подъездные пути.
— Какая церковь может быть в микрорайоне, где необходимы другие социальные объекты? Нашим детям негде гулять, нам не хватает школ, детских садов. У нас вся инфраструктура оставлена с 1950–1960-х годов — это школы, поликлиники, когда тут были пятиэтажные дома. На данный момент тут столько уже построено домов: Золотая Нива — это самый большой спальный район правого берега. Тут черт знает что творится: у нас дети учатся чуть ли не в третью смену, очередь в детский сад занимаем чуть ли не с рождения ребенка. И это проблемы не вчерашнего дня. А сейчас власти пользуются тем, что идет пандемия: все слушания проходят в особом режиме, в мэрии везде всё закрыто, никуда нельзя попасть, а под этим делом раздается земля. Церквей на микрорайоне хватает: на Берёзовой роще, на Никитина строится, в парке Дзержинского собор не могут достроить. Достройте сначала там объект, — возмущается местная жительница Алёна Новак.
— Многие хотят, чтобы здесь что-то было для детей. Детей очень много на массиве. Лучше бы там еще хоккейную коробку сделали, — заметила жительница
— Лично я считаю, что спортивная площадка должна остаться. Она востребована — там постоянно играют и взрослые, и дети. А пустырь за ней люди облюбовали как площадку для выгула собак. И эту спортивную площадку, и пустырь мы регулярно убираем. Но я не против церкви абсолютно. Вот если бы там была маленькая часовня, как на Красном проспекте. А для большого храма там нет места. Да и там же водоохранная зона. Непонятно, как на самом берегу можно поставить объект, который требует коммуникаций. Речка [Каменка] и так там грязная. Нам обещают, что спортивную площадку оставят на территории храма. И даже детскую еще возле храма сделают, — рассказала председатель ТСЖ «Совет» дома
Противники строительства церкви и те, кто хочет сохранить спортивную площадку, уже собрали около 300 подписей жителей микрорайона. Их сбор продолжается.
Что говорят в РПЦ и мэрии
В Новосибирской епархии корреспонденту НГС пояснили, что уже озвучивали позицию на своем сайте, где объясняли: на спортивную площадку РПЦ не претендует совсем.
— А про часовню деревянного зодчества мы вчера обсудили уже, что первый раз такую информацию от вас услышали. Кто-то неправильно, видимо, это преподнес. О часовне вообще и речи не было, — сообщили корреспонденту НГС в епархии.
На сайте «Новосибирская митрополия Русской православной церкви» говорится: «Новосибирская епархия не претендует на территорию детской спортивной площадки и не затронет действующую инфраструктуру. Более того, на территории будущего храма запланирована и будет обустроена еще одна детская игровая площадка».
Что касается карты, где земельный участок под строительство церкви перекрывает спортивную площадку возле
В мэрии Новосибирска на журналистский запрос по данной проблеме оперативно ответить не смогли, но пообещали прокомментировать позднее.
В апреле 2019 года НГС рассказал о буме строительства в Новосибирске православных храмов, при этом в епархии жаловались на нехватку средств.