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Бизнес На продажу выставили популярный бар в Ресторанном дворике — это первая новосибирская сидрерия

На продажу выставили популярный бар в Ресторанном дворике — это первая новосибирская сидрерия

Владельцы заведения решили расшириться

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4 комментария

В этом году площадь бара увеличилась вдвое

В Новосибирске на продажу выставили бар Incider, объявление появилось на Авито. Это первая новосибирская сидрерия (заведение, специализирующееся на сидре). Создатель бара объяснил причины решения и дальнейшие планы.

Incider выставлен на продажу открыто (часто продавцы не указывают название заведения). Бар — помещение c oтдельным туалетом площадью в 25 квaдратных мeтpoв и «утепленной и оcтeклeнной вeрандой» такого же размера — предлагается за 1,9 миллиона рублей.

Incider заработал в ресторанном дворике за гостиницей Центральная в августе 2020 года став первой в Новосибирске сидрерией — заведением, специализирующемся на сидре. Сидрерию открыли создатели баров The Rooks и дистрибьюторской компании «Грачи». Впоследствии там же в ресторанном дворике дважды проходил фестиваль сидра.

Веранда бара превратившаяся в его дополнительный зал

Как пояснил владелец Incider Игорь Каменев, готовность продать успешный работающий бар вызвана тем, что для этого проекта в центре нашлась более крупная площадка и независимая от смены сезонов.

Ресторатор уже заключил договор и начал ремонтные работы в помещении на первом этаже офисного здания на перекрестке Ленина и Урицкого (ранее там располагалась кондитерская «Батерфляй»).

— Это будет уже достаточно большой бар с полноценной сильной кухней, круглогодичной посадкой на несколько десятков гостей, контактным баром, зоной для дегустаций и экспозицией картин отечественных художников, рассказал Каменев.

У арендаторов Ресторанного дворика есть причины искать альтернативы. Сейчас, например, на АВИТО имеется как минимум три объявления о продаже заведений на этой площадке. Одной сложностей работы здесь является сезонность — в холодное время года количество посетителей здесь резко снижается. Кроме того, владелец Ресторанного дворика регулярно расширяет и площади и количество арендаторов, что увеличивает конкуренцию.

Проблемой самого «Инсайдера» является ещё и его маленький размер, что не позволяет здесь предложить посетителям ничего, кроме простых закусок. Популярность сидра, как напитка в целом, пока не настолько велика, чтобы обеспечить большой поток гостей, которые приходят только за ним.

Само же направление баров с альтернативными слабоалкогольными напитками в Новосибирске пусть не очень активно, но развивается. В 2021 году на Красном проспекте заработала «мидерия» Melomel, где упор делался на «миды» (пришедшее из Скандинавии название медовухи), а в конце 2023 года в составе комплекса «Типография» заработал бар Sinы&Sinners, где сидр составляет половину ассортимента.

Увеличивается в России и потребление сидра как такового. В 2023 году, например, он стал лидером роста, продажи тогда выросли на 31%.

Пока одни новосибирские рестораторы увеличивают размер действующих проектов, другие осваивают новые форматы. Новосибирская ресторанная группа DNK Food открыла бар-пивоварню в московском аэропорту Домодедово.

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Комментарии
5
Олег0707
20 августа 2024, 16:02
Если бизнес продают - значит он не выгоден.
alippa
20 августа 2024, 16:09
А что продается то? Сам этот сарайчик, который могут попросить убрать через месяц или там есть железо-бетонный договор на право аренды до до 2224 года это куска суши?
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