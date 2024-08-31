Закрыто навсегда: какие рестораны и кофейни Новосибирска не пережили лето 2024 года — обзор НГС

Некоторые объявления о закрытиях выглядят как крик души Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Чтобы открыть новое заведение, нередко приходится дождаться закрытия старого. В Новосибирске и то, и другое происходит регулярно. Обозреватель НГС Стас Соколов вспомнил наиболее заметные закрытия лета. Тут и странный ресторан, и последний бар легендарной сети и заведения, не проработавшие двух месяцев.

Ресторан Telmar в Европейском береге

У ресторана был хороший вид из окон Источник: telmar-rest.ru











Ресторан и винотека в микрорайоне Евроберег с более или менее стандартным набором блюд европейской кухни. Заведение открылось в крайнем здании микрорайона, да еще и не на виду, а со стороны начинающейся отсюда зеленой зоны. Заведение успело завоевать сердца какого-то количества гостей и награду 2ГИС, но для львиной части городской публики осталось совершенно неизвестным. А жителей Европейского берега для нормального существования ему оказалось недостаточно. Ресторан проработал всего год.

Судьба помещения пока неясна, на дверях до сих пор висит объявление о том, что ресторан закрыт навсегда.

Итальянские кафе Via Margarita

Via Margarita предлагала стандартный набор блюд итальянской кухни Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Проект компании Neko (No Spicy Please, Nuts Café) — это попытка поработать в жанре итальянского кафе. Однако с самого открытия заведения, их было в общей сложности два, выглядели неким дежурным набором блюд и деталей интерьера, что едва ли давало шансы выделиться на общем фоне таких же псевдоитальянских кафе. Первая точка на проспекте Маркса была закрыта, поскольку компания в принципе свернула деятельность в этом здании (там работал еще и No Spicy), а вторая — в ТРЦ «Галерея Новосибирск» закрылась, не дожидаясь появления более сильного конкурента «На семи югах».

Владельцы Via Margarita уже открыли на этом месте пивной бар Spaten.

Кондитерская «Батерфляй»

На месте закрытой кондитерской откроется бар с сидром Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Кондитерская с более чем 20-летней историей, которая долго работала в подвале на улице Фрунзе. Столкнувшись с трудноразрешимыми бытовыми проблемами (заведение несколько раз заливало), владельцы решили найти новое помещение и рискнули перезапустить проект на перенасыщенной общепитом улице Ленина. На новом месте кроме десертов была доступна кое-какая еда. Но зал оказался явно велик для кафе, которому, как оказалось, особенно нечего предложить новой публике. А преданных ценителей было уже недостаточно. В зале редко можно было застать больше трех занятых столов, а частенько он и вовсе пустовал.

Новым арендатором станет проект создателя баров The Rooks и Incider Игоря Каменева с сидром и полноценной кухней.

Кондитерские Kuzina

Сеть Kuzina потеряла сразу несколько кондитерских в знаковых местах Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сокращение количества точек самой крупной сети кондитерских началось еще в прошлом году, но именно этим летом она лишилась целого ряда точек в знаковых местах. Перестали работать три заведения на Красном проспекте, одно — на проспекте Карла Маркса, точка в ТЦ МЕГА и т. д. Сейчас в Новосибирске и Бердске работают 43 заведения сети, включая мини-форматные в переходах метро.

Из ресторанных арендаторов, решивших занять место Kuzina, можно отметить сеть «Vлаваше», которая открывает кафе в ТЦ МЕГА.

«Дыхание вока» из Томска

Точка томской сети в «Гастромаркете» не проработала и месяца Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Едва ли не самое быстрое закрытие в истории Новосибирска. Точка томской сети китайской кухни открылась в «Гастромаркете» ТЦ «Река», но успела проработать не больше месяца. Первые отзывы публики в 2ГИС были довольно обескураживающими, причем одной из постоянных претензий стало отсутствие сотрудников. Удален из списка и филиал открывшийся еще весной на Родниках в ТЦ «Сельпо» (работал в основном на доставку). Полноценное кафе, которое сеть планировала открыть на «Центральном рынке», тоже пока замерло в состоянии стройки.

Корнер в «Гастромаркете» также пустует.

Кофейня-кондитерская Organic Coffee

Последней кондитерской сети стало заведение на Красном проспекте Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сеть кофеен-кондитерских с большими амбициями, пришедшая в Новосибирск в разгар корпоративной войны в компании Traveler`s coffee. Делала ставку на хорошие десерты собственного производства и более свежую и «премиальную» подачу по сравнению с другими сетевыми проектами. Довольно быстро сменила владельцев (это случилось несколько раз) и в последние годы начала постепенно терять точку за точкой. Последней работающей кондитерской было самое первое заведение на Красном проспекте, 17.

Будущий арендатор помещения пока не известен.

Последний бар People`s

Бар проработал на этом месте 18 лет Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Заведение на Вокзальной, открывшееся еще в 2006 году, было когда-то частью первой в новосибирской истории сети баров. Начавшись с подвала на Красном проспекте, сеть доросла до десятка крупных заведений, которые занимали в Новосибирске ключевые места по всему городе. Но где-то в середине 2010-х владельцы бренда, группа «Ясно Рестораны», сочли его устаревшим и выполнившим свою функцию. Бары начали потихоньку закрываться. Часть помещений заняли родственные проекты «Ясно», часть забрали другие рестораторы. Так, например, появились бар Twenty Two и грузинский ресторан «Хлеб и Нино».

На месте бара откроется кафе итальянской кухни «Перчини». Таким образом сеть вернется в центр города после того, как лишилась заведения в разрушенном по требованию прокуратуры здании в Первомайском сквере.