«Одинаково разговаривал с дворником и президентом». Каким был Юрий Никулин

Источник: Городские порталы

Юрия Никулина не стало 21 августа 1997 года. О смерти легенды россиянам первым сообщил президент Ельцин в телеобращении — случай, казалось бы, исключительный. Но, если присмотреться к жизни Юрия Владимировича, это кажется вполне оправданным.

В молодости Никулин ушел в армию, да не просто на два года. Служба затянулась: будущему народному артисту довелось охранять Ленинград во время Советско-финской войны в составе зенитной батареи, а затем пройти Великую Отечественную. После он еще год служил на территории Восточной Пруссии и вернулся домой только в 1946 году.

После ужасов войны Никулин пытался стать атером, но соответствующих данных в будущей звезде не увидели. И вчерашний фронтовик пошел в клоуны. Цирку на Цветном бульваре он отдал почти пятьдесят лет, половину из них в качестве руководителя. Ну а его роли в кино стали настоящей классикой нашего кинематографа.