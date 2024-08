Закрыто навсегда: какие рестораны и кофейни Новосибирска не пережили лето 2024 года — обзор НГС

Ресторан Telmar в Европейском береге

Итальянские кафе Via Margarita

Via Margarita предлагала стандартный набор блюд итальянской кухни

Проект компании Neko (No Spicy Please, Nuts Café) — это попытка поработать в жанре итальянского кафе. Однако с самого открытия заведения, их было в общей сложности два, выглядели неким дежурным набором блюд и деталей интерьера, что едва ли давало шансы выделиться на общем фоне таких же псевдоитальянских кафе. Первая точка на проспекте Маркса была закрыта, поскольку компания в принципе свернула деятельность в этом здании (там работал еще и No Spicy), а вторая — в ТРЦ «Галерея Новосибирск» закрылась, не дожидаясь появления более сильного конкурента «На семи югах».