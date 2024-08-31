«Девушек воспитывают как принцесс». Русская студентка год прожила в Китае и рассказывает о своем опыте

Анастасия год живет в Китае Источник: Анастасия Костина











Жительница Краснодара Анастасия Костина на год переехала в Китай. Она поступила в Южный технический университет (South China University of Technology) на языковые курсы. ВУЗ находится в Гуанчжоу недалеко от Гонконга. Россиянке так понравилось в Поднебесной, что она подумывает остаться там навсегда. Портал 93.RU узнал, к чему Анастасия привыкла, а к чему — нет, да и вообще, как у нее дела.

С языком трудновато

Большую часть времени отнимает, конечно, язык. В планах — выучить его полноценно, на хорошем уровне, но пока обучение идет трудновато. Хотя, конечно, спустя почти год обучения язык стал более понятным, чем в первом полугодии.

— Моя первая ошибка — то, что взяла с самого начала выбрала не ту программу —интенсивный курс обучения. Не рекомендую. Лучше размеренно изучать язык, общаясь в среде. Так что первые полгода у меня, можно сказать, выпали. Во втором полугодии пришлось заново повторять один и тот же курс. Сейчас понимаю, что мне говорят, но пока сложно отвечать.

Настя планирует «подналечь» на изучение китайского. Нынешнего уровня не хватает.

— В очередной раз убеждаюсь, что нужно много языковой практики.

Комфорт своими руками

Помимо языка, есть и другие трудности, но, по словам Насти, все они меркнут по сравнению с обычной бытовой жизнью и тем комфортом, который китайцы умеют создавать сами себе.

— Мне безумно нравятся Китай и жизнь здесь. Я, конечно, собираюсь продолжать обучение. Продлеваю визу до сентября, а потом она будет автоматически продлеваться на полгода. Такая тут система обучения. К сожалению, оба раза придется оплатить пошлину. Из плюсов — все документы тут можно подготовить удаленно.

Ночной Гуанчжоу Источник: Анастасия Костина











Настя собирается остаться жить в Китае, устроиться в местную компанию или начать свой бизнес:

— Не знаю пока, какой город выбрать — Гуанчжоу, Пекин, Шанхай… Буду думать после окончания языковых курсов. Когда поступала, максимальная продолжительность этих курсов была два года. Если будет возможность продлить учебную визу, буду только рада. Кстати, из минусов, я как студент работать не могу. Знаю, что некоторые зарабатывают на перепродаже китайских вещей в Россию. Но это достаточно опасно. Если кто узнает, есть большой шанс попрощаться с Китаем навсегда.

Аналог Японского сада в Краснодаре Источник: Анастасия Костина











Какие минусы?

На юге Китая практически нигде нет центрального отопления, потому что там тепло. Зима не такая холодная, но периодически температура опускается до 0 градусов, выпадает снег:

— В доме без отопления эти 0 градусов ощущаются сполна. Если в моем Краснодаре зимой в квартире комфортно, то здесь — совсем другая история. Но такая ситуация именно на юге Китая. На севере такого нет. На юге зимой приходится ходить по дому в теплой одежде. При этом горячая ванна не спасет положение, потому что тут в основном только душевые ставят в домах.

Вид на город с высоты птичьего полета Источник: Анастасия Костина











Местные жители зимой используют нагревающиеся электроматрасы. И почти во всех домах есть «столы с подогревом».

— Система такая, что в нижнюю часть стола кладут горячие угли. Сверху лежит одеяло. Когда оно нагревается, в него укутываются либо накрывают ноги. Второй вариант — стол с электрическим подогревом. Холод — это, наверное, главный минус. Других пока не заметила, — говорит студентка.

Жизнь в китайской семье

Настя успела пожить у своего парня и его родителей. Главное правило в китайской семье — быть вежливым. Как бы банально это ни звучало:

— Здесь свой этикет. Например, не принято тянуться за едой. Эту проблему решает стол на шарнирах, который крутится вокруг оси. Еще не принято брать еду из общей тарелки грязными палочками. Чистыми они считаются, если ты их облизал или вытер салфеткой.

Незатейливый обед Источник: Анастасия Костина











Со алкогольными напитками у китайцев тоже особые отношения:

— Если выпиваешь со старшими, нужно держать стакан двумя руками. Ну а в целом жизнь в семье в Китае не сильно отличается от нашей. Просто будь вежливым, улыбайся и проблем не будет.

Китайцы практически не пьют в обычные дни, только по праздникам. При этом, если в семье двое мужчин, один из них должен пить обязательно.

— Это что-то вроде проявления уважения. При этом порции алкоголя совсем маленькие. Никогда не видела, чтобы кто-то дрался или кому-то было плохо.

Девушки же по большей части не употребляют алкоголь.

