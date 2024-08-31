«Все в крови»: новосибирцы устроили потасовку у известного бара — видео

Источник: читатель НГС











Вечером 31 августа в Новосибирске в районе станции метро «Студенческая» произошел конфликт. Как сообщил читатель НГС, несколько человек устроили потасовку вблизи заведения — он прислал редакции кадры с места происшествия.

По его словам, инцидент случился около 22:00 часов. Сибиряк не назвал причину конфликта.

— Все в крови, подрались, — сказал читатель.

Очевидец снял место конфликта на видео Источник: читатель НГС

В видео отсутствует звук из-за нецензурных слов. На кадрах видно несколько человек, которые стоят на улице — одного из них за шею обнимает девушка с букетом цветов. На другом видео можно заметить лестницу, на которой, предположительно, остались следы крови.

Судя по видео, молодых людей пытались разнять прохожие. Чем закончился конфликт, читатель НГС не сообщил.

Сотрудник бара объяснил НГС, что потасовку удалось урегулировать охранникам. В ней участвовали нетрезвые посетители — конфликт начался на улице.

— Выходили на улицу, пришли, и потом уже другие посетители присоединились, началась драка, — сообщили в заведении.

В результате конфликта ударили мужчину — он несколько раз упал, после чего его вывели из зала посетители. На место приезжали сотрудники ГБР.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что информация о происшествии поступала в отдел полиции.

— На место выезжали сотрудники полиции. На данный момент устанавливаются все обстоятельства конфликта, — сообщили в ведомстве.