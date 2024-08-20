На продажу выставили популярный бар в Ресторанном дворике — это первая новосибирская сидрерия

В этом году площадь бара увеличилась вдвое Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В Новосибирске на продажу выставили бар Incider, объявление появилось на Авито. Это первая новосибирская сидрерия (заведение, специализирующееся на сидре). Создатель бара объяснил причины решения и дальнейшие планы.

Incider выставлен на продажу открыто (часто продавцы не указывают название заведения). Бар — помещение c oтдельным туалетом площадью в 25 квaдратных мeтpoв и «утепленной и оcтeклeнной вeрандой» такого же размера — предлагается за 1,9 миллиона рублей.

Incider заработал в ресторанном дворике за гостиницей Центральная в августе 2020 года став первой в Новосибирске сидрерией — заведением, специализирующемся на сидре. Сидрерию открыли создатели баров The Rooks и дистрибьюторской компании «Грачи». Впоследствии там же в ресторанном дворике дважды проходил фестиваль сидра.

Веранда бара превратившаяся в его дополнительный зал Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Как пояснил владелец Incider Игорь Каменев, готовность продать успешный работающий бар вызвана тем, что для этого проекта в центре нашлась более крупная площадка и независимая от смены сезонов.

Ресторатор уже заключил договор и начал ремонтные работы в помещении на первом этаже офисного здания на перекрестке Ленина и Урицкого (ранее там располагалась кондитерская «Батерфляй»).

— Это будет уже достаточно большой бар с полноценной сильной кухней, круглогодичной посадкой на несколько десятков гостей, контактным баром, зоной для дегустаций и экспозицией картин отечественных художников, рассказал Каменев.

У арендаторов Ресторанного дворика есть причины искать альтернативы. Сейчас, например, на АВИТО имеется как минимум три объявления о продаже заведений на этой площадке. Одной сложностей работы здесь является сезонность — в холодное время года количество посетителей здесь резко снижается. Кроме того, владелец Ресторанного дворика регулярно расширяет и площади и количество арендаторов, что увеличивает конкуренцию.

Проблемой самого «Инсайдера» является ещё и его маленький размер, что не позволяет здесь предложить посетителям ничего, кроме простых закусок. Популярность сидра, как напитка в целом, пока не настолько велика, чтобы обеспечить большой поток гостей, которые приходят только за ним.

Само же направление баров с альтернативными слабоалкогольными напитками в Новосибирске пусть не очень активно, но развивается. В 2021 году на Красном проспекте заработала «мидерия» Melomel, где упор делался на «миды» (пришедшее из Скандинавии название медовухи), а в конце 2023 года в составе комплекса «Типография» заработал бар Sinы&Sinners, где сидр составляет половину ассортимента.

Увеличивается в России и потребление сидра как такового. В 2023 году, например, он стал лидером роста, продажи тогда выросли на 31%.