Китайские парни

Парней в Китае намного больше, чем девушек, поэтому конкуренция там достаточно велика. Молодые люди с европейским разрезом глаз считаются «экзотикой». У них шансов познакомиться намного больше.

Настя познакомилась со своим бойфрендом примерно полтора назад, еще до того, как поехала учиться. Встретились в китайском приложении:

— Перед поступлением зарегистрировалась там. Хотела посмотреть на менталитет китайцев. Пару раз созвонились по видеосвязи, возникла симпатия. Когда я приехала в Китай, он сильно помог. Водил везде, показывал, что нужно сделать, какие приложения скачать. Отношениями я вполне довольна.

Молодой человек Насти, как и многие парни в Китае, вежливый и хозяйственный:

— Сам готовит завтраки, обеды, убирается. Если спрашиваю, нужна ли помощь, говорит: «Нет, сиди». Если я заболела и осталась пожить в другом городе, он может мне что-то заказать, хотя я об этом даже не просила. Он, как и многие китайские парни, очень обходителен.

Еще азиаты, по словам Насти, аккуратно подходят к тратам.

Вид на Гуанчжоу Источник: Анастасия Костина











— Они не скупердяи. Молодой человек за всё платит. Еще любят откладывать.

Китайские девушки

У представительниц прекрасного пола совсем другой, чем у парней, менталитет. Если молодые люди покладистые, то девушки, наоборот, капризные.

— Они специфичны: требовательные, ревнивые. Родители с детства воспитывают их как принцесс. Без преувеличения. И они падки на европейцев и арабов. Считается, что у последних много денег. Ну и тратиться на девушек нужно много.

Настя отмечает, что молодым людям следует быть осторожными с такими принцессами:

— Одного парня девушка после разрыва отношений лишила возможности жить в Китае. Она рассказала о его незаконном заработке. Второй парень буквально находится в рабстве. Он боится расстаться с девушкой из-за угрозы депортации. У нее есть доступ буквально ко всей информации об этом парне. Она его контролирует. И вот у парня есть выбор: либо жениться на ней, либо притвориться, что у него нет денег. Тогда она сама оставит его в покое.

Настя в национальном костюме Источник: Анастасия Костина











Что касается знакомств в Китае, то в этой сфере ситуация почти такая же, как в России.

— Куча разных приложений для знакомств, на любой вкус. Тут тоже знакомятся и в барах, и на улицах. Никто не будет осуждать, если подойти к человеку и попросить его вичат (аналог «Телеграма»). Китайцы очень контактные. С европейцами в основном по-английски говорят, молодежь знает язык. Если есть языковой барьер, пары общаются через переводчик.

Но парню с девушкой сложнее познакомиться. И требования к нему высокие: финансовый достаток, дом, машина. Всё это очень важно для китаянок.

А что по деньгам?

Жизнь в Китае достаточно затратная. В провинции, конечно, дешевле. Настя рассказала нам о первостепенных тратах в крупном городе, который по размеру и населению опережает Москву.

Местный парк Источник: Анастасия Костина











Так, на годовое обучение уходит 16 тысяч юаней (чуть более 192 тысяч рублей). Месяц жизни в съемной квартире — 2,4 тысячи юаней (28 тысяч рублей с коммуналкой). На еду в месяц уходит до 2 тысяч юаней (23 тысяч рублей). Один раз сходить в бар — 83–84 юаня (около 1 тысячи рублей на человека).

— Если идти компанией, выходит дешевле, потому что в барах много разных акций. Мы заказывали гуся с картошкой, это блюдо готовили в чане при нас. С человека вышло по 2,5 тысячи рублей. При этом съели лишь половину, очень уж большие порции были.

Что дальше?

— Думаю попробовать себя в туристической сфере. В организации поездок, турпоходов, путешествий. Может быть, займусь ресейлом: покупкой вещей и доставкой их из-за рубежа, — рассказывает Настя.

Местная архитектура Источник: Анастасия Костина











В Китае хорошо развит внутренний туризм. Парки, скверы, храмы, путешествия на острова открывают большие возможности для работы гидом.

— И самое главное, что это недорого. Даже для студента. Мы как-то раз ездили на море на метро. Билет в один конец обошелся примерно в 13 юаней (166 рублей). Про одежду, обувь, технику вообще не говорю. Хорошее качество по адекватной цене. Я чайник купила, например, рублей за 200. И он отлично работает. И плюсом идет хорошо развитая служба доставки.

— Планирую развиваться уже в этой стране. Здесь очень комфортная жизнь. Банально туалеты тут бесплатные, и они есть буквально везде. Доступные цены на еду в заведениях общественного питания. На 10 юаней (около 140 рублей) вполне можно достойно покушать.

Еще один аналог Японского сада Источник: Анастасия Костина











О том, как и почему Настя попала в Китай, читайте тут.

А еще наша героиня ведет Telegram-канал, в котором рассказывает о своей жизни.

