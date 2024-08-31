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Культура «Одинаково разговаривал с дворником и президентом». Каким был Юрий Никулин

«Одинаково разговаривал с дворником и президентом». Каким был Юрий Никулин

О цирке, где народный артист проработал полвека, теперь заботится его сын

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7 комментариев

Юрия Никулина не стало 21 августа 1997 года. О смерти легенды россиянам первым сообщил президент Ельцин в телеобращении — случай, казалось бы, исключительный. Но, если присмотреться к жизни Юрия Владимировича, это кажется вполне оправданным.

В молодости Никулин ушел в армию, да не просто на два года. Служба затянулась: будущему народному артисту довелось охранять Ленинград во время Советско-финской войны в составе зенитной батареи, а затем пройти Великую Отечественную. После он еще год служил на территории Восточной Пруссии и вернулся домой только в 1946 году.

После ужасов войны Никулин пытался стать атером, но соответствующих данных в будущей звезде не увидели. И вчерашний фронтовик пошел в клоуны. Цирку на Цветном бульваре он отдал почти пятьдесят лет, половину из них в качестве руководителя. Ну а его роли в кино стали настоящей классикой нашего кинематографа.

Каким был Никулин в жизни, с кем он дружил и работал — смотрите в коротком видео.

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Юрий Никулин Цирк Советское кино
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Комментарии
7
Директор Завода (Ржака)
31 августа 2024, 18:19
Молодец Ельцин. И Никулина упомянул, и в конгрессе слово сказал.
Гость
31 августа 2024, 17:51
Так народ, если вы ещё люди, давайте не будем писать здесь пошлости и политические темы, всё-таки не та статья и не такой это был человек!
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