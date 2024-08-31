Город в степи: россиянка — о том, что посмотреть в Астане и на какие препятствия не наткнуться

Бульвар Нуржол Источник: Светлана Тельминова











Во многие европейские страны русскому туристу сложно попасть, но возможность вырваться за границу всё же есть. Например, в Казахстан. Наша читательница Светлана Тельминова побывала в его столице, Астане, и делится с редакцией 45.RU впечатлениями об отпуске — и дает советы тем, кто туда тоже собирается.

Как добраться и какую валюту взять

Для поездки в Казахстан виза не нужна. Въехать в страну можно по российскому паспорту. Но, если есть загранпаспорт, лучше взять его с собой.

— В Казахстане не получится обменять рубли на тенге без загранпаспорта. Вот такой парадокс: по российскому можно въехать, обменять деньги — нет. Поэтому, я считаю, лучше обменять деньги в России. Курс у нас тоже получается более выгодным, — предупреждает Светлана Тельминова.

Обменивать тенге на рубли в своей стране лучше заранее. Летом спрос больше, и нашей героине в поисках казахстанской валюты пришлось объезжать несколько банков.

Если хотите сделать поездку в Казахстан бюджетной, Светлана советует добираться на поезде. Автомобили или автобусы дольше стоят на границе. Продажи билетов на поезд открывают за 45 дней, но хорошие места разбирают быстро.

Жилье, транспорт и карты «Мир»

В Астане можно остановиться в гостинице, но дешевле снять квартиру. Светлана бронировала жилье на сайте «Суточно.ру».

— Бронируешь, вносишь предоплату 10% — оплатить можно нашей обычной российской картой. Остальные деньги отдаешь в тенге при заселении, наличными, — рассказывает Светлана.

С квартирой повезло: невысокая аренда и новый ремонт. Но из-за того, что жилье было не в центре, пришлось потратиться на такси.

— Турист в Астане может столкнуться с проблемой оплаты проезда в общественном транспорте. Принимают только карты казахстанского банка. Но какой смысл их открывать, если приехал на неделю? Наличные не принимают. Несколько раз мы просили заплатить за нас пассажиров, а им возвращали деньги, но потом стали пользоваться такси, — говорит Светлана.

Еще один минус автобусов в Астане: нет списка остановок и их не объявляет водитель. Сориентироваться, где нужно выходить, самому сложно. Зато весь транспорт новый, современный.

— Такси ходит очень хорошо: 2–5 минут — и машина на месте. И стоит недорого. Самое популярное — «Яндекс.Такси». Можно оплачивать через приложение российской картой, — объясняет путешественница.

Карты «Мир» в Казахстане практически не работают, и Светлана советует брать с собой больше наличных.

Современные дома в Астане Источник: Светлана Тельминова











Бульвар Нуржол. Офисные здания Источник: Светлана Тельминова











Впечатления и достопримечательности

Астана Светлане понравилась. Здесь нет старинных зданий, зато много современных высоток и необычных домов. Говорят, город немного похож на Дубай — этого не скрывают даже местные власти.

Центральный бульвар Нуржол тянется от резиденции президента до торгового центра «Хан Шатыр», напоминающего гигантский шатер.

ТЦ «Хан Шатыр» Источник: Светлана Тельминова











На бульваре можно увидеть и знаменитый монумент Байтерек — 105-метровую башню из металлоконструкций, наверху которой закреплен огромный золотой шар, а в нём — главная обзорная площадка города.

Монумент Байтерек Источник: Светлана Тельминова











— Шар кажется маленьким издалека, но внутри он большой. С обзорной площадки открывается красивый вид на весь город. Там есть еще зал с оттиском правой руки президента Нарзабаева, и туда очередь. Впрочем, для того, чтобы попасть на смотровую площадку, тоже придется постоять, — рассказывает Светлана.

Светлана рекомендует туристам и Республиканскую мечеть — самую большую в Казахстане и вообще в Центральной Азии. Можно взять экскурсию и узнать не только о том, как строили храм мусульман, но и об обрядах, традициях местных жителей. Вход в мечеть бесплатный.

Мечеть красиво подсвечивается по вечерам Источник: Светлана Тельминова











— Мечеть очень красивая. Женщинам при посещении обязательно нужна длинная юбка, рукава тоже длинные, платок. Пускают везде, даже в мужской зал. Можно посмотреть, как проходит молитва. Местные жители приходят семьями, могут посидеть, пообщаться. Везде мягкие ковры, обувь нужно снимать, — рассказывает Светлана.

В центре главного зала висит хрустальная люстра диаметром 27 метров, весом 20 тонн Источник: Светлана Тельминова











Рядом с мечетью находятся поющие фонтаны. Вода переливается разными цветами, и играет музыка.

Наша героиня полюбовалась поющими фонтанами Источник: Светлана Тельминова











Недалеко Национальный музей Республики Казахстан, в котором можно узнать историю страны от древних времен до наших дней.

Еще одно необычное здание — Дворец Мира и Согласия, в виде пирамиды.

Будто не в Казахстане, а в Египте Источник: «Хан Шатыр»











— Мне понравились здания в виде шара, пирамиды. С улицы они смотрятся небольшими, а внутри огромные, много помещений, этажей, лестниц, уходящих вверх, к небесам. Есть ощущение чего-то необычного, футуристического, будто попал в город будущего, — делится впечатлениями россиянка.

Музей будущего Источник: Светлана Тельминова











Внутри Дворца Мира и Согласия Источник: Светлана Тельминова











Фестивали, концерты, отношение к русским

В Астане часто проводят концерты или даже фестивали. Светлане удалось попасть на Retrofest с участием российских, местных и зарубежных звезд. Выступали Thomas Anders, Bosson, Dr. Alban, Denzel, «Технология», «Комбинация», «Фактор-2», Дильназ Ахмадиева, группа «Мюзикола». Правда, купить билет на такой фестиваль непросто: нужны карты Visa или Mastercard, а они у россиян, как известно, не работают.

Retrofest в Астане Источник: Светлана Тельминова Источник: Светлана Тельминова

В Астане 90% населения говорит по-русски. Проблем с языковым барьером практически не будет. Даже Retrofest проводили на русском языке.