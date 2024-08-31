Закрыто навсегда: какие рестораны и кофейни Новосибирска не пережили лето 2024 года — обзор НГС

Чтобы открыть новое заведение, нередко приходится дождаться закрытия старого. В Новосибирске и то, и другое происходит регулярно. Обозреватель НГС Стас Соколов вспомнил наиболее заметные закрытия лета. Тут и странный ресторан, и последний бар легендарной сети и заведения, не проработавшие двух месяцев.
Ресторан Telmar в Европейском береге
Ресторан и винотека в микрорайоне Евроберег с более или менее стандартным набором блюд европейской кухни. Заведение открылось в крайнем здании микрорайона, да еще и не на виду, а со стороны начинающейся отсюда зеленой зоны. Заведение успело завоевать сердца какого-то количества гостей и награду 2ГИС, но для львиной части городской публики осталось совершенно неизвестным. А жителей Европейского берега для нормального существования ему оказалось недостаточно. Ресторан проработал всего год.
Судьба помещения пока неясна, на дверях до сих пор висит объявление о том, что ресторан закрыт навсегда.
Итальянские кафе Via Margarita
Проект компании Neko (No Spicy Please, Nuts Café) — это попытка поработать в жанре итальянского кафе. Однако с самого открытия заведения, их было в общей сложности два, выглядели неким дежурным набором блюд и деталей интерьера, что едва ли давало шансы выделиться на общем фоне таких же псевдоитальянских кафе. Первая точка на проспекте Маркса была закрыта, поскольку компания в принципе свернула деятельность в этом здании (там работал еще и No Spicy), а вторая — в ТРЦ «Галерея Новосибирск» закрылась, не дожидаясь появления более сильного конкурента «На семи югах».
Владельцы Via Margarita уже открыли на этом месте пивной бар Spaten.
Кондитерская «Батерфляй»
Кондитерская с более чем 20-летней историей, которая долго работала в подвале на улице Фрунзе. Столкнувшись с трудноразрешимыми бытовыми проблемами (заведение несколько раз заливало), владельцы решили найти новое помещение и рискнули перезапустить проект на перенасыщенной общепитом улице Ленина. На новом месте кроме десертов была доступна кое-какая еда. Но зал оказался явно велик для кафе, которому, как оказалось, особенно нечего предложить новой публике. А преданных ценителей было уже недостаточно. В зале редко можно было застать больше трех занятых столов, а частенько он и вовсе пустовал.
Новым арендатором станет проект создателя баров The Rooks и Incider Игоря Каменева с сидром и полноценной кухней.
Кондитерские Kuzina
Сокращение количества точек самой крупной сети кондитерских началось еще в прошлом году, но именно этим летом она лишилась целого ряда точек в знаковых местах. Перестали работать три заведения на Красном проспекте, одно — на проспекте Карла Маркса, точка в ТЦ МЕГА и т. д. Сейчас в Новосибирске и Бердске работают 43 заведения сети, включая мини-форматные в переходах метро.
Из ресторанных арендаторов, решивших занять место Kuzina, можно отметить сеть «Vлаваше», которая открывает кафе в ТЦ МЕГА.
«Дыхание вока» из Томска
Едва ли не самое быстрое закрытие в истории Новосибирска. Точка томской сети китайской кухни открылась в «Гастромаркете» ТЦ «Река», но успела проработать не больше месяца. Первые отзывы публики в 2ГИС были довольно обескураживающими, причем одной из постоянных претензий стало отсутствие сотрудников. Удален из списка и филиал открывшийся еще весной на Родниках в ТЦ «Сельпо» (работал в основном на доставку). Полноценное кафе, которое сеть планировала открыть на «Центральном рынке», тоже пока замерло в состоянии стройки.
Корнер в «Гастромаркете» также пустует.
Кофейня-кондитерская Organic Coffee
Сеть кофеен-кондитерских с большими амбициями, пришедшая в Новосибирск в разгар корпоративной войны в компании Traveler`s coffee. Делала ставку на хорошие десерты собственного производства и более свежую и «премиальную» подачу по сравнению с другими сетевыми проектами. Довольно быстро сменила владельцев (это случилось несколько раз) и в последние годы начала постепенно терять точку за точкой. Последней работающей кондитерской было самое первое заведение на Красном проспекте, 17.
Будущий арендатор помещения пока не известен.
Последний бар People`s
Заведение на Вокзальной, открывшееся еще в 2006 году, было когда-то частью первой в новосибирской истории сети баров. Начавшись с подвала на Красном проспекте, сеть доросла до десятка крупных заведений, которые занимали в Новосибирске ключевые места по всему городе. Но где-то в середине 2010-х владельцы бренда, группа «Ясно Рестораны», сочли его устаревшим и выполнившим свою функцию. Бары начали потихоньку закрываться. Часть помещений заняли родственные проекты «Ясно», часть забрали другие рестораторы. Так, например, появились бар Twenty Two и грузинский ресторан «Хлеб и Нино».
На месте бара откроется кафе итальянской кухни «Перчини». Таким образом сеть вернется в центр города после того, как лишилась заведения в разрушенном по требованию прокуратуры здании в Первомайском сквере.
Не всегда закрытие заведения означает исчезновение его с карты города. Так, владелец первой в Новосибирске сидрерии выставил ее на продажу. Однако причиной тому стало желание открыть более крупный бар, также посвященный сидру, но с полноценной кухней.